Що сталося: обшуки + відставка
28 листопада правоохоронні органи — НАБУ та САП — провели обшуки в квартирі та офісі Єрмака.
Того ж дня Єрмак подав заяву про відставку. Увечері президент підписав указ № 868/2025, яким звільнив його з посади.
Представники влади пояснили: це рішення потрібно для “перезавантаження” Офісу президента — щоб запобігти подальшим чуткам, зосередити увагу на війні та зберегти довіру суспільства та іноземних партнерів.
Чому саме: корупційний скандал у енергетиці
Обшуки пов’язані з великою кримінальною справою щодо корупції у сфері енергетики — так званим провадженням «Операція «Мідас»». Йдеться про багатомільйонні “відкати” підрядникам державної компанії Енергоатом.
У межах цієї справи фігурує не лише бізнес, але й посадовці, підрядники, можливі “смотрящі”. Є чутки, що роль координаційної особи міг мати Єрмак або хтось з близького оточення.
Навіть якщо Єрмак наразі не має статусу підозрюваного, сам факт обшуків — умовна “червона картка”. У час війни та надвисокої чутливості до теми корупції це завжди ризик.
🧭 Політичний контекст і репутаційні втрати
Єрмак — дуже впливова постать, “права рука” президента, ключовий комунікатор та переговорник. Його посада — символ довіри Зеленського.дал навколо Енергоатому + витік інформації у ЗМІ + підвищений тиск з боку суспільства й парламентарів створили загрозу втрати довіри як в середині країни, так і серед міжнародних
У відповідь Зеленський вирішив діяти — показати, що влада готова реагувати. Звільнення Єрмака стало способом відмежувати адміністрацію від гучного корупційного повідомлення і продемонструвати, що “немає недоторканих”.
✅ Що дає така відставка
Зменшує тиск на президента й уряд у критичний момент — під час війни та важливих міжнародних переговорів.
Дає простір для “перезавантаження” Офісу: новий керівник — без тягаря старих скандалів.
Служить сигналом суспільству, що боротьба з корупцією — не декларація, а реальні дії. Це важливо для підтримки довіри громадян та міжнародних партнерів.
Як підсумок — Єрмака звільнили через серйозні підозри, які виникли в ході великого антикорупційного розслідування, і щоб зберегти політичну і міжнародну довіру до влади в надзвичайно складний для країни час. Це рішення — вимушене, але необхідне для стабільності та репутації держави.
