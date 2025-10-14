



У Парижі пограбували Лувр 19 жовтня 2025 року - 19.10.2025 16:25

У Парижі пограбували Лувр: зухвалий злочин у серці Франції, який сколихнув увесь світ

Сьогодні Париж, столиця світового мистецтва, переживає справжній культурний шок. Один із найвідоміших музеїв планети — Лувр — став жертвою зухвалого пограбування. З його експозиції викрали унікальні коштовності епохи Наполеона Бонапарта, що мали не лише величезну матеріальну, а й історичну цінність. Інцидент стався у розпал робочого дня, коли музей мав відкритися для відвідувачів, і вже за кілька годин його було повністю закрито.

Як сталося пограбування

За словами міністерки культури Франції Рашиди Даті, злочин стався сьогодні вранці, під час відкриття музею. Вона особисто прибула на місце події, щоб координувати дії правоохоронців і керівництва музею. «Я перебуваю на місці разом із поліцією та представниками музею. Триває розслідування», — зазначила вона у своїй офіційній заяві.

Попередня інформація свідчить, що група злочинців проникла до музею через технічний вхід у тій частині будівлі, де нині тривають ремонтні роботи. За даними французького видання Le Parisien, грабіжники скористалися вантажним ліфтом, який веде безпосередньо до галереї Аполлона — знаменитого залу, де зберігаються найцінніші ювелірні реліквії Франції.

Двоє зловмисників дісталися приміщення та розбили захисне скло вітрини, де зберігалися прикраси Наполеона і його дружини Жозефіни. Їхній спільник залишався біля входу, імовірно, для координації або спостереження. Злочинці діяли швидко і професійно — вся операція тривала не більше п’яти хвилин.

Що саме викрали

Згідно з попереднім описом, із колекції було викрадено дев’ять предметів — серед них тіара, діамантове намисто, брошка, перстень і кілька ювелірних прикрас із дорогоцінного каміння, що колись належали Наполеону Бонапарту та імператриці Жозефіні Богарне.

Ці коштовності є частиною унікальної експозиції «Скарби французької імперії» та мають величезну культурну і символічну вагу. Вони представляють період розквіту імперії, коли ювелірне мистецтво було невід’ємною частиною імператорської величі.

За оцінками експертів, загальна вартість викрадених предметів може сягати десятків мільйонів євро, хоча для Франції їхня історична цінність безцінна.

Як реагує влада

Міністерство культури вже назвало інцидент «ударом по національній спадщині». Поліція Парижа створила спеціальну слідчу групу з найкращих детективів, які займаються розкриттям злочинів у сфері мистецтва. До справи також долучилися фахівці з Інтерполу, адже існує ризик, що коштовності могли бути вивезені за межі країни.

Поки що правоохоронці не розголошують подробиць слідства, але, за попередніми даними, система безпеки музею зафіксувала кілька підозрілих рухів ще до моменту крадіжки. Наразі триває аналіз записів із камер відеоспостереження та перевірка співробітників ремонтних компаній, які мали доступ до технічних приміщень.

Музей Лувр залишатиметься закритим принаймні кілька днів. На офіційному сайті музею зазначено, що двері «тимчасово зачинено з виняткових причин». Керівництво обіцяє надати детальнішу інформацію після завершення перших етапів слідства.

Резонанс у суспільстві

Новина про пограбування миттєво облетіла світові ЗМІ та соціальні мережі. Французи називають подію «національною трагедією», адже Лувр — це не просто музей, а символ французької культури і гордості.

Парижани приносять до входу музею квіти, а на фасаді з’явилися плакати зі словами «Поверніть наші скарби». Деякі користувачі соцмереж вважають, що злочин міг бути замовним, і припускають участь міжнародних колекціонерів, які спеціалізуються на нелегальному ринку антикваріату.

Чому подібні злочини трапляються

Фахівці з безпеки нагадують, що великі музеї, навіть із найсучаснішими системами охорони, залишаються привабливою мішенню для злочинців. У більшості випадків такі напади плануються заздалегідь, а викрадені предмети потрапляють на «чорний ринок», де їх перепродають через посередників або ж переплавляють, щоб знищити сліди походження.

«Це не спонтанний злочин, — упевнений криміналіст Патрік Вілар. — Зловмисники знали, куди йдуть, як вимкнути сигналізацію і які саме експонати шукати. Вони мали детальну інформацію про внутрішню логістику музею».

Історичний контекст

Це не перший випадок, коли Лувр стає об’єктом посягання. У ХХ столітті музей неодноразово потерпав від дрібних крадіжок, а найвідомішим інцидентом стала крадіжка «Мони Лізи» у 1911 році. Тоді картина була знайдена лише через два роки.

Втім, останні десятиліття Лувр вважався одним із найнадійніше захищених музеїв у світі. Після терактів 2015 року в Парижі охорону посилили, встановили нові системи контролю та обмежили доступ до службових зон. Тому нинішній злочин став для всіх несподіванкою.

Міжнародна реакція

Міністри культури кількох європейських країн висловили солідарність із Францією. Італія, Німеччина та Іспанія запропонували допомогу у розслідуванні та відстеженні викрадених артефактів. ЮНЕСКО закликало посилити контроль за торгівлею культурними цінностями на міжнародному рівні.

У США та Великій Британії також активізувалися антикварні служби — там побоюються, що злочинці можуть спробувати реалізувати прикраси через підпільні аукціони.

Що далі

Французька влада пообіцяла зробити все можливе, щоб повернути викрадені коштовності. Міністерка культури Рашида Даті запевнила, що винні будуть знайдені й покарані, а безпеку музею підсилять додатковими заходами.

Поки що головна культурна пам’ятка Франції залишається зачиненою, а туристи, які приїхали до Парижа, із сумом спостерігають за поліцейськими кордонами біля входу до музею.

У суспільстві вже обговорюють можливість створення нової державної програми з охорони національних скарбів. Адже випадок із Лувром показав: навіть у ХХІ столітті, коли технології досягли небувалого рівня, людська жадібність і зухвалість здатні поставити під загрозу світову культурну спадщину.

Пограбування Лувру стало не лише злочином проти Франції, а й символом того, наскільки вразливою залишається культура перед обличчям злочинного світу. І поки слідчі шукають викрадені прикраси, весь світ затамував подих у надії, що скарби Наполеона повернуться додому — туди, де їм і належить бути, у серце Парижа.

Адрій Коваль, оглядач

