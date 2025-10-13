



Украина и Великобритания запускают производство перехватных дронов для борьбы с «Шахедами» - 13.10.2025 15:08

Украина и Великобритания приступают к созданию совместного производства беспилотников-перехватчиков, рассчитанных на нейтрализацию роев «Шахедов», которыми Россия регулярно поражает украинские объекты. Об этом, по информации Bloomberg, объявлены соответствующие переговоры и планы по развёртыванию производства.

Проект под кодовым названием «Восьминог» сейчас находится на стадии согласований; по словам британского министра по делам вооружённых сил Люка Полларда, реализация может начаться уже в ближайшие месяцы. Ожидается, что на старте производство будет масштабным — порядка двух тысяч единиц в месяц — и все серийные аппараты будут направлены в Украину для оперативного применения в зонах боевых действий.

Первоначальные производственные мощности разместят в Великобритании. Организация выпуска рассчитана на гибкость — чтобы быстро адаптироваться под меняющиеся требования фронта и оперативно наращивать объёмы или вносить технические изменения по мере необходимости. Представители Лондона подчёркивают, что британская сторона может внести в совместный проект преимущества в области НИОКР и передового промышленного производства, чего, по их мнению, недостаёт на нынешнем этапе у украинских партнёров.

Помимо перехватных дронов, британское министерство заявляет о планах по реализации и других оборонных инициатив совместно с Украиной, в том числе в области производства боеприпасов. Как отмечается, работа с беспилотниками выбрана не случайно — из-за явной и текущей потребности противостоять массовым беспилотным атакам — но в более широком плане Украина рассматривается как важный союзник в создании технологий, необходимых для сдерживания российской агрессии и обновления вооружённой инфраструктуры Европы.

В материале Bloomberg также напомнили о призывах украинского президента Владимира Зеленского к международным партнёрам: он не раз просил поддержать усилия по локальному производству вооружений — через финансирование, создание совместных предприятий или прямые закупки для нужд украинской армии. Такие инициативы, по мнению официального Киева, ускорят переоснащение и укрепление оборонных возможностей страны.

Ранее украинские власти сообщали и о собственных планах по наращиванию производства средств противодействия беспилотникам: министр обороны Украины Денис Шмыгаль давал обещание обеспечить поставки значительного количества дронов-перехватчиков в расчёте на ежедневные потребности обороны. Параллельно Великобритания работает и над усилением собственных систем ПВО — в том числе через крупные контракты на поставки ракетных комплексов.

Если переговоры по проекту «Восьминог» завершатся успешно и производство стартует в заявленных объёмах, это сможет существенно увеличить возможности украинских военных по отражению беспилотных налётов в краткосрочной перспективе. Однако успех проекта во многом будет зависеть от логистики поставок, темпов сертификации и адаптации техники к реальным условиям боя — а также от того, насколько быстро удастся интегрировать новые образцы в существующие тактические схемы ПВО на украинских позициях.

В любом случае совместный проект демонстрирует стремление партнёров не только оказывать разовую помощь, но и создавать долгосрочные промышленные и технологические связи, которые могут сыграть важную роль в устойчивости оборонных возможностей Украины в ближайшие годы.

