Адміністрація президента Дональда Трампа дала розпорядження Службі імміграції та митного контролю США (ICE) провести масштабну кампанію з видворення нелегальних мігрантів із країни. За попередніми оцінками, до кінця 2025 року заплановано депортувати понад 600 тисяч осіб, які перебувають у США без законних підстав.

Про це заявив очільник ICE Том Гоман під час виступу на саміті Axios «Майбутнє оборони», що відбувся 22 жовтня. Він підкреслив, що адміністрація Трампа не має наміру послаблювати тиск на порушників імміграційного законодавства:

«Якщо ми знайдемо вас — ми вас заарештуємо. У США не може бути місця для тих, хто свідомо порушує закон», — заявив Гоман.

Хто потрапить під депортацію

За словами керівника відомства, приблизно 70% усіх затриманих ICE є особами з кримінальним минулим, включно з порушеннями, що становлять загрозу суспільній безпеці. Решта 30–35% — це нелегали без судимостей, але які, за оцінкою агентства, можуть становити потенційну загрозу національній безпеці або підозрюються у шахрайстві з документами.

Гоман також зазначив, що інформація, якою володіє Конгрес, часто не відображає реальної ситуації. Частина людей, яких нині класифікують як «загрозу», уже пройшла необхідні процедури, але їхні справи залишаються відкритими через бюрократичні зволікання.

Масштабна хвиля арештів

Після повторного обрання Трампа на посаду президента кількість затриманих у центрах тимчасового утримання нелегалів зросла більш ніж на 50%. ICE отримала додаткове фінансування для збільшення кількості рейдів, посилення контролю на кордонах та використання сучасних технологій для відстеження нелегалів.

Том Гоман, який раніше вже очолював службу у 2017–2018 роках, повернувся в адміністрацію як радник президента з питань безпеки кордону. Його завдання — забезпечити повне виконання нового плану з депортації, який Трамп називає «наймасштабнішим у новітній історії США».

Наслідки для суспільства

Очікується, що ці заходи торкнуться сотень тисяч сімей. Правозахисні організації вже заявили, що нова хвиля депортацій може спричинити гуманітарну кризу, особливо серед мігрантів, які перебувають у країні понад десять років і мають дітей, народжених у США.

Представники адміністрації Трампа наполягають, що дії ICE спрямовані насамперед проти злочинців та осіб, які відмовилися виконувати рішення про депортацію. «Йдеться не про гонитву за невинними людьми, а про відновлення верховенства закону», — зазначив Гоман.

Політика щодо біженців

На початку жовтня Білий дім оголосив про істотне скорочення квот на прийом біженців. За даними ЗМІ, це буде найнижчий рівень за всю історію сучасної імміграційної системи США. Новий порядок передбачає, що пріоритет можуть отримати білі переселенці з Південної Африки та представники груп, які, за твердженням адміністрації, «зазнають дискримінації».

Одночасно Міністерство внутрішньої безпеки США запровадило новий збір у розмірі 1 000 доларів за подання чи продовження гуманітарного дозволу на перебування. За словами офіційних осіб, це дозволить покрити адміністративні витрати та зменшити кількість фіктивних заявок.

Спірна програма для підлітків-мігрантів

Раніше цього місяця стало відомо, що уряд США планує запропонувати неповнолітнім мігрантам без супроводу по 2 500 доларів за добровільне повернення до своїх країн. Ідея викликала жорстку критику з боку правозахисників, які розцінили цю ініціативу як «економічний тиск на дітей».

Попри це, адміністрація Трампа наполягає: така програма дозволить зменшити навантаження на міграційні центри та знизити витрати на утримання неповнолітніх.

Хто такий Том Гоман

Том Гоман — один із найвідоміших прихильників жорсткої імміграційної політики. У 2017–2018 роках він виконував обов’язки директора ICE та активно підтримував ініціативу «нульової толерантності» щодо порушників імміграційного законодавства. Після повернення до команди Трампа він отримав неформальне прізвисько «прикордонний цар».

Його позиція незмінна: США повинні діяти рішуче, щоб припинити потік нелегалів. «Кожна країна має право контролювати свої кордони. Це не жорстокість — це порядок», — неодноразово заявляв він у ЗМІ.

Анна Горбань

