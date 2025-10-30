



Корабль инопланетян прилетит в ноябре? - 30.10.2025 15:02

Корабль инопланетян или обычная комета прилетит в ноябре?

Корабль инопланетян или обычная комета? Астрофизики предупреждают о загадочном объекте, который приблизится к Земле в ноябре

В научном мире снова разгорелись дискуссии вокруг возможного прибытия в Солнечную систему межзвездного объекта под названием 3I/ATLAS. Некоторые астрономы считают его обычной кометой, однако часть исследователей, среди которых и известный астрофизик Ави Леб из Гарвардского университета, не исключают, что это может быть технологический аппарат внеземного происхождения. По словам ученого, если предположение подтвердится, Земля может оказаться перед самым масштабным событием истории — первым контактом с представителями другой цивилизации.

🪐 Как был обнаружен объект 3I/ATLAS

В июле 2025 года с помощью телескопа ATLAS в Чили астрономы зафиксировали мимолетный объект, двигавшийся на невероятной скорости — более 130 тысяч миль в час. Его орбита оказалась гиперболической, то есть он не принадлежит Солнечной системе и пролетает мимо нашего Солнца только раз в жизни.

После анализа полученных данных ученые официально подтвердили, что 3I/ATLAS — третий межзвездный объект, когда-либо наблюдавшийся с Земли. Ранее было зафиксировано только два: известный 'Оумуамуа в 2017 году и комета 2I/Borisov в 2019-м.

Однако именно 3I/ATLAS вызвал наибольшее количество вопросов — его поведение не полностью соответствует закономерностям природных небесных тел.

🧬 Почему этот объект настораживает ученых

Исследования показали, что запятая – газово-пылевая оболочка вокруг ядра – содержит высокую концентрацию углекислого газа (CO₂) при минимальном количестве воды. Подобное соотношение нехарактерно для комет нашей системы.

Кроме того, объект имеет необычный синеватый оттенок, который изменяется в зависимости от угла наблюдения, тогда как большинство комет имеют красновато-желтую окраску через пыль. Астрономы также отмечают аномальное ускорение, которое нельзя объяснить только действием солнечного излучения или газовых выбросов.

🚨 Гипотеза Ави Леба: "Возможно, это искусственный объект"

Профессор Ави Леб, прославившийся своими исследованиями по 'Оумуамуа, выдвинул предположение, что 3I/ATLAS может быть аппаратом искусственного происхождения, например, дроном-разведчиком другой цивилизации.

Ученый обращает внимание на три основных признака:

Траектория объекта – он летит почти в плоскости эклиптики, что является редкостью межзвездных тел.

Оптическая аномалия – изменение цвета и бликов может свидетельствовать о металлической или технологической поверхности.

Ускорение без видимого выброса газа возможно, оно создается за счет работы энергетической установки неизвестного типа.

"Если объект ведет себя иначе, чем ожидает наука, мы не имеем права игнорировать эту возможность. Даже самые фантастические версии заслуживают проверки", - подчеркнул Леб.

🛸 Возможна миссия наблюдения за планетами

В своей новой работе, написанной вместе с Адамом Гиббердом и Адамом Кроулом по Инициативе межзвездных исследований в Лондоне, Лёб отмечает, что траектория 3I/ATLAS пролегает рядом с орбитами Юпитера, Марса и Венеры.

Это может означать, что объект может использовать гравитационные маневры, чтобы замедлить движение и оставить в окрестностях планет малые зондовые устройства. Ученые даже предположили, что он может разместить разведывательные датчики для наблюдения за Землей.

Ближайшая к Солнцу точка его траектории – перигелий – ожидается в конце ноября 2025 года. Именно в этот период 3I/ATLAS будет недостижимым для наземных телескопов, что, по мнению Леба, может быть преднамеренным способом избегания наблюдений.

"Когда объект скрывается от прямой видимости, мы должны задуматься, это случайность, или часть рассчитанной миссии", - отмечает астрофизик.

🌍 Реакция научного сообщества

Несмотря на популярность теории Леба, большинство ученых соблюдают осторожность. Представители NASA и Европейского космического агентства заявляют, что пока нет никаких доказательств, свидетельствующих о технологической природе объекта.

По их мнению, все наблюдаемые особенности можно объяснить естественными причинами — например, нестандартным составом льда или пыли, который формировался в другой звездной системе.

"Такие предположения полезны для развития науки, но пока мы не видим никакой угрозы Земле. 3I/ATLAS – это ценный источник данных о материи из-за пределов Солнечной системы, а не аппарат вторжения", – заявили в NASA.

🔭 Что будет дальше

В ближайшие месяцы объект будет продолжать наблюдать с помощью инфракрасных и радиотелескопов, чтобы уточнить его состав, структуру и направление движения. Результаты должны дать окончательный ответ — действительно ли это «посланник из звезд» или очередная экзотическая комета.

Однако даже если 3I/ATLAS не имеет никакого отношения к инопланетянам, его исследование уже имеет огромное значение. Оно поможет ученым лучше понять природу межзвездных тел и подготовиться к предстоящим встречам с ними.

Таинственный объект 3I/ATLAS стал новым испытанием для человечества не только технологическим, но и философским. Если он природного происхождения —это откроет окно в неизвестные части нашей Вселенной. Если же технологическое — это станет важнейшим открытием в истории цивилизации.

Несмотря на разные мнения, все ученые сходятся в одном: человечество стоит только в начале понимания космоса, и каждый новый объект — это напоминание, что мы не одни в безграничном пространстве.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини