Ситуация под контролем: у россиян нет контроля над Покровском, — Сырский

Украинские войска продолжают героически оборонять Покровск в Донецкой области. Несмотря на интенсивные штурмы со стороны окупантов, никакого контроля российских войск над городом или даже его оперативного окружения нет.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, комментируя ситуацию на одном из самых горячих направлений фронта.

Ситуация на Покровском направлении

По словам генерала, Покровск остается главным направлением наступательных действий противника. Именно здесь наблюдается большая интенсивность боев, ежедневные штурмы и активное использование малых пехотных групп.

Россияне пытаются воспользоваться погодными условиями – густым туманом и снижением видимости, чтобы скрыто передвигать силы. Впрочем, украинская армия эффективно сдерживает атаки, уничтожая вражеские подразделения еще на подступах к городу.

"Нашими главными задачами остаются постепенное взятие под контроль определенных участков, защита логистических путей и организация дополнительных маршрутов для снабжения и эвакуации раненых. Мы работаем на опережение", - подчеркнул Сырский.

Визит Главнокомандующего

Чтобы лично оценить ситуацию, Александр Сырский посетил Покровское направление. Вместе с командирами подразделений он провел рабочее совещание, в ходе которого подвели итоги боевых действий и спланировали дальнейшие шаги обороны.

"Стабильность фронта в этом районе напрямую зависит от слаженной работы командования, частей и подразделений, – отметил генерал. – Мы детально разобрали выполнение ранее поставленных задач и определили новые приоритеты".

Сырский подчеркнул, что Покровско-Мирноградская операция требует высокого взаимодействия между родами войск — от артиллерии до разведки и медицинских служб. Именно координация действий, по его словам, позволяет удерживать позиции и не допустить прорыва врага.

⚔ Постоянные бои на подступах к городу

В окрестностях Покровска и в городской застройке ежедневно продолжаются ожесточенные столкновения с небольшими штурмовыми группами противника. В редких случаях украинские подразделения уничтожают легкую бронетехнику, которую враг бросает в бой без поддержки.

"Наши подразделения постоянно ведут поиск и уничтожение врага, не давая ему закрепиться даже на временно занятых позициях. Каждый метр земли здесь дается тяжелым трудом наших бойцов", - подчеркнул главнокомандующий.

Контратаки на Очеретинском направлении

Параллельно Силы обороны производят активные поисково-ударные действия на соседнем Очеретинском направлении. За последнюю неделю украинские военные зачистили от диверсионных групп противника 7,4 квадратных километра территории в пределах Покровского района.

Эти операции, по словам Сырского, помогают поддерживать стабильность фронта и снижают давление на Покровск.

"Об окружении речь не идет"

Главнокомандующий решительно опроверг слухи, распространяемые российскими медиа и анонимными каналами, о якобы “потере Покровска”.

"О контроле россиян над городом или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет", - подчеркнул он. — Мы удерживаем позиции, проводим контрмеры и эффективно уничтожаем врага.

Бои за Покровск и Мирноград

Покровское направление остается эпицентром боевых действий в Донецкой области. Российская армия пытается оцепить город с нескольких сторон, используя новые подразделения, которые опрокидывает с других участков фронта.

Ранее сообщалось, что враг воспользовался густым туманом, чтобы продвинуться к окрестностям Покровска и пытался закрепиться в городе. По данным военных, в черте города находится около 300 оккупантов, однако украинские силы ведут активное вытеснение противника.

Представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев подтвердил, что украинские подразделения уверенно держат свои позиции и уничтожают врага на подступах к Мирнограду и в самом Покровске.

"Наши военные не только обороняются, но и проводят контратаки, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике", - подчеркнул Ковалев.

Массированный штурм на трассе Селидово-Покровск

На днях русские войска предприняли попытку прорыва на трассе Селидово-Покровск, используя легкую технику. Атака имела частичный успех, однако украинские защитники быстро ликвидировали прорыв и вернули контроль над позициями.

Аналитики отмечают, что противник пытается создать иллюзию "локальных побед", чтобы прикрыть свои потери. На самом деле ситуация остается под контролем Вооруженных сил Украины, а никаких предпосылок для окружения Покровска не существует.

Несмотря на постоянное давление, силы обороны демонстрируют устойчивость и профессионализм. Военные не только останавливают атаки, но и восстанавливают утраченные рубежи, нанося противнику ощутимые потери.

"Мы знаем, за что боремся. Покровск – это Украина, и мы не позволим врагу продвинуться ни на метр больше," – подытожил Сырский.

Украинская армия продолжает удерживать город, а каждый день сопротивления на этом направлении – это новое доказательство несокрушимости Вооруженных сил Украины и силы духа украинского народа.

Автор: Адрій Коваль, оглядач

