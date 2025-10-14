Україна та Великобританія запускають виробництво перехоплювальних дронів для боротьби з «Шахедами»

Україна та Великобританія розпочинають створення спільного виробництва безпілотників-перехоплювачів, розрахованих на нейтралізацію роїв «Шахедів», якими Росія регулярно вражає українські об'єкти. Про це, за інформацією Bloomberg, оголошено відповідні переговори та плани щодо розгортання виробництва.

Проект під кодовою назвою «Восьминіг» зараз перебуває на стадії погоджень; за словами британського міністра у справах збройних сил Люка Полларда, реалізація може розпочатися вже найближчими місяцями. Очікується, що на старті виробництво буде масштабним – близько двох тисяч одиниць на місяць – і всі серійні апарати будуть направлені в Україну для оперативного застосування у зонах бойових дій.

Початкові виробничі потужності розмістять у Великій Британії. Організація випуску розрахована на гнучкість — щоб швидко адаптуватися під вимоги фронту, що змінюються, і оперативно нарощувати обсяги або вносити технічні зміни в міру необхідності. Представники Лондона наголошують, що британська сторона може внести до спільного проекту переваги в галузі НДДКР та передового промислового виробництва, чого, на їхню думку, бракує на нинішньому етапі українські партнери.

Крім перехоплювальних дронів, британське міністерство заявляє про плани реалізації та інших оборонних ініціатив спільно з Україною, у тому числі в галузі виробництва боєприпасів. Як зазначається, роботу з безпілотниками обрано не випадково — через явну та поточну потребу протистояти масовим безпілотним атакам — але в ширшому плані Україна розглядається як важливий союзник у створенні технологій, необхідних для стримування російської агресії та оновлення збройної інфраструктури Європи.

У матеріалі Bloomberg також нагадали про заклики українського президента Володимира Зеленського до міжнародних партнерів: він неодноразово просив підтримати зусилля щодо локального виробництва озброєнь — через фінансування, створення спільних підприємств чи прямі закупівлі для потреб української армії. Такі ініціативи, на думку офіційного Києва, прискорять переоснащення та зміцнення оборонних можливостей країни.

Раніше українська влада повідомляла і про власні плани щодо нарощування виробництва засобів протидії безпілотникам: міністр оборони України Денис Шмигаль давав обіцянку забезпечити постачання значної кількості дронів-перехоплювачів у розрахунку на щоденні потреби оборони. Паралельно Великобританія працює над посиленням власних систем ППО — зокрема через великі контракти на постачання ракетних комплексів.

Якщо переговори щодо проекту «Восьминіг» завершаться успішно і виробництво стартує у заявлених обсягах, це зможе суттєво збільшити можливості українських військових щодо відображення безпілотних нальотів у короткостроковій перспективі. Проте успіх проекту багато в чому залежатиме від логістики постачання, темпів сертифікації та адаптації техніки до реальних умов бою — а також від того, наскільки швидко вдасться інтегрувати нові зразки до існуючих тактичних схем ППО на українських позиціях.

У будь-якому випадку спільний проект демонструє прагнення партнерів не лише надавати разову допомогу, а й створювати довгострокові промислові та технологічні зв'язки, які можуть відіграти важливу роль у стійкості оборонних можливостей України протягом найближчих років.

