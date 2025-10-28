



Программа УЗ-3000: кому достанется бесплатная поездка по железной дороге и почему не всем - 03.11.2025 15:00

Программа "УЗ-3000": кому достанется бесплатная поездка по железной дороге и почему не всем

В "Укрзализныце" рассказали, как будет работать новая социальная инициатива - программа "УЗ-3000", которая позволит украинцам путешествовать бесплатно. В то же время компания уточнила, что воспользоваться преимуществами этой программы можно будет не всегда — она будет действовать только в определенные периоды года.

О деталях рассказал заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

💡 Что предполагает программа "УЗ-3000"

Инициатива получила символическое название - "УЗ-3000", поскольку 3000 км - это приблизительная длина самого длинного маршрута в пределах Украины "туда и обратно", например, из Запорожья в Ужгород. Именно такое расстояние смогут "премиально" преодолеть пассажиры, которые воспользуются бесплатной поездкой в ​​рамках акции.

Цель программы – разгрузить пиковые периоды перевозок и поощрить украинцев путешествовать в так называемый низкий сезон, когда спрос на билеты минимальный.

"Использовать премиальные километры – это право, а не обязанность. Если дать кому-то не подходят – никто не заставляет ехать именно тогда", – объяснил Лещенко.

🚆 Бесплатно - не всегда

Несмотря на название, УЗ-3000 не будет действовать в праздничные и пиковые периоды, когда большинство украинцев путешествуют — во время новогодних праздников, школьных каникул или больших государственных выходных.

"В эти периоды поезда и так заполнены, поэтому программа на них не распространяется. Зато в ноябре, когда пассажиропоток традиционно снижается, у нас сотни свободных мест в направлении Львова, Ужгорода или Одессы", - уточнил представитель "Укрзализныци".

Лещенко также добавил, что участие в программе не создает дополнительных расходов для бюджета. Она реализуется за счет уже существующих мощностей, которые в низкий сезон остаются неиспользованными.

"Когда поезда едут полупустыми, это ресурс, который следует направить в пользу граждан. Поэтому и появилась программа "УЗ-3000" - без новых расходов", - подчеркнул он.

🕒 Почему именно сейчас

По словам руководства компании, ноябрь является периодом минимальной мобильности украинцев именно поэтому программу решили запустить сейчас. В подтверждение этого "Укрзалізниця" продемонстрировала примеры наличия сотен свободных мест даже по самым популярным маршрутам.

Для компании такая инициатива способ сбалансировать нагрузку на инфраструктуру и оптимизировать движение поездов в разные сезоны.

🎯 Зачем это нужно

По данным "Укрзализныци", разница между пиковыми и спокойными периодами существенная. В августе, например, перевозки достигают 2,6 млн. пассажиров, тогда как в феврале — лишь 1,9 млн. пассажиров.

"УЗ-3000" призвана сгладить эти колебания, сделать перевозки более равномерными и способствовать развитию внутреннего туризма, который особенно важен в нынешних условиях.

Кроме того, в компании отмечают, что во время повышенного спроса, например, в декабре, акцент будет сделан на поддержке людей из прифронтовых регионов, страдающих постоянными обстрелами, перебоями со светом и теплом.

🚉 Что получит пассажир

В рамках программы пассажир может получить бесплатный билет на поезд "Укрзализныци" в "низкий сезон", использовав бонусные километры - до 3000 км в пределах страны.

Однако воспользоваться такой поездкой можно только при наличии свободных мест и в определенные периоды, которые компания будет объявлять заранее.

Лещенко сравнил эту практику с музеями, где также существуют "дни свободного входа": "Кто хочет – пользуется, кто нет – покупает билет в удобное для себя время".

🔋 Итог

"Укрзализныця" отмечает, что программа "УЗ-3000" - это не раздача бесплатных билетов, а продуманный механизм эффективного использования ресурсов. Она имеет целью:

поддержать украинцев в сложное экономическое время;

оптимизировать работу транспортной системы;

поощрить путешествия в периоды, когда вагоны едут полупустыми.

Таким образом компания стремится сохранить баланс между социальной поддержкой и экономической целесообразностью, не тратя дополнительные средства.

Анна Горбань

