Євген Клопотенко вперше показав свою кохану: хто вона і як виглядає обраниця відомого шефа- 13.10.2025 21:22
Євген Клопотенко вперше показав свою кохану: хто вона і як виглядає обраниця відомого шефа
Відомий український кулінар, ресторатор і популяризатор української кухні Євген Клопотенко нарешті розсекретив своє особисте життя. Зірка вперше показав фото зі своєю дівчиною, чим неабияк здивував шанувальників.
Як виявилося, обраницею шеф-кухаря стала Катерина Воскресенська. Пара разом уже близько дев’яти місяців, але весь цей час закохані намагалися не афішувати стосунки й тримали їх подалі від сторонніх очей.
Перше спільне фото
Євген опублікував романтичний знімок на своїй сторінці в Instagram. На фото пара стоїть на кухні ресторану — там, де Клопотенко проводить більшість свого часу. Вони тримаються за руки, а в очах обох видно ніжність і взаємне тепло.
Під світлиною кулінар залишив кумедний і водночас зворушливий підпис:
«Катерина. Ми вже три+три+три місяці разом. І мені здається, що тепер ви бачитимете нас частіше. Хочете за нас випити — випийте. Хочете поїсти — готуйте або їжте українське. Цьом».
Так шеф-кухар натякнув, що настав час поділитися частинкою свого особистого життя з публікою.
Реакція прихильників
Публікація одразу викликала справжній ажіотаж серед підписників. У коментарях користувачі залишили безліч теплих слів і побажань щастя для закоханої пари.
Українська телеведуча Леся Нікітюк також не залишилася осторонь і написала кілька щирих рядків підтримки:
«Катя, вітаю! Радію! Це щастя — бачити тебе таким».
Інші шанувальники приєдналися до привітань, зазначивши, що Клопотенко й Воскресенська виглядають надзвичайно гармонійно разом:
«Чудова пара!»,
«Нарешті щасливий!»,
«Так приємно бачити справжні почуття».
Хто така Катерина Воскресенська
Поки що відомо небагато. Катерина — молода й чарівна жінка, яка, за словами близьких друзів пари, працює у сфері культури та мистецтва. Вона не любить публічності, тому її профілі в соцмережах закриті, а інформації про неї в мережі практично немає.
Втім, фанати Клопотенка вже активно обговорюють новину, відзначаючи, що обраниця зіркового кухаря виглядає природно, витончено і впевнено, чудово пасуючи Євгену.
Зірка, що не боїться бути щирим
Євген Клопотенко відомий не лише як шеф і реформатор шкільного харчування, але й як людина, яка завжди залишається собою. Його щирість, відкритість і гумор неодноразово підкорювали аудиторію.
Тепер, коли кулінар уперше поділився частинкою свого особистого щастя, шанувальники впевнені — у його житті почався новий, більш гармонійний період.
«Коли людина справді щаслива — це видно без слів. І навіть борщ стає смачнішим», — жартують прихильники у коментарях.
До речі
Нещодавно ще одна українська знаменитість — співачка Lida Lee — уперше показала обличчя свого ймовірного коханого, тим самим теж підтвердивши романтичні чутки.
Схоже, осінь стала сезоном, коли зірки нарешті наважуються говорити про кохання відкрито.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 19.10.2025 17:32
- 19.10.2025 16:33
- 19.10.2025 16:31
- 19.10.2025 16:27
- 19.10.2025 16:25
- 19.10.2025 15:25
- 19.10.2025 13:31
- 17.10.2025 14:35
- 17.10.2025 11:01
- 15.10.2025 14:22