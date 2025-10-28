



Програма “УЗ-3000”: кому дістанеться безкоштовна поїздка залізницею і чому не всім

В “Укрзалізниці” розповіли, як працюватиме нова соціальна ініціатива — програма “УЗ-3000”, яка дозволить українцям подорожувати безкоштовно. Водночас компанія уточнила, що скористатися перевагами цієї програми можна буде не завжди — діятиме вона лише у певні періоди року.

Про деталі розповів заступник голови наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко.

💡 Що передбачає програма “УЗ-3000”

Ініціатива отримала символічну назву — “УЗ-3000”, оскільки 3000 км — це приблизна довжина найдовшого маршруту в межах України “туди й назад”, наприклад, із Запоріжжя до Ужгорода. Саме таку відстань зможуть “преміально” подолати пасажири, які скористаються безкоштовною поїздкою в межах акції.

Мета програми — розвантажити пікові періоди перевезень і заохотити українців подорожувати в так званий “низький сезон”, коли попит на квитки мінімальний.

“Використати преміальні кілометри — це право, а не обов’язок. Якщо дати комусь не підходять — ніхто не змушує їхати саме тоді”, — пояснив Лещенко.

🚆 Безкоштовно — не завжди

Попри назву, “УЗ-3000” не діятиме у святкові та пікові періоди, коли більшість українців подорожують — під час новорічних свят, шкільних канікул чи великих державних вихідних.

“У ці періоди потяги і так заповнені, тому програма на них не поширюється. Зате в листопаді, коли пасажиропотік традиційно знижується, у нас сотні вільних місць у напрямках до Львова, Ужгорода чи Одеси”, — уточнив представник “Укрзалізниці”.

Лещенко також додав, що участь у програмі не створює жодних додаткових витрат для бюджету. Вона реалізується за рахунок уже існуючих потужностей, які в “низький сезон” залишаються невикористаними.

“Коли потяги їдуть напівпорожніми, це ресурс, який варто спрямувати на користь громадян. Тому й з’явилася програма ‘УЗ-3000’ — без жодних нових видатків”, — підкреслив він.

🕒 Чому саме зараз

За словами керівництва компанії, листопад є періодом мінімальної мобільності українців — саме тому програму вирішили запустити зараз. На підтвердження цього “Укрзалізниця” продемонструвала приклади наявності сотень вільних місць навіть за найпопулярнішими маршрутами.

Для компанії така ініціатива — спосіб збалансувати навантаження на інфраструктуру та оптимізувати рух поїздів у різні сезони.

🎯 Навіщо це потрібно

За даними “Укрзалізниці”, різниця між піковими і спокійними періодами суттєва. У серпні, наприклад, перевезення сягають 2,6 млн пасажирів, тоді як у лютому — лише 1,9 млн.

“УЗ-3000” покликана згладити ці коливання, зробити перевезення рівномірнішими та сприяти розвитку внутрішнього туризму, який особливо важливий у нинішніх умовах.

Крім того, у компанії наголошують, що під час підвищеного попиту — наприклад, у грудні — акцент буде зроблено на підтримці людей із прифронтових регіонів, які страждають від постійних обстрілів, перебоїв зі світлом і теплом.

🚉 Що отримає пасажир

У межах програми пасажир може отримати безкоштовний квиток на поїзд “Укрзалізниці” в “низький сезон”, використавши бонусні кілометри — до 3000 км у межах країни.

Однак скористатися такою поїздкою можна буде лише за наявності вільних місць і у визначені періоди, які компанія оголошуватиме заздалегідь.

Лещенко порівняв цю практику з музеями, де також існують “дні вільного входу”: “Хто хоче — користується, хто ні — купує квиток у зручний для себе час”.

🔋 Підсумок

“Укрзалізниця” наголошує, що програма “УЗ-3000” — це не роздача безкоштовних квитків, а продуманий механізм ефективного використання ресурсів. Вона має на меті:

підтримати українців у складний економічний час;

оптимізувати роботу транспортної системи;

заохотити подорожі в періоди, коли вагони їдуть напівпорожніми.

Таким чином, компанія прагне зберегти баланс між соціальною підтримкою та економічною доцільністю, не витрачаючи додаткові кошти.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

