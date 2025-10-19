Важная новость вчера

- 19.10.2025 13:31

Одной из самых важных новостей 18 октября 2025 года стала информация о встрече президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в США.
По данным украинских и зарубежных СМИ, переговоры прошли напряженно, и Зеленскому не удалось добиться от Трампа гарантий дальнейшей поддержки в необходимом объеме.
Ключевые моменты встречи и реакции:
Результат переговоров: Согласно сообщениям, Зеленский не смог обеспечить поставки ракет «Томагавк».
Позиция Трампа: Трамп предложил Украине и России «остановиться там, где они есть», чтобы положить конец войне.
Реакция Зеленского: После встречи Зеленский заявил, что Путина нельзя остановить разговорами, а только давлением.
Оценка экспертов: Некоторые украинские эксперты охарактеризовали встречу как «напряженную и неловкую».
Другие важные события 18 октября:
Обстрелы: Российские войска атаковали дронами Днепропетровскую область, ранив мирных жителей.
Удары по территории РФ: Сообщалось, что украинские дроны атаковали электроподстанцию в Ульяновской области России

Платиновая Буковина, Черновцы

