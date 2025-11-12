



Бонді: Мін'юст США опублікує документи у справі Епштейна протягом 30 днів - 18.11.2025 16:37

Бонді: Мін'юст США опублікує документи у справі Епштейна протягом 30 днів

Міністерство юстиції США опублікує матеріали розслідування у справі покійного Джеффрі Епштейна протягом 30 днів.

Як передає Report з посиланням на Reuters, про це заявила генеральний прокурор США Пем Бонді на прес-конференції в Міністерстві юстиції у Вашингтоні після того, як Конгрес майже одноголосно проголосував за оприлюднення матеріалів.

Агентство зазначає, що цей матеріал може пролити світло на діяльність Епштейна до 2008 року, коли його засудили за звинуваченням у примусі неповнолітньої до проституції.

"Ми продовжимо дотримуватися закону і прагнути максимальної прозорості", - сказала вона.

За її словами, відомство також захищатиме особи всіх жертв торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, чиї імена вказані в документах.

Платинова Буковина, Чернівці

