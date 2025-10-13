



Євген Клопотенко вперше показав свою кохану: хто вона і як виглядає обраниця відомого шефа

Відомий український кулінар, ресторатор і популяризатор української кухні Євген Клопотенко нарешті розсекретив своє особисте життя. Зірка вперше показав фото зі своєю дівчиною, чим неабияк здивував шанувальників.

Як виявилося, обраницею шеф-кухаря стала Катерина Воскресенська. Пара разом уже близько дев’яти місяців, але весь цей час закохані намагалися не афішувати стосунки й тримали їх подалі від сторонніх очей.

Перше спільне фото

Євген опублікував романтичний знімок на своїй сторінці в Instagram. На фото пара стоїть на кухні ресторану — там, де Клопотенко проводить більшість свого часу. Вони тримаються за руки, а в очах обох видно ніжність і взаємне тепло.

Під світлиною кулінар залишив кумедний і водночас зворушливий підпис:

«Катерина. Ми вже три+три+три місяці разом. І мені здається, що тепер ви бачитимете нас частіше. Хочете за нас випити — випийте. Хочете поїсти — готуйте або їжте українське. Цьом».

Так шеф-кухар натякнув, що настав час поділитися частинкою свого особистого життя з публікою.

Реакція прихильників

Публікація одразу викликала справжній ажіотаж серед підписників. У коментарях користувачі залишили безліч теплих слів і побажань щастя для закоханої пари.

Українська телеведуча Леся Нікітюк також не залишилася осторонь і написала кілька щирих рядків підтримки:

«Катя, вітаю! Радію! Це щастя — бачити тебе таким».

Інші шанувальники приєдналися до привітань, зазначивши, що Клопотенко й Воскресенська виглядають надзвичайно гармонійно разом:

«Чудова пара!»,

«Нарешті щасливий!»,

«Так приємно бачити справжні почуття».

Хто така Катерина Воскресенська

Поки що відомо небагато. Катерина — молода й чарівна жінка, яка, за словами близьких друзів пари, працює у сфері культури та мистецтва. Вона не любить публічності, тому її профілі в соцмережах закриті, а інформації про неї в мережі практично немає.

Втім, фанати Клопотенка вже активно обговорюють новину, відзначаючи, що обраниця зіркового кухаря виглядає природно, витончено і впевнено, чудово пасуючи Євгену.

Зірка, що не боїться бути щирим

Євген Клопотенко відомий не лише як шеф і реформатор шкільного харчування, але й як людина, яка завжди залишається собою. Його щирість, відкритість і гумор неодноразово підкорювали аудиторію.

Тепер, коли кулінар уперше поділився частинкою свого особистого щастя, шанувальники впевнені — у його житті почався новий, більш гармонійний період.

«Коли людина справді щаслива — це видно без слів. І навіть борщ стає смачнішим», — жартують прихильники у коментарях.

До речі

Нещодавно ще одна українська знаменитість — співачка Lida Lee — уперше показала обличчя свого ймовірного коханого, тим самим теж підтвердивши романтичні чутки.

Схоже, осінь стала сезоном, коли зірки нарешті наважуються говорити про кохання відкрито.

Анна Горбань

