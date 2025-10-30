



Масована атака на Кам’янське: ніч терору, зруйновані будівлі та поранені мирні жителі - 06.11.2025 11:13

У ніч на 6 листопада російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Кам’янському, що в Дніпропетровській області. Внаслідок удару постраждали вісім осіб, серед них — мирні мешканці. Було зруйновано житлові будинки, транспортне підприємство та інфраструктуру міста.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. За його словами, атака стала однією з найпотужніших останнім часом, а наслідки — масштабними.

💥 Пожежі, руйнування і паніка серед мешканців

За офіційними даними, вибухи пролунали пізно ввечері 5 листопада, коли містяни вже перебували вдома. Повітряна тривога була оголошена близько 23:00 після попередження про загрозу атаки дронів-камікадзе.

Невдовзі після цього кілька вибухів пролунали у різних районах Кам’янського. У результаті прильотів у місті виникло кілька пожеж, одна з яких — у житловому будинку. Вогонь охопив дах і перекриття одного з під’їздів чотириповерхової будівлі, частина конструкцій обвалилася.

Також пошкоджено кілька автомобілів, розбиті вікна, вибиті двері у прилеглих будинках. Постраждали інфраструктурні об’єкти, зокрема транспортне підприємство, де були понівечені кілька одиниць техніки.

“Ніч була надзвичайно важкою. Ворог намагався залякати людей, атакуючи житлові квартали. Є поранені, є руйнування. Працюють всі служби — від рятувальників до комунальників”, — повідомив Гайваненко.

🚑 Вісім постраждалих — серед них літні люди

На цей момент відомо про вісім постраждалих мешканців Кам’янського. Декількох із них госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості, решта отримали допомогу на місці.

Медики зазначають, що більшість поранень — осколкові рани, порізи скла, забої. Серед потерпілих є люди похилого віку, які не встигли спуститися в укриття.

Рятувальники ДСНС разом із місцевими волонтерами працювали всю ніч, розбираючи завали та ліквідовуючи осередки займання.

“Після першого вибуху здалося, що це грім. Але коли вибухи повторилися і засвистіло у повітрі — всі зрозуміли, що це дрони. Ми чули, як вони гудуть прямо над дахами, — розповіла місцева мешканка Галина, чий будинок опинився поруч з місцем прильоту.”

🛠 Руйнування у місті

Після ранкових обстежень рятувальники повідомили, що найбільше постраждав центральний район Кам’янського. Там, окрім житлової забудови, було пошкоджено лінії електропередач, газопровід та частину дороги.

Комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Місцеву владу закликали забезпечити евакуацію мешканців з аварійного під’їзду будинку, який частково обвалився.

Також триває обстеження приватних будинків — у деяких вибиті шибки, посічені фасади, пошкоджені покрівлі.

🛡 Інші удари по області

Атака на Кам’янське — лише частина ширшої нічної операції Росії проти Дніпропетровщини.

Російські військові також вдарили по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Там зайнялася будівля комунального підприємства, пожежу вдалося загасити лише під ранок.

Крім того, по Нікопольському району ворог цілив FPV-дронами та артилерією, обстрілюючи сам Нікополь і Покровську громаду. Унаслідок цього пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, приватну оселю та лінію електропередач.

🎯 Як діяла протиповітряна оборона

Під час цієї масштабної атаки у повітрі над Дніпропетровською областю працювали сили протиповітряної оборони ЗСУ.

За офіційними даними, у регіоні знищено 13 ворожих безпілотників, проте частині дронів вдалося прорватися. Саме вони завдали ударів по Кам’янському.

“Наші сили ППО працюють ефективно, але ворог запускає десятки дронів одночасно, намагаючись перевантажити оборону. Ми вдячні нашим військовим за кожен збитий “Шахед””, — підкреслив очільник ОВА.

⚠ Загроза для всієї України

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака 5–6 листопада була частиною чергової масованої кампанії РФ проти українських міст.

Ввечері 5 листопада по Україні було запущено дрони-камікадзе типу “Shahed” і ракети різних типів. Повітряну тривогу оголосили у більшості областей, зокрема на півночі, сході та в центрі країни.

Після півночі з’явилися повідомлення про загрозу застосування балістичних ракет із північного сходу. Вибухи пролунали також у Сумах, куди рухалися високошвидкісні цілі.

🕯 Наслідки та реакція влади

Президент України та керівництво Дніпропетровщини висловили подяку всім службам, які працювали вночі — рятувальникам, медикам, енергетикам та військовим.

“Ми переживаємо чергову ніч терору, але жодна атака не змусить нас зламатися. Україна бореться і вистоїть. Кам’янське тримається, як і вся Дніпропетровщина,” — йдеться у зверненні місцевої влади.

На місці працюють слідчі та вибухотехніки. Фахівці фіксують усі наслідки удару, аби задокументувати черговий воєнний злочин Росії проти мирного населення.

Попри біль, втрати і руйнування, Кам’янське продовжує жити. Місцеві мешканці допомагають одне одному, розчищають завали, ремонтують домівки та відновлюють електропостачання.

Українці вкотре демонструють незламність перед ворогом — і кожна така ніч лише зміцнює рішучість вистояти до перемоги.

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

