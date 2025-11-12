



Новое заявление Кремля о Трампе и войне в Украине - 14.11.2025 22:07

Заявление Кремля о Трампе и войне в Украине

Кремль выдал новое циничное заявление о Трампе и войне против Украины

В российских властях снова сделали провокационное заявление, связанное с позицией США и лично Дональда Трампа относительно российско-украинской войны. В Кремле утверждают, что якобы рассчитывают на участие президента США в «дипломатическом урегулировании» конфликта, который сама Россия и разрешила.

Об этом, как передает CNN, заявил спикер российского президента Дмитрий Песков.

Очередные «надежды» Кремля на Трампа

По словам Пескова, Россия вроде бы стремится к «выходу на новый уровень в отношениях с Соединенными Штатами» и хочет быстро наладить торговлю и экономические контакты. Он также жаловался, что Москва и Вашингтон якобы теряют значительные выгоды, пока между ними идет противостояние.

Песков заявил, что Кремль «надеется» на готовность Трампа содействовать политическому решению «украинского вопроса», именно так российская сторона цинично называет полномасштабную войну, которую ведет против Украины уже несколько лет.

Россия публично говорит о переговорах, но избегает реальных действий

Несмотря на заявления российских чиновников о желании достичь мира, реальные шаги Кремля свидетельствуют об обратном. Напомним, еще весной США предложили Украине и России ввести полное прекращение огня без дополнительных условий.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение американской стороны, однако российский диктатор Владимир Путин сразу же начал выдвигать дополнительные требования. Он заявил, что перемирие «выгодно» Украине, потому что она сможет провести мобилизацию и получить новое вооружение.

Таким образом, Москва еще раз показала, что не заинтересована ни в прекращении боевых действий, ни в возобновлении настоящих переговоров.

Кремль избегает равноправного диалога

Украина не раз предлагала провести встречу между лидерами государств, но российская сторона отказывалась. Москва же присылала на переговоры делегации низкого уровня, представители которых не имеют права принимать какие-либо решения, касающиеся завершения войны. Такая тактика позволяет России имитировать «готовность к диалогу», фактически не предпринимая никаких реальных шагов.

Трамп также признает нежелание России завершать войну

Недавно сам Дональд Трамп подтвердил, что Москва сейчас не заинтересована в завершении войны. По его словам, из-за отсутствия конструктивности со стороны Кремля ему пришлось отменить запланированную встречу с Путиным в Будапеште.

Это стало очередным доказательством того, что Россия продолжает искать выгоду в затягивании конфликта и не собирается останавливать свои агрессивные действия. Одновременно Кремль пытается манипулировать заявлениями о «дипломатии», чтобы создать видимость готовности к миру перед мировым сообществом.

Манипулятивная риторика Кремля: зачем Россия делает следующие заявления

Аналитики отмечают, что подобные заявления Пескова – это элемент информационной кампании, направленной на формирование ошибочного впечатления о «миролюбии» России. Кремль пытается убедить международное сообщество, что якобы готово к переговорам, хотя фактически продолжает обстреливать украинские города, наращивать производство вооружения и привлекать новые ресурсы для войны.

Такие месседжи рассчитаны, прежде всего, на западную аудиторию, которую Россия пытается утомить от длительной войны. В то же время Кремль надеется повлиять и на внутреннюю российскую аудиторию, подавая Трампа как возможного «посредника», способного якобы договориться с Украиной на выгодных для Москвы условиях.

Украинские специалисты подчеркивают, что ни одно государство не может договориться о завершении войны без участия Украины, а любые заявления Кремля — это лишь попытка давления и манипуляций.

Почему Кремль вспоминает Трампа именно сейчас

После серии дипломатических поражений и усиления санкционного давления Россия находится в ситуации, когда ей важно демонстрировать хотя бы внешнюю готовность к диалогу. Поэтому в Кремле так активно комментируют действия и заявления Дональда Трампа, надеясь, что его имя привлечет внимание медиа.

Также Путин и его окружение хорошо понимают, что Трамп неоднократно говорил о желании найти путь к миру между Украиной и Россией. Кремль пытается использовать эти высказывания в собственных интересах, преподнося их как факт поддержки или «близость позиций». Хотя на самом деле американская администрация четко заявляет: любые решения о войне возможны только после консультаций с Украиной и с ее согласия.

Реальные намерения Кремля: почему Россия затягивает конфликт

Эксперты указывают, что тактика затягивания войны выгодна Москве по нескольким причинам:

попытка истощить Украину экономически и мобилизационно;

расчет снижения поддержки Украины со стороны Запада;

время для восстановления собственного военно-промышленного комплекса;

использование войны как инструмента внутренней пропаганды

Несмотря на заявления о «дипломатии», Россия продолжает проводить ракетные атаки, привлекает Северную Корею, Иран и другие страны для получения вооружения, а также готовит новые мобилизационные волны.

Украина продолжает придерживаться четкой позиции

