



На Буковині чоловіка оштрафували за організацію хресної ходи УПЦ МП під час воєнного стану - 27.10.2025 15:13

У Чернівецькій області суд визнав місцевого мешканця винним у порушенні правил воєнного стану через проведення релігійної процесії. Чоловік організував масову хресну ходу прихильників Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП), що відбулася на початку жовтня цього року, повідомляє портал https://bukovina.biz.ua/ .

Як випливає з матеріалів суду, йдеться про Василя Т., жителя Чернівецького району, який 13 жовтня близько 7:30 ранку зібрав вірян для участі у релігійному заході. Процесія розпочалася в селі Чагор і прямувала до Свято-Покровського жіночого монастиря в селі Молодія.

🚫 Порушення заборони на масові релігійні заходи

Під час воєнного стану на території Чернівецької області діє заборона на проведення будь-яких масових релігійних процесій, прощ і ходів. Це рішення ухвалене Радою оборони області задля безпеки населення, адже скупчення людей може створювати ризики для життя під час можливих обстрілів або провокацій.

Втім, попри чинні обмеження, організатор не лише зібрав велику групу вірян, а й не повідомив про захід жоден із компетентних органів. У постанові Глибоцького районного суду зазначено, що організатор мав обов’язок завчасно узгодити ходу з місцевою владою, але цього не зробив.

Правоохоронці зафіксували факт проведення релігійного зібрання та склали адміністративний протокол про порушення законодавства під час дії воєнного стану.

⚖️ Рішення суду

Справу розглядав Глибоцький районний суд Чернівецької області, який 29 жовтня ухвалив рішення про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності.

Під час судового розгляду встановлено, що Василь Т. порушив вимоги Закону України "Про правовий режим воєнного стану", а також рішення Ради оборони Чернівецької області щодо заборони на організацію масових релігійних подій.

Сам відповідач на судове засідання не з’явився, хоча був повідомлений про дату і час розгляду справи. Суддя, врахувавши обставини, ухвалив рішення накласти штраф у розмірі 170 гривень.

Якщо порушник не сплатить суму упродовж 15 днів із моменту отримання постанови, розмір штрафу буде подвоєно. Крім того, чоловік має відшкодувати 605 гривень судового збору.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

⛪ Контекст: діяльність УПЦ МП під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяльність релігійних структур, пов’язаних із Московським патріархатом, перебуває під пильним контролем держави. У низці областей, зокрема в Чернівецькій, ухвалені обмеження на проведення масових заходів УПЦ МП, оскільки такі події можуть мати провокативний характер або створювати ризики для громадського порядку.

Організація хресних ходів чи прощ без погодження з місцевою владою є адміністративним порушенням, а в окремих випадках — підставою для відкриття кримінальних проваджень, якщо йдеться про дії, що можуть загрожувати безпеці регіону.

У Чернівецькій області подібні випадки фіксуються не вперше. Правоохоронні органи неодноразово зверталися до громадян із проханням утриматися від участі в несанкціонованих масових зібраннях та дотримуватися чинних обмежень.

📜 Позиція влади

Представники місцевої влади зазначають, що обмеження на проведення хресних ходів під час воєнного стану не є переслідуванням за віру, а мають виключно безпековий характер.

“Ніхто не забороняє людям молитися чи відвідувати храми, але коли мова йде про великі зібрання — це створює ризики для всіх. Ми маємо діяти з урахуванням умов воєнного часу”, — наголосили в обласній адміністрації.

Такі заходи запроваджено також у низці інших регіонів України — зокрема на Волині, у Київській, Житомирській, Одеській та Полтавській областях.

📌 Підсумок

Таким чином, чоловік, який організував несанкціоновану хресну ходу з Чагра до Молодії, порушив правила воєнного стану та був оштрафований судом.

Попри невелику суму штрафу, випадок має попереджувальний характер: влада сигналізує, що подібні дії не залишатимуться без наслідків, а дотримання безпекових обмежень є обов’язковим для всіх громадян.

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

Джерело: Фото - ілюстрація

