Експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі після тривалого перебування в лікарні знову повернули до в’язниці. Протягом трьох років політик утримувався під наглядом медиків у приватній клініці «Вівамед» у Тбілісі, куди його перевели ще у 2022 році. Тепер грузинська пенітенціарна служба заявила, що його стан стабілізувався, тому він може продовжити відбування покарання у виправній колонії.

Як повідомили в офіційному зверненні відомства, рішення про повернення Саакашвілі ухвалили після «медичного обстеження, яке підтвердило задовільний стан здоров’я ув’язненого». За інформацією служби, подальше перебування політика у стаціонарі «не є необхідним». Тому колишнього президента виписали з цивільного медзакладу і перевезли до пенітенціарної установи №12, де він має відбувати термін на загальних умовах.

Цей крок викликав значний резонанс як у самій Грузії, так і за її межами. Адвокати та прибічники Саакашвілі наполягають, що його переведення є політичним рішенням, а не наслідком покращення здоров’я. Вони нагадують, що протягом усього часу перебування в лікарні політик скаржився на погіршення самопочуття, втрату ваги та інші ускладнення, спричинені, за його словами, «повільним отруєнням». У Тбілісі ж офіційні особи неодноразово відкидали ці твердження, стверджуючи, що ув’язненому забезпечено належний медичний догляд.

Міхеїл Саакашвілі — відома політична фігура не лише у Грузії, а й в Україні. Він очолював Грузію у 2004–2013 роках, а після зміни влади змушений був залишити країну через переслідування з боку нового керівництва. Пізніше він оселився в Україні, де отримав громадянство, обіймав посаду голови Одеської обласної адміністрації та став активним учасником українського політичного життя.

У 2021 році Саакашвілі несподівано повернувся до Грузії, щоб, за його словами, «підтримати демократичні процеси». Проте одразу після прибуття його затримали — через те, що раніше суд заочно засудив його до тюремного ув’язнення. Повернення політика стало гучною подією: тисячі його прихильників вийшли на акції протесту, вимагаючи звільнення свого лідера.

Попри численні звернення міжнародних організацій і заяви про політичну мотивацію переслідування, у березні 2025 року суд, який, за словами опозиції, контролюється правлячою проросійською партією «Грузинська мрія», виніс черговий вирок. Саакашвілі отримав додаткові 4,5 роки ув’язнення. Це рішення викликало різку критику з боку Європарламенту та низки правозахисних організацій, які закликали владу Грузії дотримуватися принципів верховенства права.

Того ж місяця представники «Грузинської мрії» пішли ще далі, заявивши, що мають намір домогтися визнання опозиційної партії «Єдиний національний рух», заснованої Саакашвілі, «неконституційною». Опозиція розцінила це як спробу остаточно усунути політичного опонента, а також підірвати демократичну систему країни.

За словами близьких до Саакашвілі осіб, попри фізичну слабкість і тривале лікування, він не втрачає рішучості. Його адвокати заявляють, що він продовжить боротися як у судовому полі, так і в міжнародних інституціях, доводячи політичний характер переслідування. Представники родини також наголошують, що політик потребує постійного медичного контролю, і попереджають про можливі загрози його життю після переведення у в’язницю.

Зі свого боку, грузинська влада наполягає, що Саакашвілі утримується у відповідності до законодавства, а будь-які заяви про тиск або катування — «не відповідають дійсності». Міністерство юстиції Грузії повідомило, що до колишнього президента будуть допущені представники омбудсмена, щоб забезпечити прозорість умов його перебування у колонії.

Ситуація навколо Саакашвілі знову підняла питання про реальний стан демократії в Грузії та вплив проросійських політичних сил. У Європі неодноразово закликали офіційний Тбілісі забезпечити дотримання прав ув’язненого, нагадуючи, що гуманність — це ключовий критерій, від якого залежить європейська перспектива країни.

Поки що колишній президент знову опинився за ґратами, але історія Міхеїла Саакашвілі далека від завершення. Його ім’я залишається символом боротьби з авторитаризмом — як для його прибічників, так і для опонентів, які бачать у ньому суперечливу, але впливову постать сучасної грузинської політики.

Автор: Адрій Коваль, оглядач

