



Російські ракети залетіли на Буковину з боку Румунії: деталі нічної атаки - 30.10.2025 12:08

Російські ракети залетіли на Буковину з боку Румунії: деталі нічної атаки

У ніч 30 жовтня Буковина знову опинилася під загрозою ракетного удару. Як повідомляють моніторингові ресурси, під час масованої атаки російські ракети пролетіли через повітряний простір Молдови та Румунії, після чого зайшли на територію Чернівецької області.

Цей випадок викликав значний резонанс, адже проліт ворожих ракет через територію країн НАТО, зокрема Румунії, знову загострює тему порушення міжнародного повітряного простору та безпеки східного флангу Альянсу.

🚀 Як розвивалися події

За даними моніторингових груп, у ніч на неділю росіяни здійснили чергову масовану атаку по території України. Частина ракет, запущених із Чорноморського напрямку, спочатку перетнула повітряний простір Молдови, а згодом — увійшла через румунський Ботошанський повіт у небо над Чернівецькою областю.

Місцеві мешканці повідомляли про гучні вибухи та роботу ППО, однак офіційного підтвердження про влучання наразі немає. За попередньою інформацією, усі ракети були збиті або відхилені від курсу, перш ніж досягли потенційних цілей.

🌍 Реакція сусідніх країн

Факт прольоту ракет через повітряний простір Румунії може знову стати предметом дипломатичних консультацій між Києвом, Бухарестом та Молдовою. У попередніх подібних випадках Румунія фіксувала уламки ракет або безпілотників, які падали на її територію, але щоразу підкреслювала, що напад не був цілеспрямованим.

Наразі румунська влада не робила офіційних заяв, однак місцеві ЗМІ повідомляють, що військові структури країни уважно відстежували маршрут ракет і тримали ситуацію під контролем.

У Молдові також неодноразово наголошували, що порушення повітряного простору країни російськими ракетами є неприйнятним і становить загрозу безпеці регіону.

🛡️ Ситуація в Чернівецькій області

У Чернівецькій обласній військовій адміністрації поки що не повідомляють про пошкодження об’єктів інфраструктури або постраждалих. За даними місцевих джерел, системи протиповітряної оборони працювали у штатному режимі.

Жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. Особливо наголошується, що навіть у прикордонних районах, де раніше було відносно спокійно, небезпека залишається реальною.

⚠️ Порушення міжнародного права

Проліт ракет через повітряний простір країн-членів НАТО — це серйозне порушення міжнародного права. Подібні випадки вже неодноразово фіксувалися під час війни в Україні. Кожен із них посилює занепокоєння союзників і підкреслює, наскільки непередбачуваними є дії російської армії.

За словами експертів, такі інциденти можуть провокувати дипломатичну напругу й вимагати посилення системи спостереження та захисту повітряного простору у прикордонних регіонах.

📊 Що відомо загалом про атаку

Моніторингові ресурси повідомили, що над Буковиною сьогодні вранці було зафіксовано п’ять ракет, які пролетіли різними маршрутами. Їхній напрямок збігався із загальним вектором ударів по об’єктах інфраструктури у центральних і західних регіонах України.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що росія продовжує випробовувати різні траєкторії польоту ракет, намагаючись обійти українські системи ППО. Проліт через території інших держав, ймовірно, є спробою ускладнити виявлення та перехоплення.

💬 Що кажуть фахівці

Військові аналітики припускають, що росія свідомо використовує територію Молдови та Румунії для дезорієнтації української ППО. Такий маршрут дозволяє ракетам тимчасово зникати з радарів, що ускладнює їхній супровід.

Однак фахівці заспокоюють: ймовірність прямого удару по території країн НАТО залишається вкрай низькою, адже це автоматично призвело б до міжнародної ескалації.

🔔 Підсумок

Нічна атака вкотре нагадала, що навіть західні області України не є повністю захищеними від російських ракетних ударів.

Хоча наразі інформації про влучання чи руйнування на Буковині немає, інцидент із прольотом ракет через Румунію ще раз підкреслює: війна виходить за межі України у повітряному просторі, створюючи ризики для всього регіону.

Українські військові продовжують уважно відстежувати ситуацію, а міжнародні партнери — фіксувати кожен випадок порушення повітряного простору країнами-агресором.

Всі новини