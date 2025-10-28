



ЗСУ тиснуть під Добропіллям: наступ українських військ змушує росіян відтягувати сили з Покровська

Українська армія продовжує активні наступальні дії на Добропільському напрямку, де останніми днями відбулося суттєве просування вперед. Операція Збройних сил України має не лише локальний характер — вона впливає на загальну ситуацію на фронті, змушуючи російські війська розпорошувати сили й послаблювати натиск на Покровськ.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, який особисто працює на передовій у зоні відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

Просування ЗСУ та нові рубежі оборони

Під час своєї роботи на лінії фронту генерал Сирський провів оперативні наради з командирами підрозділів, де обговорювалися результати останніх штурмів, забезпечення логістики та безпеки особового складу. Основна увага була приділена діям українських штурмових груп, які крок за кроком вибивають окупантів із населених пунктів та промзон поблизу Добропілля.

«Ми нарощуємо тиск на Добропільському виступі. Наші підрозділи продовжують звільнення та зачистку територій. Це змушує ворога розосереджувати сили й позбавляє його можливості концентрувати головні резерви у районі Покровська», — підкреслив Сирський.

За словами Головнокомандувача, лише за останню добу українським підрозділам вдалося просунутися вперед на окремих ділянках фронту, зміцнивши позиції ЗСУ та створивши додаткові труднощі для російських військ.

Результати контрнаступу

З початку контрнаступальної операції на Добропільському напрямку українські сили звільнили вже понад 188 квадратних кілометрів території, а ще близько 249 квадратних кілометрів було повністю зачищено від диверсійних груп противника.

Такі результати стали можливими завдяки злагодженим діям штурмових бригад ДШВ, які діють у тісній взаємодії з розвідкою та артилерією. ЗСУ ефективно використовують сучасні дрони та високоточні засоби ураження, що дозволяє швидко знищувати ворожі укріплення та техніку.

«Бойова робота не припиняється ні вдень, ні вночі. Наші підрозділи ведуть активні дії, знищують техніку ворога та його живу силу. Ми поступово, але впевнено рухаємося вперед», — наголосив Сирський.

Чому для росіян критичний Покровськ

Поки українські війська просуваються на півдні Донеччини, російське командування намагається втримати ініціативу біля Покровська. Цей напрямок для ворога залишається пріоритетним — окупанти прагнуть взяти місто в оточення та перерізати ключові транспортні артерії, що забезпечують логістику ЗСУ.

За даними військових джерел, у самому Покровську тривають запеклі бої. Частині російських підрозділів вдалося прорватися до околиць, і, за попередньою інформацією, у місті може перебувати до тисячі окупантів.

Проте українські десантники 7-го корпусу оперативно зупинили спробу противника просунутися на північ Покровська. Більше того, нашим воїнам вдалося не допустити перерізання стратегічно важливої дороги, яка використовується для підвезення боєприпасів і евакуації поранених.

Як Добропілля впливає на ситуацію навколо Покровська

Аналітики зазначають, що активність ЗСУ під Добропіллям має стратегічне значення. Просування українських сил змушує російські командування перекидати резерви з району Покровська на південний схід, розтягуючи фронт і послаблюючи тиск на ключові оборонні рубежі України.

Таким чином, контрнаступ під Добропіллям став не лише локальною операцією, а й важливою частиною загальної стратегії утримання Донбасу.

Війна триває, але ініціатива за Україною

Поточні успіхи українських військ демонструють, що попри складну ситуацію та активні атаки ворога, ініціатива на окремих ділянках фронту залишається за Україною.

Генерал Сирський наголосив, що Збройні сили продовжуватимуть наступальні дії, поки це буде можливо:

«Ми маємо чіткі цілі, розуміння місії та підтримку нашого народу. Кожен день боротьби — це ще один крок до звільнення нашої землі».

Попри втому, втрати і постійні обстріли, українські військові зберігають бойовий дух. Добропілля стає ще однією точкою на карті, де вирішується доля Донбасу — і, можливо, майбутнє всієї війни

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

