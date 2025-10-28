Лише в окремих регіонах: графіки відключення світла на 4 листопада- 03.11.2025 16:24
Лише в окремих регіонах: “Укренерго” оприлюднило графік відключення світла на 4 листопада
У понеділок, 4 листопада, в низці регіонів України діятимуть погодинні обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в пресслужбі “Укренерго”.
За інформацією компанії, вимушені відключення пов’язані з наслідками масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру країни, які призвели до пошкодження низки об’єктів генерації та розподілу електроенергії.
Коли діятимуть обмеження
Погодинні графіки будуть застосовані у два проміжки часу:
з 08:00 до 11:00,
з 15:00 до 22:00.
Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 1,5 черги, залежно від регіону та поточного навантаження на енергосистему.
Для промислових підприємств передбачено такі ж часові проміжки обмеження потужності – з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.
В “Укренерго” наголошують, що графіки можуть змінюватися оперативно, адже енергосистема працює в режимі постійного балансування через наслідки ракетних і дронових обстрілів.
Заклик до громадян
Енергетики просять українців раціонально споживати електроенергію, особливо у вечірні години, коли навантаження на мережу є найбільшим. В “Укренерго” закликають вимикати непотрібні прилади, не користуватися одночасно енергоємною технікою та стежити за оновленнями на сайтах своїх обленерго.
Представники компанії зазначають, що саме економне використання електроенергії допоможе уникнути додаткових аварійних відключень і дозволить стабілізувати роботу системи навіть у пікові години.
Ситуація в енергосистемі
Наразі Україна працює в умовах підвищеного навантаження через пошкодження енергооб’єктів та сезонне зростання споживання. У “Укренерго” повідомляють, що найбільш складна ситуація зберігається у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Кіровоградській областях.
Голова правління “Укренерго” Віталій Зайченко наголосив, що російські війська останнім часом змінили тактику і почали діяти за принципом “випаленої землі” — цілеспрямовано атакують об’єкти, які забезпечують постачання електроенергії для населення.
“Попередні масовані обстріли не змогли зруйнувати українську енергосистему, тому ворог намагається завдавати точкових, але більш руйнівних ударів”, — зазначив Зайченко.
Поточна ситуація та прогнози
Сьогодні графіки стабілізаційних відключень діяли з 8:00 до 12:00, а потім — з 15:30 до 22:00. Енергетики підкреслюють, що стабілізаційні відключення не означають дефіциту електроенергії, а є запобіжним кроком для збереження балансу системи після пошкоджень або збоїв у генерації.
“Укренерго” запевняє, що працює над стабілізацією енергопостачання і робить усе можливе, аби відключення були максимально короткотривалими і прогнозованими. Водночас компанія визнає, що через наближення холодного сезону і постійні удари російських військ передбачити режим роботи енергосистеми навіть на тиждень наперед поки неможливо.
Усі аварійні служби, ремонтні бригади та фахівці “Укренерго” працюють у цілодобовому режимі. За потреби компанія оперативно коригуватиме графіки і повідомлятиме про зміни через офіційні канали зв’язку.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 03.11.2025 17:07
- 03.11.2025 15:38
- 03.11.2025 15:00
- 03.11.2025 14:54
- 03.11.2025 14:48
- 03.11.2025 12:02
- 30.10.2025 21:35
- 30.10.2025 15:02
- 30.10.2025 12:08
- 28.10.2025 15:56