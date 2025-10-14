20 октября в Украине вводят графики отключений электроэнергии- 19.10.2025 16:27
В Украине 20 октября 2025 года вводят графики отключений электроэнергии: кого это коснется уже завтра
В понедельник, 20 октября, во всех регионах Украины начнут действовать плановые графики по ограничению электроснабжения. Сначала они затронут только промышленные предприятия, но энергетики не исключают, что ситуация может измениться, и ограничения придется применять также к бытовым потребителям.
"Завтра, 20 октября, с 06:00 до 22:00 во всех регионах страны будут вынуждены применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - отметили в компании.
Почему снова вводят ограничения
Как объясняют энергетики, причиной таких шагов стали массированные российские удары по энергетической инфраструктуре, которые в последние недели снова нанесли значительный ущерб системе. Поврежденные объекты генерации и линии электропередач создают дефицит мощности, особенно в вечерние часы, когда потребление традиционно растет.
Поэтому энергетическая система работает в режиме повышенной нагрузки, и чтобы избежать масштабных аварий, приходится временно ограничивать подачу электроэнергии для крупных потребителей.
«Это вынужденная мера, которая поможет сбалансировать работу энергосистемы и предотвратить неконтролируемые отключения», — подчеркнули в «Укрэнерго».
Коснется ли это обычных украинцев
Пока бытовые потребители не попадают под ограничения, но ситуация остается нестабильной. В компании предупредили, что при новых атаках или резком росте потребления электроэнергии могут быть введены графики почасовых отключений и для населения.
Украинцев призывают следить за обновлениями на сайтах и страницах своих облэнерго, именно там будут публиковать актуальные графики и предупреждения.
Где уже отключают свет
В настоящее время в Черниговской области продолжаются почасовые отключения для бытовых потребителей. В отдельных районах энергетики проводят восстановительные работы после повреждений, нанесенных в результате последних атак.
Кроме того, определенные регионы могут испытать кратковременные перебои из-за дефицита электроэнергии в часы пиковой нагрузки.
Как развивалась ситуация в последние дни
16 октября Украину накрыла волна экстренных отключений электроэнергии - они были вызваны очередными ударами РФ по объектам генерации и распределительным сетям.
Уже 17 октября энергетики ввели почасовые графики отключений с 07:00 до 22:00, чтобы стабилизировать ситуацию.
Тогда аварийные отключения зафиксировали в ряде областей, среди которых:
Киевская и город Киев,
Черкасская,
Житомирская,
Харьковская,
Сумская,
Полтавская,
Запорожская,
Кировоградская,
Днепропетровская,
а также частично Черниговская, Хмельницкая и Винницкая области.
Что ждать в дальнейшем
Энергетики предупреждают: пока энергосистема работает стабильно, но с напряжением. Любые новые удары или холодная погода могут привести к дефициту мощности, особенно в вечерние часы.
Украинцам советуют рационально использовать электроэнергию — откладывать энергоемкие бытовые процессы (стирка, утюжка, обогрев) на ночное время или раннее утро, когда нагрузка на систему меньше.
«Каждый киловатт, который мы сэкономим сейчас, помогает стабилизировать работу энергосистемы и снизить риск аварийных отключений», — отмечают в «Укрэнерго».
Итог
Итак, с 20 октября Украина снова переходит в режим контролируемых ограничений электропотребления, который позволит сохранить стабильность энергосистемы после атак на критическую инфраструктуру.
Пока ограничения коснутся только промышленных потребителей, однако гражданам советуют быть готовыми к возможным изменениям и проверять информацию о графиках в своих облэнерго.
Украинская энергетика уже не в первый раз проходит через подобные испытания — и каждый раз доказывает, что способна выстоять даже в самых сложных условиях.
