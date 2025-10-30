



Массированная атака на Каменское: ночь террора, разрушенные здания и раненые мирные жители - 06.11.2025 11:15

В ночь на 6 ноября российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по Каменскому в Днепропетровской области. В результате удара пострадали восемь человек, среди них — мирные жители. Были разрушены жилые дома, транспортное предприятие и инфраструктура города.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко. По его словам, атака стала одной из самых мощных в последнее время, а последствия - масштабными.

💥 Пожары, разрушения и паника среди жителей

По официальным данным, взрывы прогремели поздно вечером 5 ноября, когда горожане уже находились дома. Воздушная тревога была объявлена ​​около 23:00 после предупреждения об угрозе атаки дронов-камикадзе.

Вскоре после этого несколько взрывов прогремели в разных районах Каменского. В результате прилетов в городе возникло несколько пожаров, один из которых – в жилом доме. Огонь охватил крышу и перекрытие одного из подъездов четырехэтажного здания, часть конструкций рухнула.

Также повреждены несколько автомобилей, разбиты окна, выбиты двери в близлежащих домах. Пострадали инфраструктурные объекты, в том числе транспортное предприятие, где были изуродованы несколько единиц техники.

"Ночь была чрезвычайно тяжелой. Враг пытался запугать людей, атакуя жилые кварталы. Есть раненые, есть разрушения. Работают все службы - от спасателей до коммунальщиков", - сообщил Гайваненко.

🚑 Восемь пострадавших - среди них пожилые люди

На данный момент известно о восьми пострадавших жителях Каменского. Нескольких из них госпитализировали с травмами разной степени тяжести, остальные получили помощь на месте.

Медики отмечают, что большинство ранений – осколочные раны, порезы стекла, ушибы. Среди пострадавших есть пожилые люди, которые не успели спуститься в укрытие.

Спасатели ГСЧС вместе с местными волонтерами работали всю ночь, разбирая завалы и ликвидируя очаги возгорания.

"После первого взрыва показалось, что это гром. Но когда взрывы повторились и засвистело в воздухе – все поняли, что это дроны. Мы слышали, как они гудят прямо над крышами, – рассказала местная жительница Галина, чей дом оказался рядом с местом прилета."

🛠 Разрушение в городе

После утренних обследований спасатели сообщили, что больше всего пострадал центральный район Каменского. Там, кроме жилой застройки, были повреждены линии электропередач, газопровод и часть дороги.

Коммунальные службы уже работают над ликвидацией последствий. Местные власти призвали обеспечить эвакуацию жителей из аварийного подъезда частично обрушившегося дома.

Также идет обследование частных домов — в некоторых выбиты стекла, иссечены фасады, повреждены кровли.

🛡 Другие удары по области

Атака на Каменское – лишь часть более широкой ночной операции России против Днепропетровщины.

Российские военные также ударили по Петропавловской общине Синельниковского района. Там загорелось здание коммунального предприятия, пожар удалось потушить только под утро.

Кроме того, по Никопольскому району враг целил FPV-дронами и артиллерией, обстреливая сам Никополь и Покровскую общину. В результате повреждены пятиэтажный жилой дом, частный дом и линия электропередач.

🎯 Как действовала противовоздушная оборона

В ходе этой масштабной атаки в воздухе над Днепропетровской областью работали силы противовоздушной обороны ВСУ.

По официальным данным, в регионе уничтожены 13 вражеских беспилотников, однако части дронов удалось прорваться. Именно они нанесли удары по Каменскому.

"Наши силы ПВО работают эффективно, но враг запускает десятки дронов одновременно, пытаясь перегрузить оборону. Мы благодарны нашим военным за каждый сбитый "Шахед"", - подчеркнул глава ОВА.

⚠ Угроза для всей Украины

По данным воздушных сил ВСУ, атака 5-6 ноября была частью очередной массированной кампании РФ против украинских городов.

Вечером 5 ноября по Украине были запущены дроны-камикадзе типа Shahed и ракеты разных типов. Воздушная тревога была объявлена ​​в большинстве областей, в частности на севере, востоке и в центре страны.

После полуночи появились сообщения об угрозе применения баллистических ракет с северо-востока. Взрывы прозвучали также в Сумах, куда двигались высокоскоростные цели.

🕯 Последствия и реакция властей

Президент Украины и руководство Днепропетровщины выразили благодарность всем службам, работавшим ночью — спасателям, медикам, энергетикам и военным.

"Мы переживаем очередную ночь террора, но ни одна атака не заставит нас сломаться. Украина борется и выстоит. Каменское держится, как и вся Днепропетровщина", - говорится в обращении местных властей.

На месте работают следователи и взрывотехники. Специалисты фиксируют все последствия удара, чтобы задокументировать очередное военное преступление России против мирного населения.

Несмотря на боль, потери и разрушение, Каменское продолжает жить. Местные жители помогают друг другу, расчищают завалы, ремонтируют дома и возобновляют электроснабжение.

Украинцы еще раз демонстрируют несгибаемость перед врагом — и каждая такая ночь только укрепляет решимость выстоять до победы.

