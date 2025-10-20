



20 жовтня 2025 року вводять графіки відключень електроенергії - 19.10.2025 15:25

відключення світла 20 жовтня по містам

В Україні 20 жовтня 2025 року вводять графіки відключень електроенергії: кого це торкнеться вже завтра

У понеділок, 20 жовтня, в усіх регіонах України почнуть діяти планові графіки обмеження електропостачання. Спершу вони торкнуться лише промислових підприємств, але енергетики не виключають, що ситуація може змінитися, і обмеження доведеться застосовувати також до побутових споживачів.

«Завтра, 20 жовтня, з 06:00 до 22:00 у всіх регіонах країни буде вимушено застосовано графіки обмеження потужності для промислових споживачів», — зазначили в компанії.

Чому знову вводять обмеження

Як пояснюють енергетики, причиною таких кроків стали масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі, які останніми тижнями знову завдали значної шкоди системі. Пошкоджені об’єкти генерації та лінії електропередач створюють дефіцит потужності, особливо у вечірні години, коли споживання традиційно зростає.

Через це енергетична система працює в режимі підвищеного навантаження, і щоб уникнути масштабних аварій, доводиться тимчасово обмежувати подачу електроенергії для великих споживачів.

«Це вимушений захід, який допоможе збалансувати роботу енергосистеми та запобігти неконтрольованим відключенням», — наголосили в «Укренерго».

Чи торкнеться це звичайних українців

Наразі побутові споживачі не потрапляють під обмеження, але ситуація залишається нестабільною. У компанії попередили, що в разі нових атак або різкого зростання споживання електроенергії можуть бути введені графіки погодинних відключень і для населення.

Українців закликають стежити за оновленнями на сайтах та сторінках своїх обленерго, адже саме там публікуватимуть актуальні графіки і попередження.

Де вже відключають світло

На цей момент у Чернігівській області тривають погодинні відключення для побутових споживачів. В окремих районах енергетики проводять відновлювальні роботи після пошкоджень, завданих внаслідок останніх атак.

Крім того, певні регіони можуть зазнати короткочасних перебоїв через дефіцит електроенергії у години пікового навантаження.

Як розвивалася ситуація останніми днями

16 жовтня Україну накрила хвиля екстрених відключень електроенергії — вони були викликані черговими ударами РФ по об’єктах генерації та розподільчих мережах.

Уже 17 жовтня енергетики запровадили погодинні графіки відключень з 07:00 до 22:00, щоб стабілізувати ситуацію.

Тоді аварійні відключення зафіксували в низці областей, серед яких:

Київська та місто Київ,

Черкаська,

Житомирська,

Харківська,

Сумська,

Полтавська,

Запорізька,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

а також частково Чернігівська, Хмельницька і Вінницька області.

Що очікувати надалі

Енергетики попереджають: поки що енергосистема працює стабільно, але з напругою. Будь-які нові удари чи холодна погода можуть призвести до нового дефіциту потужності, особливо у вечірні години.

Українцям радять раціонально використовувати електроенергію — відкладати енергоємні побутові процеси (прання, прасування, обігрів) на нічний час або ранній ранок, коли навантаження на систему менше.

«Кожен кіловат, який ми заощадимо зараз, допомагає стабілізувати роботу енергосистеми та зменшити ризик аварійних відключень», — зазначають в «Укренерго».

Підсумок

Отже, з 20 жовтня Україна знову переходить до режиму контрольованих обмежень електроспоживання, який дозволить зберегти стабільність енергосистеми після атак на критичну інфраструктуру.

Поки що обмеження торкнуться лише промислових споживачів, однак громадянам радять бути готовими до можливих змін і перевіряти інформацію про графіки у своїх обленерго.

Українська енергетика вже не вперше проходить через подібні випробування — і кожного разу доводить, що здатна вистояти навіть у найскладніших умовах.

Платинова Буковина

Всі новини