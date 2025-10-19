



Важная новость вчера - 19.10.2025 13:31

Одной из самых важных новостей 18 октября 2025 года стала информация о встрече президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в США.

По данным украинских и зарубежных СМИ, переговоры прошли напряженно, и Зеленскому не удалось добиться от Трампа гарантий дальнейшей поддержки в необходимом объеме.

Ключевые моменты встречи и реакции:

Результат переговоров: Согласно сообщениям, Зеленский не смог обеспечить поставки ракет «Томагавк».

Позиция Трампа: Трамп предложил Украине и России «остановиться там, где они есть», чтобы положить конец войне.

Реакция Зеленского: После встречи Зеленский заявил, что Путина нельзя остановить разговорами, а только давлением.

Оценка экспертов: Некоторые украинские эксперты охарактеризовали встречу как «напряженную и неловкую».

Другие важные события 18 октября:

Обстрелы: Российские войска атаковали дронами Днепропетровскую область, ранив мирных жителей.

Удары по территории РФ: Сообщалось, что украинские дроны атаковали электроподстанцию в Ульяновской области России

