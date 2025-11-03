



У Великій Британії розгорівся скандал, що привернув увагу місцевих ЗМІ та української діаспори. У Лондоні правоохоронці затримали 33-річного українця, який, за даними суду, вчинив сексуальний напад у громадському місці — на станції метро London Bridge. Як з’ясувалося, затриманий — колишній старший слідчий Національної поліції України з Тернопільщини, Андрій Старовойтов.

Інцидент стався наприкінці жовтня 2024 року. За інформацією слідства, чоловік підійшов до черги біля жіночого туалету та, скориставшись моментом, почав чіплятися до однієї з жінок. Зловмисник здійснив відверті дії сексуального характеру прямо на очах у перехожих, серед яких були і діти. Потерпіла, 37-річна британка, зуміла вирватися та покликати на допомогу, після чого викликали поліцію. Камери спостереження зафіксували момент нападу, і вже за кілька годин колишнього поліцейського затримали.

Як з’ясувалося, Андрій Старовойтов переїхав до Великої Британії близько півтора року тому, отримавши статус тимчасового захисту. До війни він працював у Тернопільській області на посаді старшого слідчого, мав гарну репутацію та, за словами знайомих, «завжди демонстрував високі моральні принципи». Однак після виїзду за кордон його життя різко змінилося.

Відомо, що він скористався законною підставою для виїзду з України — у 2023 році в його родині народилася третя дитина, що надало йому право залишити країну як багатодітному батькові. Його дружина також працює у правоохоронних органах, а вся сім’я переїхала до Великої Британії, рятуючись від війни.

У суді, який відбувся в Лондоні, Старовойтов визнав свою провину частково. Він заявив, що у день інциденту був «смертельно п’яним» і не контролював свої дії. За його словами, він вживав алкоголь через «глибоку депресію» після загибелі близького друга на фронті в Україні. «Я майже нічого не пам’ятаю з того вечора. Це була жахлива помилка, я щиро шкодую про те, що сталося», — сказав він суду.

Потерпіла жінка розповіла, що після нападу відчула себе «приниженою та морально зґвалтованою». Вона додала, що для неї особливо болісним стало усвідомлення, що нападник — колишній офіцер поліції, який мав би захищати людей, а не чинити насильство.

«Він поводився нахабно і грубо, не реагував на мої спроби відштовхнути його. Це не просто неетична поведінка — це злочин. Тим більше шокує, що так вчинив батько трьох дітей і колишній правоохоронець», — сказала жінка в суді.

Свідками події стали кілька пасажирів метро, серед яких — мати з 11-річним хлопчиком. Жінка повідомила, що її син був настільки наляканий побаченим, що після інциденту довго боявся заходити у громадські туалети.

Суд визнав Андрія Старовойтова винним у сексуальному нападі та призначив йому покарання — 12 місяців умовного терміну з випробувальним періодом, а також 80 годин громадських робіт без оплати. Крім того, він зобов’язаний виплатити потерпілій 500 фунтів стерлінгів компенсації. Окремим пунктом вироку стало внесення його імені до Реєстру осіб, які вчинили злочини сексуального характеру, строком на п’ять років.

Суддя наголосив, що «професійний статус обвинуваченого лише посилює моральну тяжкість вчиненого». Він зауважив, що суспільство очікує від колишніх правоохоронців прикладу, а не аморальної поведінки, яка дискредитує професію.

Після оголошення вироку Старовойтов не коментував рішення суду. Його адвокат заявив, що обвинувачений «глибоко шкодує» і має намір пройти програму реабілітації, спрямовану на боротьбу з алкогольною залежністю.

Справу активно висвітлювали британські медіа, акцентуючи на тому, що випадок стався на тлі зростання кількості злочинів сексуального характеру в громадському транспорті Лондона. Українська громада у Британії, своєю чергою, відреагувала із сумом, зазначивши, що цей випадок не повинен кидати тінь на більшість українців, які дотримуються законів і поводяться гідно.

Попри м’який вирок, ім’я Андрія Старовойтова тепер пов’язане зі скандалом, який навряд чи швидко забудуть. Колишній поліцейський, який колись боровся зі злочинністю, сам опинився на лаві підсудних, ставши прикладом того, як одна мить безконтрольності може зруйнувати життя, репутацію та довіру до професії.

