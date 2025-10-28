



Корабель інопланетян чи звичайна комета прилетить у листопаді? - 03.11.2025 14:54

Корабель інопланетян чи звичайна комета? Астрофізики попереджають про загадковий об’єкт, який наблизиться до Землі у листопаді

У науковому світі знову розгорілися дискусії навколо можливого прибуття до Сонячної системи міжзоряного об’єкта під назвою 3I/ATLAS. Деякі астрономи вважають його звичайною кометою, проте частина дослідників, серед яких і відомий астрофізик Аві Льоб з Гарвардського університету, не виключають, що це може бути технологічний апарат позаземного походження. За словами вченого, якщо припущення підтвердиться, Земля може опинитися перед наймасштабнішою подією в історії — першим контактом із представниками іншої цивілізації.

🪐 Як було виявлено об’єкт 3I/ATLAS

У липні 2025 року за допомогою телескопа ATLAS у Чилі астрономи зафіксували швидкоплинний об’єкт, який рухався на неймовірній швидкості — понад 130 тисяч миль на годину. Його орбіта виявилася гіперболічною, тобто він не належить Сонячній системі і пролітає повз наше Сонце лише раз у житті.

Після аналізу отриманих даних вчені офіційно підтвердили, що 3I/ATLAS — третій міжзоряний об’єкт, який коли-небудь спостерігали з Землі. Раніше були зафіксовані лише два: відомий ‘Оумуамуа у 2017 році та комета 2I/Borisov у 2019-му.

Однак саме 3I/ATLAS викликав найбільше питань — його поведінка не повністю відповідає закономірностям природних небесних тіл.

🧬 Чому цей об’єкт насторожує вчених

Дослідження показали, що кома — газово-пилова оболонка навколо ядра — містить високу концентрацію вуглекислого газу (CO₂) при мінімальній кількості води. Подібне співвідношення нехарактерне для комет нашої системи.

Крім того, об’єкт має незвичний синюватий відтінок, який змінюється залежно від кута спостереження, тоді як більшість комет мають червонувато-жовте забарвлення через пил. Астрономи також відзначають аномальне прискорення, яке не можна пояснити лише дією сонячного випромінювання або газових викидів.

🚨 Гіпотеза Аві Льоба: “Можливо, це штучний об’єкт”

Професор Аві Льоб, який прославився своїми дослідженнями щодо ‘Оумуамуа, висунув припущення, що 3I/ATLAS може бути апаратом штучного походження — наприклад, дроном-розвідником іншої цивілізації.

Учений звертає увагу на три основні ознаки:

Траєкторія об’єкта — він летить майже в площині екліптики, що є рідкістю для міжзоряних тіл.

Оптична аномалія — зміна кольору і відблисків може свідчити про металеву або технологічну поверхню.

Прискорення без видимого викиду газу — можливо, воно створюється за рахунок роботи енергетичної установки невідомого типу.

“Якщо об’єкт поводиться інакше, ніж очікує наука, ми не маємо права ігнорувати цю можливість. Навіть найфантастичніші версії заслуговують перевірки”, — підкреслив Льоб.

🛸 Можлива місія спостереження за планетами

У своїй новій роботі, написаній разом з Адамом Гіббердом та Адамом Кроулом з Ініціативи міжзоряних досліджень у Лондоні, Льоб зазначає, що траєкторія 3I/ATLAS пролягає поруч із орбітами Юпітера, Марса і Венери.

Це може означати, що об’єкт здатен використати гравітаційні маневри, щоб уповільнити рух і залишити в околицях планет малі зондові пристрої. Науковці навіть припустили, що він може розмістити “розвідувальні датчики” для спостереження за Землею.

Найближча до Сонця точка його траєкторії — перигелій — очікується в кінці листопада 2025 року. Саме в цей період 3I/ATLAS буде недосяжним для наземних телескопів, що, на думку Льоба, може бути навмисним способом уникнення спостережень.

“Коли об’єкт ховається від прямої видимості, ми повинні замислитись, чи це випадковість, чи частина розрахованої місії”, — наголошує астрофізик.

🌍 Реакція наукової спільноти

Попри популярність теорії Льоба, більшість науковців дотримуються обережності. Представники NASA і Європейського космічного агентства заявляють, що наразі немає жодних доказів, які б свідчили про технологічну природу об’єкта.

На їхню думку, усі спостережені особливості можна пояснити природними причинами — наприклад, нестандартним складом льоду чи пилу, який формувався в іншій зоряній системі.

“Такі припущення корисні для розвитку науки, але поки що ми не бачимо жодної загрози Землі. 3I/ATLAS — це цінне джерело даних про матерію з-за меж Сонячної системи, а не апарат вторгнення”, — заявили в NASA.

🔭 Що буде далі

У найближчі місяці об’єкт продовжуватимуть спостерігати за допомогою інфрачервоних і радіотелескопів, щоб уточнити його склад, структуру та напрям руху. Результати мають дати остаточну відповідь — чи це дійсно “посланець із зірок”, чи чергова екзотична комета.

Однак навіть якщо 3I/ATLAS не має жодного стосунку до інопланетян, його дослідження вже має величезне значення. Воно допоможе вченим краще зрозуміти природу міжзоряних тіл і підготуватися до майбутніх зустрічей з ними.

🧩 Підсумок

Таємничий об’єкт 3I/ATLAS став новим випробуванням для людства — не лише технологічним, а й філософським. Якщо він природного походження — це відкриє вікно у невідомі частини нашого Всесвіту. Якщо ж технологічного — це стане найважливішим відкриттям в історії цивілізації.

Попри різні думки, усі вчені сходяться в одному: людство стоїть лише на початку розуміння космосу, і кожен новий об’єкт — це нагадування, що ми не одні у безмежному просторі.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини