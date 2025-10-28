



Чернігів під небом тривоги: як живе місто, де темрява стала звичною - 30.10.2025 21:35

Чернігів не спить. Навіть коли здається, що все місто занурене у темряву, десь далеко чути гул генератора, дзенькіт посуду, приглушений шепіт — життя триває. У цьому північному місті, де повітряні тривоги тягнуться по 15 годин на добу, люди вчаться жити і виживати попри все.

Олександр, місцевий мешканець, згадує тиждень, коли Чернігів повністю зник із карти світла.

— Тоді потухло все, — каже він. — Не було зв’язку, інтернету, нічого. Місто мовчало. Лише гуділи генератори — як серця, що не зупиняються навіть у темряві. Люди приходили до пунктів незламності зарядити телефон, просто поговорити. Бо мовчання — найстрашніше.

Місто пам’ятає облогу 2022 року. Чернігів був одним із перших, хто опинився в кільці ворога. Мости через Десну — зруйновані, води немає, газу немає. І все ж тоді Чернігів вистояв. Люди жили в підвалах, ділилися останнім хлібом, гріли воду на свічках. Вони не чекали порятунку — вони просто діяли.

Сьогодні Чернігів знову живе на межі.

Місто без світла, але з надією

Після осінніх обстрілів майже весь Чернігів занурився в темряву. Вулиці стали схожі на тіні, лише зрідка блимають ліхтарики у вікнах — хтось читає, хтось пише дитині домашнє завдання.

Комунальники знову працюють під обстрілами. Вмикають генератори, ремонтують дроти, лагодять насоси. А люди несуть термоси з чаєм, приносять каністри з водою. Бо тут вже давно зрозуміли: ніхто, окрім тебе самого і сусіда поруч, не допоможе.

— Ми як мурахи, — усміхається Олександр. — Темно, страшно, але кожен щось робить. І так тримаємося.

Гул, що став звичним

Над містом — постійний звук. “Шахеди”, ракети, кулеметні черги. Для тих, хто тут живе, це вже не сигнал небезпеки — це частина повсякденності.

Ірина, вчителька з Чернігова, каже, що давно перестала лякатися тривог.

— Тривога у нас тепер як прогноз погоди, — каже вона. — Ми просто рахуємо години: сьогодні п’ятнадцять, учора було чотирнадцять.

Одного разу вона йшла з похорону військового, коли над головою пролетів дрон. Такий низький, що, здавалося, торкнувся хреста на церкві. Люди навіть не кинулися бігти — просто застигли.

— Страх уже інший, — додає Ірина. — Не панічний, а такий… втомлений.

Життя у місті тривог

У Чернігові темрява — не символ поразки. Це фон, на якому люди продовжують жити. У кав’ярнях стоять генератори, на столах — свічки. Пахне кавою і димом.

Комунальники працюють без вихідних, рятувальники виїжджають після кожного удару, а продавці на базарі жартують, рахуючи “черговий приліт”.

Жанна Федорівна, пенсіонерка з центрального району, ночує в коридорі — між двома стінами.

— Так безпечніше, — пояснює вона. — Щоночі сідаю там і чекаю. Але ми тримаємось. Допомагаємо один одному, ділимося чаєм, батарейками, новинами.

Попри обстріли, у місті з’являються нові вивіски. На центральній площі — кав’ярня “Світло є”. Власник каже, що відкрив її “назло темряві”.

Ті, хто повертаються

Багато чернігівців виїжджали, коли місто палало у 2022 році. Але з кожним місяцем усе більше людей повертаються. Бо, як каже Людмила, “страшно, але це дім”.

— Я була в Німеччині, — розповідає вона. — Там тихо, безпечно. Але серце не там. Коли їхала назад, навіть не думала — просто знала, що мушу. Бо тут — мої люди, моє місто.

Її слова звучать просто, але в них — сила. Та сама, що допомогла Чернігову вистояти тоді й триматися зараз.

Місто незламних

Увечері над Черніговом знову пролітають дрони. Знову гасне світло. Люди пишуть одне одному в месенджерах: “Ти живий?”, “Все гаразд?”. Відповіді приходять із затримкою, але приходять.

На базарі, що біля ремзаводу, бабусі продають обліпиху. Сидять під тентом, рахують “круги шахедів” і сміються.

— Уже одинадцятий полетів! — каже одна. — Але ми ж на місці. Ми — Чернігів.

Це місто живе попри війну, попри темряву, попри страх. Бо тут люди знають: коли світ навколо гасне, треба просто запалити свою маленьку свічку.

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

