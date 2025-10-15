



Почему биткоин продолжает падать? - 15.10.2025

Почему биткоин продолжает падать?

Биткоин продолжит падать? Почему крипторынок обрушился и что будет дальше

В последние дни стали настоящим испытанием для всех инвесторов, имеющих дело с цифровыми активами. Курс биткоина, еще недавно обновлявший исторические максимумы, внезапно обвалился, потянув за собой весь криптовалютный рынок. Несмотря на то, что сейчас снижение уже не столь стремительно, аналитики считают: волна нестабильности может затянуться надолго.

Политика и таможенная война как главный триггер падения

Резкое падение криптовалют началось после заявления экс-президента США Дональда Трампа от 10 октября о введении дополнительных 100-процентных пошлин на китайские товары, а также ограничения на экспорт программного обеспечения. Эта новость повлекла за собой шоковую реакцию не только на валютном или фондовом рынке, но и в криптосекторе, который традиционно считается самым чувствительным к глобальным политическим изменениям.

Буквально за день биткоин подешевел более чем на 12%. Если в начале недели он торговался более 125 тысяч долларов, то уже утром 11 октября его цена упала ниже 113 тысяч, сообщает агентство Bloomberg.

Фактически, в пятницу стартовала новая торговая война между США и Китаем. Такие конфликты всегда провоцируют панику на финансовых площадках, а криптовалюты реагируют на нее первыми».

Эмоциональный рынок и волна ликвидаций

Криптовалютный рынок чрезвычайно волатилен — он резко реагирует даже на незначительные политические заявления, говорит инвестор и эксперт рынка Иван Рогов. По его словам, массовое закрытие позиций трейдеров повлекло за собой волну автоматических продаж и огромные потери среди мелких инвесторов.

В отличие от классических активов, цифровые монеты не имеют реального экономического фундамента — это сугубо спекулятивный инструмент, отмечает инвестор и эксперт рынка Иван Рогов. Именно поэтому криптовалюты реагируют гораздо острее на любые риски, чем, скажем, акции или золото.

13 октября 2025 года биткоин ненадолго отыграл часть потерь, поднявшись до 116 тысяч долларов, но уже 14-го снова упал до 111 тысяч. Новый спад повлекли за собой действия Китая, который в ответ на американские пошлины ввел ограничения против пяти американских компаний, связанных с крупным южнокорейским судостроителем.

Кто потерял больше всего

Несмотря на масштабное понижение, крупные инвестиционные компании пострадали незначительно. Основные потери понесли частные инвесторы, которые вкладывались в альтоини — менее капитализированные, но рисковые активы. Они часто покупаются с большим кредитным плечом, а это значит, что даже небольшое колебание цены может уничтожить депозит.

«Инвесторы набрали активов с большим плечом. Когда цена резко пошла вниз, биржи начали автоматически закрывать позиции, чтобы снизить свои риски. В результате люди потеряли миллионы реальных долларов», — объясняет инвестор и эксперт рынка Иван Рогов.

Такие автоматические ликвидации, когда система принудительно продает активы из-за падения залога, стали основным механизмом лавинообразного обвала. Особенно пострадала биржа Hyperliquid, на которой за день потеряли около 10 миллиардов долларов – даже больше, чем на гиганте Binance.

Всего же, по данным Reuters, в течение 24 часов на крипторынку было ликвидировано позиций более 19 миллиардов долларов — больше всего за всю историю существования криптовалют.

Глобальные последствия

Несмотря панику среди трейдеров, эксперты успокаивают: мировая экономика от этого не пострадает. Доля криптовалют в глобальном финансовом обороте остается минимальной. «Терять только те, кто хранит свои средства в биткоинах, — отмечает Новак. — Криптовалюты почти не связаны с реальным сектором, поэтому последствия ограничены только в рамках этого рынка».

Аналитики прогнозируют, что в условиях неопределенности инвесторы начнут «бежать в безопасность» — будут продавать криптоактивы и возвращаться к традиционным финансовым инструментам: золоту, облигациям, доллару или евро.

Что дальше с курсом биткоина

Следующий психологический предел для биткоина — 100 тысяч долларов. Если цена опустится ниже, это может означать конец трехлетнего цикла роста, считает соучредитель Orbit Markets Кэролайн Маурон.

Однако предусмотреть поведение криптовалют невозможно, подчеркивают эксперты. «Биткоин – это, по сути, рулетка, – говорит Пензин. — Люди играют в надежде на выигрыш, но никто не может знать, когда снова выпадет ноль.

Новак добавляет, что если США действительно внедрять новые цели, давление на криптовалюте будет только расти. Если же риторика останется на словах, финансовые рынки будут со временем успокаиваться, и курс биткоина может частно восстановиться.

Контекст: рынок крипти в Украине.

Украина остается одной из стран, где интерес к цифровым активам стабильно высок. Верховная Рада уже одобрила в первом чтении законопроект, который должен легализовать обращение криптовалют и установить налоговые правила для участников рынка. Ожидается, что после принятия этого закона Украина сможет привлекать больше инвестиций в финтех и блокчейную сферу.

В то же время, недавняя трагедия в Киеве — смерть предпринимателя и блогера Константина Ганича, активно занимавшегося криптовалютным бизнесом, — стала напоминанием, насколько рискован этот рынок. Накануне он сообщал о финансовых проблемах, вызванных резким падением стоимости активов.

Текущий обвал на крипторынку — это не только следствие политических заявлений, но отражение общей хрупкости системы, построенной на спекуляциях и доверии. Криптовалюты остаются высоко рисковым инструментом: они могут приносить огромные прибыли в периоды роста, но так же стремительно обесцениваться за считанные часы.

Для инвесторов это очередное напоминание, что рынок крипты живет по собственным законам, где выигрывают не самые смелые, а самые осторожные. И пока политическое напряжение в мире не спадет, ждать стабильности от биткоина не стоит

Адрій Коваль, оглядач

