



Ситуація під контролем: росіяни не мають контролю над Покровськом, — Сирський - 12.11.2025 15:17

Українські війська продовжують героїчно обороняти Покровськ на Донеччині. Попри інтенсивні штурми з боку окупантів, жодного контролю російських військ над містом або навіть його оперативного оточення — немає.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи ситуацію на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Ситуація на Покровському напрямку

За словами генерала, Покровськ залишається головним напрямком наступальних дій противника. Саме тут спостерігається найбільша інтенсивність боїв, щоденні штурми та активне використання малих піхотних груп.

Росіяни намагаються скористатися погодніми умовами — густим туманом і зниженням видимості, щоб приховано пересувати сили. Втім, українська армія ефективно стримує атаки, знищуючи ворожі підрозділи ще на підступах до міста.

“Нашими головними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених ділянок, захист логістичних шляхів та організація додаткових маршрутів для постачання і евакуації поранених. Ми працюємо на випередження”, — наголосив Сирський.

Візит Головнокомандувача

Щоб особисто оцінити ситуацію, Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок. Разом із командирами підрозділів він провів робочу нараду, під час якої підбили підсумки бойових дій та спланували подальші кроки оборони.

“Стабільність фронту в цьому районі напряму залежить від злагодженої роботи командування, частин і підрозділів, — зазначив генерал. — Ми детально розібрали виконання раніше поставлених завдань і визначили нові пріоритети”.

Сирський наголосив, що Покровсько-Мирноградська операція вимагає високої взаємодії між родами військ — від артилерії до розвідки та медичних служб. Саме координація дій, за його словами, дозволяє утримувати позиції і не допустити прориву ворога.

⚔ Постійні бої на підступах до міста

На околицях Покровська та у міській забудові щодня тривають запеклі сутички з невеликими штурмовими групами противника. В окремих випадках українські підрозділи знищують легку бронетехніку, яку ворог кидає в бій без підтримки.

“Наші підрозділи постійно ведуть пошук і знищення ворога, не даючи йому закріпитися навіть на тимчасово зайнятих позиціях. Кожен метр землі тут дається важкою працею наших бійців,” — підкреслив головнокомандувач.

Контратаки на Очеретинському напрямку

Паралельно Сили оборони проводять активні пошуково-ударні дії на сусідньому Очеретинському напрямку. За останній тиждень українські військові зачистили від диверсійних груп противника 7,4 квадратних кілометра території у межах Покровського району.

Ці операції, за словами Сирського, допомагають підтримувати стабільність фронту та зменшують тиск на Покровськ.

“Про оточення не йдеться”

Головнокомандувач рішуче спростував чутки, які поширюють російські медіа та анонімні канали, про нібито “втрату Покровська”.

“Про контроль росіян над містом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться,” — підкреслив він. — “Ми утримуємо позиції, проводимо контрзаходи й ефективно знищуємо ворога.”

Бої за Покровськ і Мирноград

Покровський напрямок залишається епіцентром бойових дій на Донеччині. Російська армія намагається оточити місто з кількох боків, використовуючи нові підрозділи, які перекидає з інших ділянок фронту.

Раніше повідомлялося, що ворог скористався густим туманом, щоб просунутися до околиць Покровська, і намагався закріпитися в місті. За даними військових, у межах міста перебуває близько 300 окупантів, однак українські сили ведуть активне витіснення противника.

Речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов підтвердив, що українські підрозділи впевнено тримають свої позиції та нищать ворога на підступах до Мирнограда і в самому Покровську.

“Наші військові не лише обороняються, а й проводять контратаки, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці,” — наголосив Ковальов.

Масований штурм на трасі Селидове–Покровськ

Днями російські війська здійснили спробу прориву на трасі Селидове–Покровськ, використовуючи легку техніку. Атака мала частковий успіх, проте українські захисники швидко ліквідували прорив і повернули контроль над позиціями.

Аналітики відзначають, що противник намагається створити ілюзію “локальних перемог”, щоб прикрити власні втрати. Насправді, ситуація залишається під контролем Збройних сил України, а жодних передумов для оточення Покровська не існує.

Попри постійний тиск, Сили оборони демонструють стійкість і професіоналізм. Військові не лише зупиняють атаки, а й відновлюють втрачені рубежі, завдаючи противнику відчутних втрат.

“Ми знаємо, за що боремось. Покровськ — це Україна, і ми не дозволимо ворогу просунутися ні на метр більше,” — підсумував Сирський.

Українська армія продовжує утримувати місто, а кожен день спротиву на цьому напрямку — це новий доказ незламності Збройних сил України та сили духу українського народу.

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

