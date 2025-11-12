



Військовий з Буковини разом із спільником організував канал переправлення чоловіків до Європи - 14.11.2025 22:30

Військовому з Буковини, який разом із спільником організував канал незаконного переправлення чоловіків до Європи, повідомили про підозру

За процесуального керівництва Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону заблоковано канал незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків до ЄС – затримано військовослужбовця правоохоронного органу спеціального призначення та його цивільного спільника.

За даними слідства, житель Буковини підшуковував охочих незаконно перетнути державний кордон та доставляв їх до автозаправки, де ті пересідали в автомобіль військового, який ніс службу поблизу кордону з Румунією. Він добре орієнтувався на місцевості та знав маршрути пересування прикордонних нарядів.

Надалі спільники доставляли військовозобов’язаних до лісосмуги, вказували напрямок руху до кордону та надавали інструменти для розрізання металевої огорожі. Вартість таких «послуг» становила від 3 до 10 тисяч євро з особи.

Під час чергової спроби незаконного переправлення обидва автомобілі зупинили прикордонники. Трьох військовозобов’язаних притягнуто до адміністративної відповідальності та вручено повістки, а двох організаторів затримано у порядку ст. 615 КПК України.

Чоловікам повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого групою осіб із корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). За клопотанням прокурорів їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Досудове розслідування – ТУ ДБР у Хмельницькому за оперативного супроводу ВВВБ по 31 прикордонному загону імені генерал-хорунжого О. Пилькевича ДПС України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецької спеціалізованої прокуратури

Всі новини