За минулу добу шахраї ошукали буковинців на майже 187000 гривень

- 19.11.2025 13:42
За минулу добу шахраї ошукали буковинців на майже 187000 гривень

За минулу добу шахраї ошукали буковинців на майже 187 тисяч гривень: поліцейські розпочали кримінальні провадження

Троє громадян стали жертвами псевдобанкірів, двоє - потерпіли внаслідок дій аферистів під приводом купівлі товарів онлайн, ще одна чернівчанка втратила свої заощадження під приводом працевлаштування в інтернеті. Наразі буковинські правоохоронці проводять заходи щодо встановлення шахраїв та притягнення їх до кримінальної відповідальності. 

Учора, 18 листопада до поліції Чернівецької області із заявою про шахрайство звернулося троє містянок 44, 23 та 27 років. Заявниці розповіли, що стали жертвами шахрайської схеми. Під приводом захисту банківського рахунку від несанкціонованого втручання та допомоги із розблокуванням картки псевдобанкіри ошукали жінок на понад 73 тисячі гривень. 

Цього ж дня до пастки аферистів потрапили 21-річна жителька Чернівецького та 22-річний житель Дністровського районів. Буковинці розповіли, що потерпіли внаслідок дій інтернет-шахраїв.

Під приводом продажу фотоапарату та зарядної станції в інтернеті їх ошукали недобросовісні продавці. Невідомі надіслали буковинцям  фішингові посилання для нібито успішного перерахунку коштів, перейшовши за якими жінка та чоловік ввели конфіденційну банківську інформацію та отримали сповіщення про списання з їх карток майже 65 тисяч гривень.  

Також під приводом працевлаштування в інтернеті 41-річна жителька обласного центру втратила понад 48 тисяч гривень. 

За всіма фактами незаконного заволодіння коштами громадян дізнавачі поліції розпочали кримінальні провадження, передбачені ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Аби не стати жертвою шахраїв правоохоронці закликають дотримуватись основних правил онлайн-безпеки:

* не довіряйте незнайомцям;

* ніколи й нікому не повідомляйте особисті дані (номер паспорта, індивідуальний податковий номер, паролі і секретні коди до картки та з SMS-повідомлень);

* якщо ви отримали повідомлення про якісь проблеми з банківським рахунком, зверніться безпосередньо у відділення банку або за номером служби підтримки, який зазначено на картці або офіційному сайті фінансової установи;

* купуйте лише на перевірених сайтах та обговорюйте деталі угоди виключно в чаті торговельного майданчика;

* обирайте послугу післяплати;

* якщо все ж таки покупка потребує авансу, то здійснюйте мінімальне перерахування коштів і лише на рахунки ФОП та юридичних осіб.

* не спокушайтесь на вигідні умови так званих онлайн-заробітків. Не довіряйте обіцянкам захмарних прибутків. Перевірте так званих «роботодавців» через пошукові запити в Інтернеті.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Платинова Буковина


Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Гель-лак: запорука ідеального манікюру Важко уявити, але ще десятки років тому манікюр був зовсім іншим і
- 21.11.2025 09:00
Гринчук подала у відставку: відомо хто тимчасово очолить Міністерство енергетики 12 листопада стало відомо, що міністр енергетики України Світлана Гринчук написала
- 19.11.2025 14:58
Бонді: Мін'юст США опублікує документи у справі Епштейна протягом 30 днів Як передає Report з посиланням на Reuters, про це
- 18.11.2025 16:37
Призначено в.о. міністра юстиції України - це Людмила Сугак 19 листопада уряд ухвалив рішення призначити Людмилу Сугак
- 18.11.2025 15:13
Заява Кремля про Трампа та війну в Україні Кремль видав нову цинічну заяву щодо Трампа та війни проти України
- 17.11.2025 15:55
Військовий з Буковини разом із спільником організував канал переправлення чоловіків до Європи Під час чергової спроби незаконного переправлення обидва
- 14.11.2025 22:30
Новое заявление Кремля о Трампе и войне в Украине Кремль выдал новое циничное заявление о Трампе
- 14.11.2025 22:07
Суть скандала вокруг Энергоатома простыми словами Что такое дело Энергоатома — просто о главном
- 14.11.2025 14:04
Суть корупційної справи навколо Енергоатому простими словами Як саме це працювало
- 14.11.2025 13:00
Чому відставка Гринчук Відповідь: Україна опинилася в центрі великого
- 12.11.2025 16:16

Всі новини