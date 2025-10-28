Прилетят ли инопланетяне в ноябре?- 28.10.2025 15:56
Вопрос: Прилетят ли инопланетяне в ноябре?
ответ: В ноябре прилетает не инопланетный корабль, а комета 3I/ATLAS. Это межзвездный объект, который астрономы изучают, и из-за его необычной траектории и состава некоторые предположения в СМИ сравнивают его с гипотетическим инопланетным кораблем. В отличие от научной фантастики, нет никаких доказательств того, что это рукотворный объект.
Что это: 3I/ATLAS — это вторая известная межзвездная комета, обнаруженная 1 июля 2025 года.
Когда прилетит: Максимальное сближение с Землей ожидается 19 декабря 2025 года.
Почему возникли слухи о корабле: В СМИ появились статьи, где необычность кометы и ее траекторию, а также некоторые аномалии в ее составе, сопоставили с идеей об инопланетном корабле. Это скорее спекуляции, чем научные факты.
Что это значит для нас: Наблюдать за кометой можно будет с конца 2025 года, но она не представляет угрозы, а лишь является объектом научного интереса.
