



Важлива новина вчора - 19.10.2025 16:31

Важлива новина вчора

Однією з найважливіших новин 18 жовтня 2025 року стала інформація про зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у США.

За даними українських та зарубіжних ЗМІ, переговори пройшли напружено, і Зеленському не вдалося домогтися від Трампа гарантій подальшої підтримки у необхідному обсязі.

Ключові моменти зустрічі та реакції:

Результат переговорів: Згідно з повідомленнями, Зеленський не зміг забезпечити постачання ракет "Томагавк".

Трампа: Трамп запропонував Україні та Росії «зупинитися там, де вони є», щоб покласти край війні.

Реакція Зеленського: Після зустрічі Зеленський заявив, що Путіна не можна зупинити розмовами, лише тиском.

Оцінка експертів: Деякі українські експерти охарактеризували зустріч як «напружену та незручну».

Інші важливі події 18 жовтня:

Обстріли: Російські війська атакували дронами Дніпропетровську область, поранивши мирних жителів.

Удари територією РФ: Повідомлялося, що українські дрони атакували електропідстанцію в Ульяновській області Росії

Платинова Буковина, Чернівці

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини