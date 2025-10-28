



У Чернівцях стартує опалювальний сезон: тепло подадуть з 4 листопада - 03.11.2025 17:07

У Чернівцях стартує опалювальний сезон: тепло подадуть з 4 листопада

З 4 листопада у Чернівцях офіційно розпочнеться опалювальний сезон 2025 року. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Чернівецької міської ради після аналізу погодних умов і звернень мешканців міста.

Як пояснили в мерії, теплоносій почнуть подавати до житлових будинків, коли середньодобова температура повітря стабільно триматиметься на рівні +8°C і нижче. Це відповідає державним нормам і дозволяє уникнути перевитрат енергоресурсів.

🏥 Соціальні заклади вже з теплом

Як і щороку, першими до системи опалення підключили соціальні об’єкти — лікарні, дитячі садки, школи та інші установи, де перебувають діти, пацієнти або люди похилого віку. За словами представників міської ради, для цих закладів комфортна температура в приміщеннях є критично важливою, тому опалення там запустили раніше, ще наприкінці жовтня.

В установах уже провели гідравлічні випробування мереж і підготовку котелень, щоб забезпечити стабільну подачу тепла без аварій та перебоїв.

🏘️ Коли потепліють батареї у квартирах

Житловий сектор Чернівців отримає тепло після суттєвого зниження температури. Як пояснили в КП «Чернівцітеплокомуненерго», запуск системи в багатоповерхівках здійснюватиметься поступово — протягом кількох днів.

Перед стартом опалювального сезону фахівці комунальних служб завершують останні перевірки будинкових теплових пунктів, усувають витоки та регулюють тиск у мережах.

У міській раді нагадують, що мешканці можуть звертатися на гарячу лінію, якщо після запуску батареї залишаються холодними або є проблеми з циркуляцією теплоносія у стояках.

🔥 Як справи в інших містах

Цього року Чернівці приєднаються до більшості українських міст, які запускають тепло на початку листопада. Пізніше, ніж у Чернівцях, опалення з’явиться в Одесі, Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі, де погода залишається відносно теплою.

Натомість найраніше опалювальний сезон стартував у Рівному — ще 14 жовтня. Там батареї стали теплими одночасно в житлових будинках і об’єктах соціальної сфери.

Енергетики пояснюють, що така різниця в датах запуску пов’язана з кліматичними особливостями регіонів: у західних і північних областях осінь традиційно настає швидше, тому й тепло подають раніше.

🌡️ Підготовка до зими

За словами чиновників, опалювальний сезон у Чернівцях повністю готовий до старту: проведено ремонт тепломереж, оновлено частину обладнання, а запаси палива дозволяють стабільно забезпечувати місто теплом навіть у разі тривалих морозів.

Влада закликає чернівчан економно використовувати тепло — утеплювати вікна та двері, не перегрівати приміщення та своєчасно повідомляти про несправності системи.

Початок опалювального сезону — це завжди очікувана подія для мешканців міста. Вже з перших днів листопада у квартирах чернівчан поступово стане тепліше, що дозволить комфортно зустріти холодну пору року та пережити осінні холоди без дискомфорту.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини