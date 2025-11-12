



За минулу добу шахраї ошукали буковинців на майже 187 тисяч гривень: поліцейські розпочали кримінальні провадження

Троє громадян стали жертвами псевдобанкірів, двоє - потерпіли внаслідок дій аферистів під приводом купівлі товарів онлайн, ще одна чернівчанка втратила свої заощадження під приводом працевлаштування в інтернеті. Наразі буковинські правоохоронці проводять заходи щодо встановлення шахраїв та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Учора, 18 листопада до поліції Чернівецької області із заявою про шахрайство звернулося троє містянок 44, 23 та 27 років. Заявниці розповіли, що стали жертвами шахрайської схеми. Під приводом захисту банківського рахунку від несанкціонованого втручання та допомоги із розблокуванням картки псевдобанкіри ошукали жінок на понад 73 тисячі гривень.

Цього ж дня до пастки аферистів потрапили 21-річна жителька Чернівецького та 22-річний житель Дністровського районів. Буковинці розповіли, що потерпіли внаслідок дій інтернет-шахраїв.

Під приводом продажу фотоапарату та зарядної станції в інтернеті їх ошукали недобросовісні продавці. Невідомі надіслали буковинцям фішингові посилання для нібито успішного перерахунку коштів, перейшовши за якими жінка та чоловік ввели конфіденційну банківську інформацію та отримали сповіщення про списання з їх карток майже 65 тисяч гривень.

Також під приводом працевлаштування в інтернеті 41-річна жителька обласного центру втратила понад 48 тисяч гривень.

За всіма фактами незаконного заволодіння коштами громадян дізнавачі поліції розпочали кримінальні провадження, передбачені ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Аби не стати жертвою шахраїв правоохоронці закликають дотримуватись основних правил онлайн-безпеки:

* не довіряйте незнайомцям;

* ніколи й нікому не повідомляйте особисті дані (номер паспорта, індивідуальний податковий номер, паролі і секретні коди до картки та з SMS-повідомлень);

* якщо ви отримали повідомлення про якісь проблеми з банківським рахунком, зверніться безпосередньо у відділення банку або за номером служби підтримки, який зазначено на картці або офіційному сайті фінансової установи;

* купуйте лише на перевірених сайтах та обговорюйте деталі угоди виключно в чаті торговельного майданчика;

* обирайте послугу післяплати;

* якщо все ж таки покупка потребує авансу, то здійснюйте мінімальне перерахування коштів і лише на рахунки ФОП та юридичних осіб.

* не спокушайтесь на вигідні умови так званих онлайн-заробітків. Не довіряйте обіцянкам захмарних прибутків. Перевірте так званих «роботодавців» через пошукові запити в Інтернеті.

