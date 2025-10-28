Лише в окремих регіонах: графіки відключення світла на 4 листопада

- 03.11.2025 16:24
У понеділок, 4 листопада, в низці регіонів України діятимуть погодинні обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в пресслужбі “Укренерго”.

За інформацією компанії, вимушені відключення пов’язані з наслідками масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру країни, які призвели до пошкодження низки об’єктів генерації та розподілу електроенергії.

Коли діятимуть обмеження

Погодинні графіки будуть застосовані у два проміжки часу:

з 08:00 до 11:00,

з 15:00 до 22:00.

Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 1,5 черги, залежно від регіону та поточного навантаження на енергосистему.

Для промислових підприємств передбачено такі ж часові проміжки обмеження потужності – з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

В “Укренерго” наголошують, що графіки можуть змінюватися оперативно, адже енергосистема працює в режимі постійного балансування через наслідки ракетних і дронових обстрілів.

Заклик до громадян

Енергетики просять українців раціонально споживати електроенергію, особливо у вечірні години, коли навантаження на мережу є найбільшим. В “Укренерго” закликають вимикати непотрібні прилади, не користуватися одночасно енергоємною технікою та стежити за оновленнями на сайтах своїх обленерго.

Представники компанії зазначають, що саме економне використання електроенергії допоможе уникнути додаткових аварійних відключень і дозволить стабілізувати роботу системи навіть у пікові години.

Ситуація в енергосистемі

Наразі Україна працює в умовах підвищеного навантаження через пошкодження енергооб’єктів та сезонне зростання споживання. У “Укренерго” повідомляють, що найбільш складна ситуація зберігається у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Кіровоградській областях.

Голова правління “Укренерго” Віталій Зайченко наголосив, що російські війська останнім часом змінили тактику і почали діяти за принципом “випаленої землі” — цілеспрямовано атакують об’єкти, які забезпечують постачання електроенергії для населення.

“Попередні масовані обстріли не змогли зруйнувати українську енергосистему, тому ворог намагається завдавати точкових, але більш руйнівних ударів”, — зазначив Зайченко.

Поточна ситуація та прогнози

Сьогодні графіки стабілізаційних відключень діяли з 8:00 до 12:00, а потім — з 15:30 до 22:00. Енергетики підкреслюють, що стабілізаційні відключення не означають дефіциту електроенергії, а є запобіжним кроком для збереження балансу системи після пошкоджень або збоїв у генерації.

“Укренерго” запевняє, що працює над стабілізацією енергопостачання і робить усе можливе, аби відключення були максимально короткотривалими і прогнозованими. Водночас компанія визнає, що через наближення холодного сезону і постійні удари російських військ передбачити режим роботи енергосистеми навіть на тиждень наперед поки неможливо.

Усі аварійні служби, ремонтні бригади та фахівці “Укренерго” працюють у цілодобовому режимі. За потреби компанія оперативно коригуватиме графіки і повідомлятиме про зміни через офіційні канали зв’язку.

Яна Торопова, журналист порталу Платиновая Буковина

