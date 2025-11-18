Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента- 28.11.2025 14:52
Володимир Зеленський звільнив Андрій Єрмак з посади голови Офісу президента
Президент України підписав указ, яким звільнив Андрія Єрмака з посади керівника Офіс Президента України. Цей документ — № 868/2025 — офіційно опубліковано на сайті адміністрації.
Про те, що Єрмак подав заяву про відставку, стало відомо 28 листопада. Це сталося на тлі гучних подій: у той день у його помешканні пройшли обшуки, ініційовані слідчими НАБУ (Національного антикорупційного бюро України) та прокуратурою САП.
🔎 Чому — обшуки, розслідування і тиск
28 листопада низка медіа та політичних Telegram-каналів повідомила, що слідчі НАБУ і САП прийшли з обшуками до Єрмака. Серед джерел інформації — народні депутати, які передали ці дані у ЗМІ.
Сам Єрмак підтвердив факт обшуку, заявивши, що співпрацює зі слідством. За його словами, адвокати підтримують контакт із правоохоронцями.
Як стало відомо з неназваних джерел, слідчі дії можуть бути частиною розслідування під кодовою назвою «Мідас» — масштабної справи про корупцію у сфері енергетики. У ній фігурують, серед інших, бізнесмен та співвласник студії «Квартал-95» Тімур Міндіч та декілька колишніх високопосадовців.
У медіа також поширюються чутки про наявність так званих «плівок Міндіча», де нібито зафіксовані вказівки від людини з псевдонімом "Алі-Баба", яка координувала дії проти НАБУ та САП. Частина громадськості та політиків припускає, що під цим псевдонімом може ховатися Єрмак — хоча офіційного підтвердження від слідства наразі немає. Директор НАБУ Семен Кривонос утримався від коментарів.
📝 Офіційне рішення — і політичний резонанс
Після обшуків та заяви про звільнення, президент видав указ про відставку Єрмака. Єрмак більше не виконуватиме обов’язки голови Офісу президента.
Таке рішення має не лише юридичне, але й політичне значення. Воно відображає тиск, який чиниться на владу з боку правоохоронних органів, а також сигнал громадськості: навіть високі посадовці можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо є підозри у корупції.
⚠ Наслідки для влади і державних інститутів
Довіра до влади під питанням — відставка керівника Офісу президента в умовах розслідування доволі серйозно підриває репутацію.
Увага до антикорупційних органів — те, що НАБУ і САП змогли ініціювати обшуки на такій високій посаді, підсилює значення незалежного розслідування.
Можливі кадрові перестановки — Офіс президента може змінити керівників, а також переглянути політику кадрового добору.
Політичні наслідки для учасників скандалу — якщо підозри підтвердяться, на учасників справи чекає суд, а можлива заборона обіймати державні посади.
🧑⚖️ Що відомо про Єрмака та підстави для підозр
Єрмак займав дуже впливову посаду — очолював Офіс президента, мав доступ до ключових політичних і кадрових процесів.
Його підозрюють у зв’язках з людьми, які фігурують у кримінальному провадженні «Мідас» — одній із найбільших антикорупційних справ останніх місяців.
У ЗМІ з’явилися повідомлення про наявність записів переговорів, де, нібито, звучать команди, спрямовані на тиск на антикорупційні органи. Якщо це підтвердиться — справа може набрати міжнародного резонансу.
✅ Що чинна ситуація означає для країни та суспільства
Ця подія — важливий знак: система, яка має працювати на захист інтересів держави та громадян, може і має контролювати навіть найвищих чиновників.
Факт, що керівник Офісу президента не є винятком, дає сигнал, що ніякий посадовець не має абсолютного імунітету.
Також це підвищує довіру до незалежних антикорупційних інституцій — бо саме їхня робота змусила владу реагувати, ухвалювати кадрові рішення та перевіряти факти
Коментарі (0)
Другие новости:
- 28.11.2025 16:30
- 28.11.2025 15:57
- 28.11.2025 15:00
- 24.11.2025 20:03
- 21.11.2025 09:00
- 20.11.2025 14:55
- 19.11.2025 14:58
- 19.11.2025 13:42
- 18.11.2025 16:37
- 18.11.2025 15:13