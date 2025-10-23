Важливі новини учора

- 23.10.2025 09:25

 Європейські лідери підтримують позицію України — «лінії фронту як основа переговорів»

Учора в Брюсселі представники країн-членів ЄС закликали США не відступати від твердої позиції щодо припинення вогню в Україні. Вони наголосили, що умови будь-яких майбутніх переговорів мають враховувати фактичну лінію фронту, на якій Росія окупує частину територій.

Паралельно, зустріч між сенатором Маріо Ру́біо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, що мала відбутися, була відкладена — це, за словами дипломатів, може свідчити про нерішучість у питанні майбутнього саміту між Трампом та Путіним.

США вводять нові санкції проти «Роснефти» і «Лукойлу» — удар по російському нафтовому сектору

Адміністрація Трампа оголосила про жорсткі санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії — «Роснефть» та «Лукойл». Це рішення може серйозно підірвати експорт російської нафти, адже багато країн почали переосмислювати свої імпортні маршрути та контракти.

Аналітики звертають увагу, що такі санкції — одні з найбільш жорстких за останній час, та можуть призвести до глобальних зрушень на енергетичних ринках.

⚔️ Україна планує нові удари всередину Росії — посилення відповіді на агресію

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нові удари по стратегічних об’єктах Росії у відповідь на її атаки та загрози. Цей крок має стати частиною стратегії оборони та стримування агресора.

Раніше Україна вже активізувала атаки на енергетичні цілі Росії, що змусило Кремль заявляти про намір відповісти жорстко.

🔥 Масовані авіаудари по Україні — жертви серед мирного населення

В нічні години Росія атакувала Україну за допомогою ракет і дронів, що призвело до численних жертв серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури. Зокрема, за повідомленнями ЗМІ, удари вразили об’єкти у Харківській області, дитячий садок, житлові будинки та інші об’єкти.

Громади постраждалих регіонів наразі займаються ліквідацією наслідків: гасіння пожеж, ремонт пошкоджень, евакуація мешканців.

Анна Горбань

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Індія готується майже повністю припинити імпорт російської нафти через санкції США Керівники індійських компаній заявили, що нові
- 23.10.2025 09:19
Київ під нічною атакою: пошкоджені житлові будинки, дитсадок і бізнес-центр За офіційною інформацією, яку оприлюднили мер Києва Віталій Кличко, голова
- 23.10.2025 09:15
Трамп доручив ICE депортувати сотні тисяч нелегалів до кінця 2025 року
- 22.10.2025 09:22
В Париже ограбили Лувр 19 октября 2025 года Лувр ограбили в Париже 19 октября
- 19.10.2025 17:32
Скандальная румынская евродепутат Диана Шошоакэ вновь оказалась в центре политического скандала Напомним, что Шошоакэ уже не раз
- 19.10.2025 16:33
Важлива новина вчора
- 19.10.2025 16:31
20 октября в Украине вводят графики отключений электроэнергии
- 19.10.2025 16:27
У Парижі пограбували Лувр 19 жовтня 2025 року Сьогодні Париж, столиця світового мистецтва, переживає справжній культурний шок
- 19.10.2025 16:25
20 жовтня 2025 року вводять графіки відключень електроенергії Чому знову вводять обмеження
- 19.10.2025 15:25
Важная новость вчера Одной из самых важных новостей 18 октября 2025 года стала информация о
- 19.10.2025 13:31

Всі новини