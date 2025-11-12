Гринчук подала у відставку: відомо хто тимчасово очолить Міністерство енергетики

- 19.11.2025 14:58
12 листопада стало відомо, що міністр енергетики України Світлана Гринчук написала заяву про відставку. Після її звільнення керівництво Міністерством тимчасово здійснюватиме заступник міністра Микола Колісник.

За інформацією порталу Платинова Буковина з урядових джерел, саме Колісника розглядають як посадовця, який братиме на себе роль виконувача обов’язків міністра після того, як парламент ухвалить остаточне рішення. Попри це, сам Колісник наразі утримується від публічних коментарів і не підтверджує, що погодився виконувати обов’язки керівника відомства.

До моменту голосування у Верховній Раді Світлана Гринчук продовжує офіційно залишатися на своїй посаді. Розгляд питання про її звільнення заплановано на наступний вівторок, 18 листопада.

Причини резонансної відставки

Відставка Гринчук не стала несподіванкою. Раніше президент України Володимир Зеленський публічно заявив, що міністр енергетики має піти з посади через гучний корупційний скандал, що розгорнувся навколо державної атомної компанії «Енергоатом». Глава держави наголосив, що на такій високій посаді критично важливою є довіра, а її збереження стає неможливим у контексті оприлюднених фактів.

Попри тиск і суспільний резонанс, Гринчук підкреслила, що в межах її професійної діяльності не було жодних протиправних дій або порушень законодавства. Водночас вона вирішила подати заяву, аби «забезпечити прозорість процесу та не створювати політичного напруження».

Суть корупційної справи навколо «Енергоатому»

Скандал набрав обертів після того, як НАБУ та САП заявили про викриття масштабної схеми, що діяла в структурі державного підприємства. За даними слідства, група осіб систематично вимагала від підрядних організацій відсоток за укладання контрактів. Йдеться про "відкати" у розмірі 10–15% від суми договорів, що фактично перетворило держкомпанію на джерело незаконного збагачення.

Ще один важливий аспект — механізм відмивання коштів. За інформацією правоохоронців, схема функціонувала через офіс у центрі Києва, який пов’язують із родиною колишнього народного депутата Андрія Деркача.

Президент наголосив, що очищення «Енергоатому» від корупційного впливу є одним із ключових завдань держави, особливо в період, коли енергетична система України перебуває під постійною загрозою російських обстрілів.

Реакція уряду: кадрові рішення та посилення контролю

На тлі скандалу уряд оперативно ухвалив низку рішень. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко 11 листопада повідомила, що Кабінет Міністрів проголосував за дострокове припинення повноважень всіх членів наглядової ради НАЕК «Енергоатом». Це стало першим кроком до структурного оновлення підприємства.

Також сьогодні, 12 листопада, під час позачергового засідання уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції. Кроки зі звільнень і ротацій стали частиною ширшого процесу перезавантаження керівних органів у критично важливих сферах.

Що буде далі з Міністерством енергетики

Після звільнення Гринчук обов'язки керівника міністерства ймовірно тимчасово виконуватиме Микола Колісник. Він працює в Міністерстві енергетики з 2021 року, займаючи посаду заступника міністра. Колісник відомий як фахівець технічного спрямування, який відповідав за питання енергобезпеки, стратегічного планування та управління критичною інфраструктурою.

Разом із тим офіційне призначення може відбутися лише після голосування парламенту. Наразі ж головним питанням залишається, як швидко уряд зможе стабілізувати ситуацію в енергетичному секторі та запобігти подальшим корупційним проявам.

У суспільстві очікують, що нове керівництво Міністерства енергетики зосередиться на:

підвищенні прозорості держзакупівель;

реформуванні системи управління «Енергоатомом»;

зміцненні енергетичної безпеки країни;

ефективному проходженні опалювального сезону;

координації з міжнародними партнерами щодо відновлення енергоінфраструктури.

Відставка Гринчук стала логічним продовженням масштабних антикорупційних процесів у країні. Розслідування НАБУ та САП, заява президента та рішення уряду демонструють, що влада намагається оперативно реагувати на виклики в енергетичній сфері. Попереду — призначення виконувача обов’язків міністра та формування нової стратегії управління галуззю.

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

