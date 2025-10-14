



Скандальная румынская евродепутат Диана Шошоакэ вновь оказалась в центре политического скандала - 19.10.2025 16:33

Скандальная румынская евродепутат Диана Шошоакэ вновь оказалась в центре политического скандала — на этот раз после поездки в Москву, где она позволила себе резкие и провокационные высказывания в адрес Украины и её лидера. Лидер ультраправой партии SOS Romania приняла участие в мероприятии, организованном по случаю 20-й годовщины запуска российской телерадиостанции и приглашённой организацией «Друзья России», возглавляемой пропагандистом Пьетро Страмецци.

В выступлении на московской площадке Шошоакэ вспомнила события, связанные с визитом украинского президента в Румынию в октябре 2023 года, и заявила, что именно ей удалось помешать Владимиру Зеленскому выступить в румынском парламенте. Далее последовала фраза, которая тут же разбудила международную прессу: по её словам, «если он осмелится прийти в мой парламент, я ему ноги переломаю». Такие заявления вызвали волну критики и обвинений в разжигании агрессии и нетерпимости.

Политик также обвинила украинские власти в ущемлении прав этнических румын, заявив о «миллионе румын в Украине», которым якобы «не дают говорить по-румынски и молиться», потому что для них якобы «запрещено православие». Эти утверждения не сопровождались конкретными подтверждениями и выглядят как повторение давно известных наративов, используемых отдельными радикальными силами для мобилизации поддержки на националистической почве.

Напомним, что Шошоакэ уже не раз попадала в заголовки: весной 2025 года она направляла письмо президенту России, в котором заявляла о намерении «вернуть» часть украинских территорий, которые, по её мнению, должны принадлежать Румынии. Такие заявления вызвали резкую реакцию как в самой Румынии, так и за её пределами — ряд политиков назвали их недопустимыми и опасными, подчёркивая, что подобная риторика подрывает международные нормы и региональную стабильность.

Посещение Москвы и участие в мероприятии, связанном с российскими медийными структурами, дополнительно усиливают критику в адрес Шошоакэ: многие усматривают в её действиях не только националистическую риторику, но и попытку влиять на общественное мнение, используя внешние платформы и контакты. В Румынии часть политического истеблишмента призвала к осуждению подобных выступлений и к дистанцированию от заявлений, которые могут быть восприняты как поощрение враждебности по отношению к соседней стране.

Сама Диана позиционирует себя как защитницу «румынских интересов», апеллируя к чувствам части избирателей, недовольных миграционно-этническими вопросами и внешней политикой. Однако оппоненты отмечают: провокационные заявления способны лишь усугубить напряжённость и не способствуют конструктивному диалогу. Международные наблюдатели подчёркивают важность осторожной и взвешенной риторики со стороны публичных фигур, особенно в условиях усиленной геополитической турбулентности в регионе.

Пока последствия московского визита и резких высказываний Шошоакэ будут предметом обсуждений в СМИ и политических кругах. Не исключено, что инцидент станет поводом для парламентских дискуссий в Бухаресте и новых дипломатических реакций в отношениях Румынии с партнёрами по ЕС и с Украиной.

