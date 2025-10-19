Важлива новина вчора- 19.10.2025 16:31
Важлива новина вчора
Однією з найважливіших новин 18 жовтня 2025 року стала інформація про зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у США.
За даними українських та зарубіжних ЗМІ, переговори пройшли напружено, і Зеленському не вдалося домогтися від Трампа гарантій подальшої підтримки у необхідному обсязі.
Ключові моменти зустрічі та реакції:
Результат переговорів: Згідно з повідомленнями, Зеленський не зміг забезпечити постачання ракет "Томагавк".
Трампа: Трамп запропонував Україні та Росії «зупинитися там, де вони є», щоб покласти край війні.
Реакція Зеленського: Після зустрічі Зеленський заявив, що Путіна не можна зупинити розмовами, лише тиском.
Оцінка експертів: Деякі українські експерти охарактеризували зустріч як «напружену та незручну».
Інші важливі події 18 жовтня:
Обстріли: Російські війська атакували дронами Дніпропетровську область, поранивши мирних жителів.
Удари територією РФ: Повідомлялося, що українські дрони атакували електропідстанцію в Ульяновській області Росії
Платинова Буковина, Чернівці
