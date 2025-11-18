Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента

Президент України підписав указ, яким звільнив Андрія Єрмака з посади керівника Офіс Президента України. Цей документ — № 868/2025 — офіційно опубліковано на сайті адміністрації.

Про те, що Єрмак подав заяву про відставку, стало відомо 28 листопада. Це сталося на тлі гучних подій: у той день у його помешканні пройшли обшуки, ініційовані слідчими НАБУ (Національного антикорупційного бюро України) та прокуратурою САП.

🔎 Чому — обшуки, розслідування і тиск

28 листопада низка медіа та політичних Telegram-каналів повідомила, що слідчі НАБУ і САП прийшли з обшуками до Єрмака. Серед джерел інформації — народні депутати, які передали ці дані у ЗМІ.

Сам Єрмак підтвердив факт обшуку, заявивши, що співпрацює зі слідством. За його словами, адвокати підтримують контакт із правоохоронцями.

Як стало відомо з неназваних джерел, слідчі дії можуть бути частиною розслідування під кодовою назвою «Мідас» — масштабної справи про корупцію у сфері енергетики. У ній фігурують, серед інших, бізнесмен та співвласник студії «Квартал-95» Тімур Міндіч та декілька колишніх високопосадовців.

У медіа також поширюються чутки про наявність так званих «плівок Міндіча», де нібито зафіксовані вказівки від людини з псевдонімом "Алі-Баба", яка координувала дії проти НАБУ та САП. Частина громадськості та політиків припускає, що під цим псевдонімом може ховатися Єрмак — хоча офіційного підтвердження від слідства наразі немає. Директор НАБУ Семен Кривонос утримався від коментарів.

📝 Офіційне рішення — і політичний резонанс

Після обшуків та заяви про звільнення, президент видав указ про відставку Єрмака. Єрмак більше не виконуватиме обов’язки голови Офісу президента.

Таке рішення має не лише юридичне, але й політичне значення. Воно відображає тиск, який чиниться на владу з боку правоохоронних органів, а також сигнал громадськості: навіть високі посадовці можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо є підозри у корупції.

⚠ Наслідки для влади і державних інститутів

Довіра до влади під питанням — відставка керівника Офісу президента в умовах розслідування доволі серйозно підриває репутацію.

Увага до антикорупційних органів — те, що НАБУ і САП змогли ініціювати обшуки на такій високій посаді, підсилює значення незалежного розслідування.

Можливі кадрові перестановки — Офіс президента може змінити керівників, а також переглянути політику кадрового добору.

Політичні наслідки для учасників скандалу — якщо підозри підтвердяться, на учасників справи чекає суд, а можлива заборона обіймати державні посади.

🧑‍⚖️ Що відомо про Єрмака та підстави для підозр

Єрмак займав дуже впливову посаду — очолював Офіс президента, мав доступ до ключових політичних і кадрових процесів.

Його підозрюють у зв’язках з людьми, які фігурують у кримінальному провадженні «Мідас» — одній із найбільших антикорупційних справ останніх місяців.

У ЗМІ з’явилися повідомлення про наявність записів переговорів, де, нібито, звучать команди, спрямовані на тиск на антикорупційні органи. Якщо це підтвердиться — справа може набрати міжнародного резонансу.

✅ Що чинна ситуація означає для країни та суспільства

Ця подія — важливий знак: система, яка має працювати на захист інтересів держави та громадян, може і має контролювати навіть найвищих чиновників.

Факт, що керівник Офісу президента не є винятком, дає сигнал, що ніякий посадовець не має абсолютного імунітету.

Також це підвищує довіру до незалежних антикорупційних інституцій — бо саме їхня робота змусила владу реагувати, ухвалювати кадрові рішення та перевіряти факти

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

