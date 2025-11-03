



США наклали санкції на українські компанії, які допомагають Ірану розвивати виробництво безпілотників - 11.11.2025 22:05

США розширили санкційний тиск на міжнародні мережі, які допомагають Ірану розвивати виробництво безпілотників та балістичних ракет. До нового списку потрапили 32 фізичні та юридичні особи з різних країн, серед яких фігурують і дві українські компанії, які, за даними американської влади, брали участь у схемах постачання компонентів для іранського військово-промислового комплексу.

Про це повідомило Міністерство фінансів США. Відомство зазначає, що ці структури створювали мережі закупівель і прикриття, через які Іран отримував необхідні матеріали для виробництва ударних дронів та ракет дальнього радіусу дії.

До переліку санкцій потрапили компанії, зареєстровані в Ірані, Об’єднаних Арабських Еміратах, Туреччині, Китаї, Індії, Німеччині та Україні. Американські спецслужби встановили, що ці фірми діяли у тісній координації з іранським Міністерством оборони та підтримували державну компанію HESA (Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company) — виробника військових літаків і безпілотників серії Ababil, які Іран постачає зокрема Росії.

За даними слідства, з 2023 року одна з виявлених мереж займалася закупівлею для Ірану спеціальної кислотної сировини з Китаю, що використовується у виробництві компонентів балістичних ракет. Інша схема діяла на території Європи та використовувала українські фірми ТОВ “ГК Імператив Україна” та ТОВ “Екофера” для прикриття операцій із закупівлі деталей для іранських дронів.

У документах Міністерства фінансів США зазначено, що іранський агент Бахрам Табібі, який тривалий час співпрацює з оборонними структурами Ірану, створив низку підставних компаній у різних країнах. Через них він налагодив постачання в Іран аерокосмічних матеріалів, зокрема магнітометрів, датчиків положення та інших складових, необхідних для систем навігації безпілотних апаратів.

Ще один іранський громадянин, Батул Шафії, відігравав ключову роль у схемі фінансування постачань. Він забезпечував проведення розрахунків між іранською HESA та українськими фірмами, організовуючи перекази коштів і логістику вантажів. Згідно з розслідуванням, компанія Ekofera отримувала оплати від HESA за нібито легальні комерційні контракти, після чого надсилала в Іран деталі, замасковані під цивільне обладнання.

Посередником між українськими підприємствами та іранськими структурами виступав Саїд Пахлавані Неджад. Він координував технічні специфікації замовлень, забезпечував закупівлю генераторів, двигунів, індикаторів, сенсорів та інших компонентів, які згодом використовувалися у виробництві безпілотників та військових літаків Ірану.

«Іран систематично використовує міжнародну фінансову систему для обходу санкцій, закупівлі технологій подвійного призначення та підтримки своїх терористичних проксі-груп. США й надалі діятимуть рішуче, щоб зруйнувати ці ланцюги постачань і притягнути до відповідальності всіх причетних», — заявив заступник міністра фінансів США Джон Герлі.

Санкції передбачають блокування активів усіх фігурантів на території США, заборону будь-яких фінансових операцій з ними та обмеження доступу до міжнародних банківських систем. Крім того, американським і європейським компаніям заборонено мати будь-які комерційні контакти з підсанкційними фірмами.

Американська влада наголошує, що розкриті схеми — лише частина великої мережі, якою Іран користується для забезпечення своєї військової програми. У Вашингтоні зазначили, що Тегеран не лише продовжує виробництво дронів, але й активно передає їх іншим країнам, у тому числі Росії, яка застосовує іранські Shahed для атак по українських містах.

Нагадаємо, що у вересні Рада Безпеки ООН відновила дію санкцій щодо Ірану за порушення умов ядерної угоди. Незважаючи на це, Тегеран продовжує нарощувати потенціал у сфері ракетних технологій.

У жовтні Державний департамент США запровадив новий пакет обмежень, спрямований проти осіб і компаній, які сприяють розвитку іранської програми балістичних ракет. Ці кроки є частиною глобальної стратегії Вашингтона, спрямованої на недопущення розповсюдження зброї масового ураження та передачі Іраном ударних технологій своїм союзникам і клієнтам по всьому світу.

США наголошують: будь-які спроби обходу санкцій через треті країни, включно з використанням підставних компаній у Європі або Україні, розцінюватимуться як участь у допомозі державі-спонсору тероризму. Усі учасники таких схем ризикують потрапити під вторинні санкції, що означає блокування рахунків і заборону на ведення бізнесу на міжнародному рівні.

Таким чином, нові обмеження Вашингтона стали черговим кроком у боротьбі з глобальними каналами постачання, які допомагають Ірану посилювати військову потугу, попри міжнародну ізоляцію.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

