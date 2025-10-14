



Біткоїн продовжить падати? Чому крипторинок обвалився і що буде далі

Останні дні стали справжнім випробуванням для всіх інвесторів, що мають справу з цифровими активами. Курс біткоїна, який ще нещодавно оновлював історичні максимуми, раптово обвалився, потягнувши за собою весь криптовалютний ринок. Попри те, що зараз зниження вже не таке стрімке, аналітики вважають: хвиля нестабільності може затягнутися надовго.

Політика і митна війна як головний тригер падіння

Різке падіння криптовалют почалося після заяви екс-президента США Дональда Трампа від 10 жовтня про введення додаткових 100-відсоткових мит на китайські товари, а також обмеження на експорт програмного забезпечення. Ця новина спричинила шокову реакцію не лише на валютному чи фондовому ринку, а й у криптосекторі, який традиційно вважається найчутливішим до глобальних політичних змін.

Буквально за добу біткоїн подешевшав більш ніж на 12%. Якщо на початку тижня він торгувався вище 125 тисяч доларів, то вже вранці 11 жовтня його ціна впала нижче 113 тисяч, повідомило агентство Bloomberg.

Фактично у п’ятницю стартувала нова торгова війна між США та Китаєм. Такі конфлікти завжди провокують паніку на фінансових майданчиках, а криптовалюти реагують на неї першими».

Емоційний ринок і хвиля ліквідацій

Криптовалютний ринок є надзвичайно волатильним — він гостро реагує навіть на незначні політичні заяви, кажеінвестор та експерт ринку Іван Рогов. За його словами, масове закриття позицій трейдерів спричинило хвилю автоматичних продажів і величезні втрати серед дрібних інвесторів.

На відміну від класичних активів, цифрові монети не мають під собою реального економічного фундаменту — це суто спекулятивний інструмент, наголошує інвестор та експерт ринку Іван Рогов. Саме тому криптовалюти реагують значно гостріше на будь-які ризики, ніж, скажімо, акції або золото.

13 жовтня 2025 року біткоїн ненадовго відіграв частину втрат, піднявшись до 116 тисяч доларів, але вже 14-го знову впав до 111 тисяч. Новий спад спричинили дії Китаю, який у відповідь на американські мита ввів обмеження проти п’яти американських компаній, пов’язаних із великим південнокорейським суднобудівником.

Хто втратив найбільше

Попри масштабне зниження, великі інвестиційні компанії постраждали незначно. Основні збитки понесли приватні інвестори, які вкладалися в альткоїни — менш капіталізовані, але ризикові активи. Вони часто купуються з великим кредитним плечем, а це означає, що навіть невелике коливання ціни може знищити депозит.

«Інвестори набрали активів з великим плечем. Коли ціна різко пішла вниз, біржі почали автоматично закривати позиції, щоб зменшити свої ризики. У результаті люди втратили мільйони реальних доларів», — пояснює інвестор та експерт ринку Іван Рогов.

Такі автоматичні ліквідації, коли система примусово продає активи через падіння застави, стали головним механізмом лавиноподібного обвалу. Особливо постраждала біржа Hyperliquid, на якій за добу втратили близько 10 мільярдів доларів — навіть більше, ніж на гіганті Binance.

Усього ж, за даними Reuters, протягом 24 годин на крипторинку було ліквідовано позицій на понад 19 мільярдів доларів — найбільше за всю історію існування криптовалют.

Глобальні наслідки

Попри паніку серед трейдерів, експерти заспокоюють: світова економіка від цього не постраждає. Частка криптовалют у глобальному фінансовому обігу залишається мінімальною. «Втратять лише ті, хто зберігає свої кошти в біткоїнах, — зазначає Новак. — Криптовалюти майже не пов’язані з реальним сектором, тому наслідки обмежені лише в межах цього ринку».

Аналітики прогнозують, що в умовах невизначеності інвестори почнуть «втечу до безпеки» — продаватимуть криптоактиви та повертатимуться до традиційних фінансових інструментів: золота, облігацій, долара чи євро.

Що далі з курсом біткоїна

Наступна психологічна межа для біткоїна — 100 тисяч доларів. Якщо ціна опуститься нижче, це може означати кінець трирічного циклу зростання, вважає співзасновниця Orbit Markets Керолайн Маурон.

Проте передбачити поведінку криптовалют неможливо, наголошують експерти. «Біткоїн — це, по суті, рулетка, — каже Пендзин. — Люди грають, сподіваючись на виграш, але ніхто не може знати, коли знову випаде “нуль”».

Новак додає, що якщо США справді запровадять нові мита, тиск на криптовалюти лише зростатиме. Якщо ж риторика залишиться на словах, фінансові ринки з часом заспокояться, і курс біткоїна може частково відновитися.

Контекст: ринок крипти в Україні

Україна залишається однією з країн, де інтерес до цифрових активів стабільно високий. Верховна Рада вже схвалила в першому читанні законопроєкт, який має легалізувати обіг криптовалют та встановити податкові правила для учасників ринку. Очікується, що після ухвалення цього закону Україна зможе залучати більше інвестицій у сферу фінтеху та блокчейну.

Водночас нещодавня трагедія у Києві — смерть підприємця і блогера Костянтина Ганіча, який активно займався криптовалютним бізнесом, — стала нагадуванням, наскільки ризикованим є цей ринок. Напередодні він повідомляв про фінансові проблеми, спричинені різким падінням вартості активів.

Поточний обвал на крипторинку — це не лише наслідок політичних заяв, а й відображення загальної крихкості системи, побудованої на спекуляціях і довірі. Криптовалюти залишаються високо ризиковим інструментом: вони можуть приносити величезні прибутки у періоди зростання, але так само стрімко знецінюватися за лічені години.

Для інвесторів це чергове нагадування, що ринок крипти живе за власними законами, де виграють не найсміливіші, а найобережніші. І поки політична напруга у світі не спаде, чекати стабільності від біткоїна не варто

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

