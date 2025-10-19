



Київ під нічною атакою: пошкоджені житлові будинки, дитсадок і бізнес-центр - 23.10.2025 09:15



У ніч проти 23 жовтня столиця України знову опинилася під масованим ударом ворожих дронів. Унаслідок атаки постраждали люди та зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури в кількох районах міста, повідомляє портал Платинова Буковина.

За офіційною інформацією, яку оприлюднили мер Києва Віталій Кличко, голова КМДА Тимур Ткаченко та пресслужба ДСНС України, травм зазнали щонайменше семеро мешканців. П’ятеро з них госпіталізовані, ще двоє отримали амбулаторну допомогу.

Масштабні руйнування в Подільському районі

Подільський район столиці став одним із головних епіцентрів ворожої атаки. Внаслідок вибухових хвиль і падіння уламків у кількох житлових будинках виникли пожежі. Вогонь охопив квартири, а також припарковані біля під’їздів автомобілі.

За даними рятувальників, частково зруйновані покрівля та дві квартири у п’ятиповерхівці. Усі мешканці були евакуйовані.

Пошкоджено фасад одного з бізнес-центрів району, вибиті шибки в десятках квартир, у школі вибило понад 40 вікон, а в дитячому садку частина вікон зруйнована повністю.

Крім того, уламки дрона впали неподалік від синагоги. На місцях загорянь працювали підрозділи ДСНС — загалом понад 100 рятувальників і 28 одиниць техніки. Усі осередки пожеж вдалося ліквідувати.

Деснянський і Оболонський райони також під ударом

У Деснянському районі безпілотник влучив у 21-й поверх житлової 24-поверхівки. На щастя, детонації не відбулося. Ще один дрон упав на недобудовану будівлю.

В Оболонському районі уламки збитого безпілотника пошкодили вікна в житловому будинку. Люди не постраждали, але будівля потребує ремонту.

ДСНС повідомляє також про пожежі у складських приміщеннях за кількома адресами, що свідчить про масштабність нічної атаки.

Київ під постійними ударами

За словами голови КМДА Тимура Ткаченка, російські війська вже другу добу поспіль цілеспрямовано атакують саме житлову інфраструктуру Києва.

"Цієї ночі дрони знову били по цивільних об’єктах. Ми фіксуємо прямі влучання в житлові будинки. На Подолі, Оболоні та в Деснянському районі пошкоджені щонайменше 10 локацій. Це має всі ознаки терору проти мирного населення", — зазначив він.

Ткаченко також нагадав, що напередодні, у ніч на 22 жовтня, столиця вже зазнала масованої атаки, внаслідок якої було пошкоджено близько 20 об’єктів у шести районах. Тоді загинула подружня пара, ще 30 киян отримали поранення.

Робота рятувальників і комунальних служб

Після чергової атаки служби міста оперативно розпочали ліквідацію наслідків. Комунальники розчищають завали, ремонтують пошкоджені вікна й дахи, а психологи надають допомогу постраждалим мешканцям.

ДСНС наголошує, що всі осередки займання погашені, однак подекуди ще тривають розбір завалів і перевірка будівель на предмет стабільності конструкцій.

Передісторія

Російські війська систематично атакують Київ дронами-камікадзе, переважно типу "Shahed". Увечері 22 жовтня місто вже пережило одну з наймасштабніших атак за останній час, коли дрони били по житлових районах і промислових об’єктах. Тоді було зафіксовано численні вибухи, займання та руйнування.

Влада столиці закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, одразу прямувати в укриття й не знімати роботу сил ППО, аби не розкривати їхні позиції.

Підсумок

Ніч на 23 жовтня знову підтвердила, що Київ залишається однією з головних цілей ворожих атак. Пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, бізнес-центр і цивільні автомобілі — усе це наслідки чергового злочину російських окупантів проти мирного населення.

Рятувальники, медики та комунальні служби продовжують працювати на місцях, а кияни вкотре демонструють витримку й солідарність, що стає головною зброєю міста проти терору.

Анна Горбань

