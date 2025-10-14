Політик Шошоаке звинуватила українську владу в утиску прав етнічних румунів

- 17.10.2025 14:35
Політик Шошоаке звинуватила українську владу в утиску прав етнічних румунів

Скандальна румунська євродепутат Діана Шошоаке знову опинилася у центрі політичного скандалу — цього разу після поїздки до Москви, де вона дозволила собі різкі та провокаційні висловлювання на адресу України та її лідера. Лідер ультраправої партії SOS Romania взяла участь у заході, організованому з нагоди 20-ї річниці запуску російської телерадіостанції та запрошеної організацією «Друзі Росії», яку очолює пропагандист П'єтро Страмецці.

У виступі на московському майданчику Шошоаке згадала події, пов'язані з візитом українського президента до Румунії у жовтні 2023 року, і заявила, що саме їй вдалося завадити Володимиру Зеленському виступити у румунському парламенті. Далі була фраза, яка відразу розбудила міжнародну пресу: за її словами, «якщо він наважиться прийти в мій парламент, я йому ноги переламаю». Такі заяви викликали хвилю критики та звинувачень у розпалюванні агресії та нетерпимості.

Політик також звинуватила українську владу в утиску прав етнічних румунів, заявивши про «мільйон румунів в Україні», яким нібито «не дають говорити по-румунськи і молитися», бо для них нібито «заборонено православ'я». Ці твердження не супроводжувалися конкретними підтвердженнями та виглядають як повторення давно відомих наративів, які використовуються окремими радикальними силами для мобілізації підтримки на націоналістичному ґрунті.

Нагадаємо, що Шошоаке вже не раз потрапляла в заголовки: навесні 2025 року вона надсилала листа президенту Росії, в якому заявляла про намір «повернути» частину українських територій, які, на її думку, мають належати Румунії. Такі заяви викликали різку реакцію як у самій Румунії, так і за її межами — низка політиків назвали їх неприпустимими та небезпечними, наголошуючи, що подібна риторика підриває міжнародні норми та регіональну стабільність.

Відвідування Москви та участь у заході, пов'язаному з російськими медійними структурами, додатково посилюють критику на адресу Шошоаке: багато хто вбачає у її діях не лише націоналістичну риторику, а й спробу впливати на громадську думку, використовуючи зовнішні платформи та контакти. У Румунії частина політичного істеблішменту закликала до засудження подібних виступів та до дистанціювання від заяв, які можуть бути сприйняті як заохочення ворожості до сусідньої країни.

Сама Діана позиціонує себе як захисницю «румунських інтересів», апелюючи до почуттів частини виборців, незадоволених міграційно-етнічними питаннями та зовнішньою політикою. Однак опоненти зазначають: провокаційні заяви здатні лише посилити напруженість та не сприяють конструктивному діалогу. Міжнародні спостерігачі наголошують на важливості обережної та виваженої риторики з боку публічних фігур, особливо в умовах посиленої геополітичної турбулентності в регіоні.

Поки що наслідки московського візиту та різких висловлювань Шошоаке будуть предметом обговорень у ЗМІ та політичних колах. Не виключено, що інцидент стане приводом для парламентських дискусій у Бухаресті та нових дипломатичних реакцій у відносинах Румунії з партнерами щодо ЄС та з Україною.

