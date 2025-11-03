



США наложили санкции на украинские компании, помогающие Ирану развивать производство беспилотников - 07.11.2025 22:19

США расширили санкционное давление на международные сети, помогающие Ирану развивать производство беспилотников и баллистических ракет. В новый список попали 32 физических и юридических лица из разных стран, среди которых фигурируют и две украинские компании, которые, по данным американских властей, участвовали в схемах поставки компонентов для иранского военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщило Министерство финансов США. Ведомство отмечает, что эти структуры создавали сети закупок и прикрытия, по которым Иран получал необходимые материалы для производства ударных дронов и ракет дальнего радиуса действия.

В список санкций попали компании, зарегистрированные в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Китае, Индии, Германии и Украине. Американские спецслужбы установили, что эти фирмы действовали в тесной координации с иранским Министерством обороны и поддерживали государственную компанию HESA (Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company) — производителя военных самолетов и беспилотников серии Ababil, поставляемых Ираном в Иран России.

По данным следствия, с 2023 года одна из обнаруженных сетей занималась закупкой для Ирана специального кислотного сырья из Китая, используемого в производстве компонентов баллистических ракет. Другая схема действовала на территории Европы и использовала украинские фирмы ООО ГК Императив Украина и ООО Экофера для прикрытия операций по закупке деталей для иранских дронов.

В документах Министерства финансов США отмечено, что иранский агент Бахрам Табиби, длительно сотрудничающий с оборонными структурами Ирана, создал ряд подставных компаний в разных странах. Через них он наладил поставки в Иран аэрокосмических материалов, в частности магнитометров, датчиков положения и других составляющих, необходимых для навигации систем беспилотных аппаратов.

Еще один иранский гражданин Батул Шафии играл ключевую роль в схеме финансирования поставок. Он обеспечивал проведение расчетов между иранской HESA и украинскими фирмами, организуя переводы средств и логистику грузов. Согласно расследованию, компания Ekofera получала оплаты от HESA за якобы легальные коммерческие контракты, после чего отправляла в Иран детали, замаскированные под гражданское оборудование.

Посредником между украинскими предприятиями и иранскими структурами выступал Саид Пахлавани Неджад. Он координировал технические спецификации заказов, обеспечивал закупку генераторов, двигателей, индикаторов, сенсоров и других компонентов, которые впоследствии использовались в производстве беспилотников и военных самолетов Ирана.

Иран систематически использует международную финансовую систему для обхода санкций, закупки технологий двойного назначения и поддержки своих террористических прокси-групп. США и дальше будут действовать решительно, чтобы разрушить эти цепи поставок и привлечь к ответственности всех причастных», — заявил заместитель министра финансов США Джон Герли.

Санкции предусматривают блокировку активов всех фигурантов на территории США, запрещение любых финансовых операций с ними и ограничение доступа к международным банковским системам. Кроме того, американским и европейским компаниям запрещено иметь какие-либо коммерческие контакты с подсанкционными фирмами.

Американские власти подчеркивают, что раскрытые схемы лишь часть большой сети, которой Иран пользуется для обеспечения своей военной программы. В Вашингтоне отметили, что Тегеран не только продолжает производство дронов, но и активно передает их другим странам, в том числе России, применяющей иранские Shahed для атак по украинским городам.

Напомним, что в сентябре Совет Безопасности ООН возобновил действие санкций в отношении Ирана за нарушение условий ядерного соглашения. Несмотря на это Тегеран продолжает наращивать потенциал в сфере ракетных технологий.

В октябре Государственный департамент США ввел новый пакет ограничений, направленный против лиц и компаний, способствующих развитию иранской программы баллистических ракет. Эти шаги являются частью глобальной стратегии Вашингтона, направленной на предотвращение распространения оружия массового поражения и передачи Ираном ударных технологий своим союзникам и клиентам по всему миру.

США отмечают: любые попытки обхода санкций через третьи страны, включая использование подставных компаний в Европе или Украине, будут расцениваться как участие в помощи государству-спонсору терроризма. Все участники таких схем рискуют попасть во вторичные санкции, что означает блокировку счетов и запрет на ведение бизнеса на международном уровне.

Таким образом, новые ограничения Вашингтона стали очередным шагом в борьбе с глобальными каналами поставок, которые помогают Ирану усиливать военную мощь, несмотря на международную изоляцию.

