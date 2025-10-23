



Європейські лідери підтримують позицію України — «лінії фронту як основа переговорів»

Учора в Брюсселі представники країн-членів ЄС закликали США не відступати від твердої позиції щодо припинення вогню в Україні. Вони наголосили, що умови будь-яких майбутніх переговорів мають враховувати фактичну лінію фронту, на якій Росія окупує частину територій.





Паралельно, зустріч між сенатором Маріо Ру́біо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, що мала відбутися, була відкладена — це, за словами дипломатів, може свідчити про нерішучість у питанні майбутнього саміту між Трампом та Путіним.



США вводять нові санкції проти «Роснефти» і «Лукойлу» — удар по російському нафтовому сектору

Адміністрація Трампа оголосила про жорсткі санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії — «Роснефть» та «Лукойл». Це рішення може серйозно підірвати експорт російської нафти, адже багато країн почали переосмислювати свої імпортні маршрути та контракти.

Аналітики звертають увагу, що такі санкції — одні з найбільш жорстких за останній час, та можуть призвести до глобальних зрушень на енергетичних ринках.





⚔️ Україна планує нові удари всередину Росії — посилення відповіді на агресію

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нові удари по стратегічних об’єктах Росії у відповідь на її атаки та загрози. Цей крок має стати частиною стратегії оборони та стримування агресора.





Раніше Україна вже активізувала атаки на енергетичні цілі Росії, що змусило Кремль заявляти про намір відповісти жорстко.





🔥 Масовані авіаудари по Україні — жертви серед мирного населення

В нічні години Росія атакувала Україну за допомогою ракет і дронів, що призвело до численних жертв серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури. Зокрема, за повідомленнями ЗМІ, удари вразили об’єкти у Харківській області, дитячий садок, житлові будинки та інші об’єкти.





Громади постраждалих регіонів наразі займаються ліквідацією наслідків: гасіння пожеж, ремонт пошкоджень, евакуація мешканців.





