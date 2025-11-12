



Что такое дело Энергоатома и Гринчук — просто о главном

В 2025 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о масштабном расследовании против государственной компании Энергоатом — основного оператора ядерной энергетики Украины. По версии следствия, чиновники и бизнесмены организовали коррупционную схему, по которой "сдавали" подрядчикам контракты, а получали от них "откаты" — взятки. Сумма может достигать 100 миллионов долларов.

Как именно это работало

"Откаты" из контрактов

НАБУ утверждает, что часть подрядчиков Энергоатома была вынуждена платить 10–15% отката от стоимости контракта. Если компании отказывались, им грозило блокирование платежей или исключение из перечня аккредитованных подрядчиков.

"Шлагбаум" - внутреннее название схемы

Схему, по словам следствия, называли "Шлагбаум" - потому что создавали "барьер", через который подрядчикам приходилось проходить, платя взятки, чтобы работать с Энергоатомом.

Группа "высокого уровня"

По данным НАБУ, в схеме принимали участие чиновники из энергетического ведомства, руководители Энергоатома и бизнесмены. Среди них советник министра энергетики и руководитель службы безопасности Энергоатома.

Контролировали закупки

Из-за "своих" людей в компании преступная группа вроде бы фактически контролировала закупочные процессы — и те, кому не "давали откаты", либо теряли контракты, либо не получали деньги за уже проделанную работу.

Аудиозаписи и операция "Мидас". Расследование длилось 15 месяцев. За это время детективы НАБУ записали более 1000 часов разговоров, изучая, как участники схемы обсуждали проценты взяток и контрактные детали.

Кто под подозрением

Тимур Миндич — бизнесмен, фигурирующий как один из организаторов схемы. По сообщениям, ранее он был партнером президента Зеленского (их связывает бизнес в сфере медиа), и перед обысками покинул страну.

Бывший советник Министра энергетики сейчас фигурирует в расследовании как тот, кто имел влияние на закупки.

Начальник службы безопасности Энергоатома тоже подозревается в привлечении к коррупционной схеме.

Всего НАБУ уже задержало, по меньшей мере, 5 человек, еще несколько находятся под следствием.

Последствия энергетики и страны

Энергоатом под ударом: Коррупционная схема коснулась стратегической компании, производящей значительную часть электроэнергии Украины. Это серьезно подрывает доверие к государственному управлению энергетикой.

Политический резонанс: Из-за скандала в отставку были вынуждены подать министр энергетики и другие чиновники.

Реформы и аудит: На совместном заседании наблюдательного совета Энергоатома обещают провести независимый аудит, проверить все закупки и усилить внутренний контроль.

Почему это важно простым людям

Влияние на тарифы: Если государственные предприятия съедают деньги на коррупцию, это может отражаться на соотечественниках — бюджеты, которые могли пойти на модернизацию электросетей или повышение безопасности, используются на взятке.

Риски для энергобезопасности: Энергоатом – это не просто бизнес, это критически важная инфраструктура. Коррупция здесь – это риски для надежности электроснабжения, особенно во время войны.

Доверие к власти: Противоречивые должностные лица, работающие на госпредприятиях, подрывают веру граждан в то, что реформы действительно идут в нужном направлении.

Главное: Скандал вокруг Энергоатома – это не просто очередная "коррупционная история". За ней стоит система, которая могла работать годами, и речь идет о десятках миллионов долларов, которые вместо развития энергетики утекали в кармане чиновников. Расследование НАБУ — шанс не только наказать конкретных людей, но и изменить подходы к управлению госкомпаниями и укрепить контроль в стратегически важной сфере.

