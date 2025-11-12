



Призначено в.о. міністра юстиції України - це Людмила Сугак - 18.11.2025 15:13

Кабмін визначив тимчасову очільницю Міністерства юстиції України

19 листопада уряд ухвалив рішення призначити Людмилу Сугак виконуючою обов’язки міністра юстиції України. Вона тимчасово обійматиме посаду до моменту призначення нового керівника відомства або ухвалення додаткових урядових рішень.

До цього призначення Сугак працювала на посаді заступниці міністра юстиції, відповідаючи за напрям європейської інтеграції. Після відсторонення попереднього очільника міністерства саме вона стала основною кандидаткою для того, щоб забезпечити безперервність роботи Мін’юсту.

Хто така Людмила Сугак: основні етапи кар’єри

Людмила Сугак має понад десятирічний досвід роботи в органах державної влади. Її професійний шлях почався ще у 2010 році, коли вона працювала у виконавчому апараті Київської обласної ради на посадах провідного та головного спеціаліста. Після цього вона продовжила кар’єру в Міністерстві юстиції, де займала аналогічні посади.

Протягом року Сугак також працювала помічницею народного депутата VII скликання Володимира Вечерка, який на той момент представляв фракцію «Партія регіонів». Після Революції Гідності вона повернулася до Міністерства юстиції, де поступово просувалася кар’єрними сходами й отримала посаду заступниці начальника відділу європейської інтеграції.

Значний етап у її професійному житті пов’язаний із роботою в АРМА — Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів. З травня 2017 року до липня 2023-го Сугак очолювала міжнародний напрям центрального апарату агентства та займалася співпрацею з іноземними партнерами та інституціями.

У 2023 році вона знову перейшла до Мін’юсту — цього разу вже на керівну посаду заступниці міністра з питань євроінтеграції. До її обов’язків входило узгодження українського законодавства з нормами та стандартами ЄС, участь у переговорах з міжнародними організаціями та координація реформ у сфері правосуддя.

Саме її досвід у міжнародних питаннях та глибоке знання внутрішніх процесів Міністерства юстиції стали ключовими аргументами для тимчасового призначення на посаду в.о. міністра.

Чому відбулися кадрові зміни в Мін’юсті

19 листопада Верховна Рада підтримала звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції. За відповідне рішення проголосували 323 народні депутати. Галущенко очолював Мін’юст недовго — до цього він керував Міністерством енергетики.

Відставка стала продовженням гучного скандалу, пов’язаного з розслідуванням НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у межах операції «Мідас». Слідчі підозрюють посадовців державної компанії «Енергоатом» у масштабній корупційній схемі, що включала системні «відкати» та тиск на підрядників. У межах справи фігурують і високопосадовці — зокрема й колишній міністр юстиції, якого після появи перших повідомлень про розслідування було відсторонено від виконання обов’язків.

Галущенко зробив публічну заяву лише на третій день після гучних затримань та обшуків, що, за словами експертів, також вплинуло на рішення про його негайне звільнення.

Що означає призначення Сугак для роботи Мін’юсту

Нове тимчасове керівництво має забезпечити стабільність у діяльності міністерства, особливо з огляду на три ключові фактори:

Продовження євроінтеграційних реформ

Україна перебуває на важливому етапі переговорів з ЄС, і Мін’юст відіграє ключову роль у гармонізації законодавства з європейськими нормами.

Взаємодія з міжнародними партнерами

Сугак має досвід роботи з іноземними інституціями, що є важливим у контексті великих реформ та міжнародної юридичної допомоги.

Внутрішні кадрові реформування

На тлі корупційного скандалу уряд очікує від Мін’юсту посилення контролю, прозорості та відповідальності в роботі.

Призначення Сугак фактично дозволяє уникнути управлінської паузи та продовжити роботу міністерства без затримок.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

