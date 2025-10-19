



Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зростає після удару балістичними ракетами - 25.10.2025 12:04

У ніч проти 25 жовтня російські війська знову здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши балістичні ракети. Потужні вибухи пролунали у кількох районах столиці, внаслідок чого виникли пожежі та було зафіксовано численні руйнування. Кількість поранених постійно уточнюється — наразі відомо щонайменше про дев’ять постраждалих, серед яких троє перебувають у лікарні.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС), наголосивши, що удари було завдано по Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах Києва.

“Вночі 25 жовтня ворог здійснив чергову атаку на столицю із застосуванням балістичних ракет. Унаслідок влучань зафіксовано пожежі, пошкодження будівель та постраждалих серед цивільного населення”, — йдеться у повідомленні рятувальників.

Пожежі та руйнування

На одній із локацій сталося займання нежитлової будівлі — полум’я охопило значну площу, рятувальники ліквідували пожежу впродовж кількох годин. В іншому місці уламки ракети впали на відкриту територію, спричинивши пошкодження вікон та фасадів у навколишніх будівлях.

На місцях ударів працюють аварійно-рятувальні бригади, медики та представники міських служб. Людей із пошкоджених будинків евакуювали, територію оточено для проведення оперативно-слідчих дій.

Попередньо відомо, що дев’ятеро людей дістали поранення, серед них — двоє чоловіків та жінка, яких у тяжкому стані госпіталізували до столичних лікарень. Інші отримали травми середнього та легкого ступеня.

Вибухи на лівому березі

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, вибухи пролунали переважно на лівобережній частині столиці. Внаслідок обстрілу у кількох районах Києва спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

“Пошкодження зафіксовані щонайменше у двох районах міста. Працюють всі екстрені служби. Прошу киян залишатися в укриттях під час тривоги та не ігнорувати сигнали повітряної небезпеки”, — зазначив Ткаченко.

Жителі Дарницького району повідомляють про потужну ударну хвилю, яка вибила шибки у кількох житлових будинках. В одному з дворів було пошкоджено легкові автомобілі, що стояли поруч із місцем падіння уламків.

Хвиля атак на Київ триває

Ця атака стала черговою у серії масованих обстрілів столиці. Лише за останній тиждень Київ кілька разів зазнавав повітряних ударів, під час яких Росія застосовувала як дрони-камікадзе типу “Шахед”, так і крилаті та балістичні ракети.

23 жовтня ворог атакував Київ дронами. Вибухи тоді пролунали у Подільському, Оболонському та Деснянському районах. Було пошкоджено житлові будинки, кілька автомобілів згоріли, а також постраждали мирні мешканці.

Аналітики зазначають, що останніми тижнями російські сили активізували обстріли столиці, ймовірно, з метою виснаження української системи протиповітряної оборони та залякування населення.

Реакція влади та наслідки

У КМВА повідомили, що ППО збила більшість ракет, однак кілька уламків упали в межах міста. Енергетичні об’єкти не зазнали критичних пошкоджень, але в деяких районах можливі короткочасні перебої з електропостачанням.

Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців не поширювати фото чи відео з місць ударів, аби не допомагати ворогу коригувати подальші обстріли. Він також нагадав, що всі служби міста працюють у посиленому режимі, а пораненим надається необхідна допомога.

ДСНС оприлюднила фото наслідків атаки — на них видно обгорілі конструкції будівель, вибиті шибки, зруйновані фасади та техніку, пошкоджену уламками.

Підсумок

Нічна балістична атака 25 жовтня стала однією з найпотужніших по столиці за останній місяць. Попри роботу української ППО, Київ знову зазнав втрат і руйнувань.

Рятувальні служби продовжують розбір завалів, уточнюють інформацію про постраждалих та масштаби пошкоджень. Усі наслідки цієї атаки ще оцінюються, однак очевидно, що агресор не полишає спроб залякати українців і завдати удару по мирному населенню.

