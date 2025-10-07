



В Киеве нашли мертвым известного трейдера Kostya Kudo – причиной могло стать резкое падение крипторинки - 11.10.2025 18:14

В Киеве нашли мертвым известного бизнесмена и трейдера: причиной трагедии могло стать резкое падение крипторинки

Утром 11 октября в Киеве, в районе Оболони, нашли мертвым 32-летнего бизнесмена, трейдера и популярного блоггера Константина Ганича Kostya Kudo. Его тело обнаружили в салоне роскошного автомобиля Lamborghini Urus. По предварительной информации, мужчина выстрелил себе в голову. Рядом с телом лежало официально зарегистрированное оружие.

Полиция подтвердила факт смерти и открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с примечанием «самоубийство». На месте происшествия работали криминалисты, эксперты и оперативники.

Кто такой Константин Ганич Kostya Kudo

Ганич был известным трейдером и криптоблогером, возглавлял Общественную организацию Ассоциация трейдеров Украины, а также был совладельцем консалтинговой компании ТСТА Консалтинг, специализирующейся на обучении в сфере финансов и инвестиций. В соцсетях он активно публиковал прогнозы по курсу криптовалют, делился аналитикой и советами по торговле.

Его Telegram-канал KostyaKudo, где находилось более 50 тысяч подписчиков, подтвердил смерть автора. Пост с ответным сообщением появился утром, вскоре после того, как новость распространили СМИ.

Последние дни жизни

По словам близких друзей, накануне трагедии Константин испытывал сильное психологическое давление, связанное с финансовыми потерями на крипторынку. Он жаловался на проблемы, плохое настроение и даже писал, что "устал бороться".

Вскоре перед смертью он прислал нескольким знакомым прощальные сообщения, в которых благодарил за поддержку и просил «не винить никого».

В его авто нашли телефон, где остались открытые мессенджеры и биржевые приложения, — вероятно, он наблюдал за падением рынка до последних минут.



Что произошло на крипторынку

По предварительным данным, трагедия произошла после обрушения мирового крипторынка, который начался сразу после резонансного заявления бывшего президента США Дональда Трампа.

Трамп объявил о намерении ввести 100% пошлины на китайские товары и ограничить экспорт американского ПО. Это привело к панике среди инвесторов и резкому падению курсов криптовалют.

🔻 10 октября биткоин потерял почти 15% стоимости и опустился до отметки $110 623 — одно из самых заметных падений за последние месяцы.

🔻 По данным аналитической платформы Coinglass, только за сутки было ликвидировано более $1 млрд криптопозиций, а общий ущерб трейдеров превысил $2 млрд.

🔻 Многие инвесторы, использовавшие кредитное плечо, потеряли все свои активы.

Для торговцев с высокими рисками, подобное падение могло стать финансовой катастрофой. Друзья Ганича отмечают, что он имел большие позиции в фьючерсах и именно поэтому понес серьезные убытки накануне трагедии.

Реакция в сети

В соцсетях смерть Константина вызвала шок и волну сострадания. Его коллеги и подписчики пишут, что он был «искренним, умным и талантливым», всегда поддерживавшим новичков в сфере трейдинга.

Однако многие отмечают, что последние его посты носили тревожный характер — он публиковал сообщения об усталости, давлении и разочаровании в финансовом мире.

Некоторые предполагают, что решение могло быть импульсивным, на фоне глубокой депрессии.

Полиция продолжает расследование

Пока правоохранители не исключают ни одной версии. Хотя основная самоубийство, следователи все же проверяют возможность принуждения или доведения до самоубийства. Назначен ряд экспертиз, среди которых баллистическая, дактилоскопическая и токсикологическая.

Также продолжается анализ переписки и банковских транзакций Ганича, чтобы выяснить, не испытал ли он финансовое давление или шантаж.

Память и предупреждение для других

Эта трагедия стала очередным упоминанием о психологических рисках трейдинга. Работа с криптовалютами требует не только знаний, но и эмоциональной стойкости — резкие колебания рынка могут привести к большим потерям и глубоким депрессиям.

Специалисты по психическому здоровью подчеркивают:

Если вы чувствуете сильное напряжение, усталость, безысходность – не оставайтесь с этим наедине. Обратитесь к близким, психологу или на горячую линию поддержки.

💬 В соцсетях уже появляются сообщения с хештегами #поддержкойтрейдера и #молчания, которые призывают заботиться о своем психическом здоровье даже в мире финансов.

🕯 Константин Ганич (1992–2025) — трейдер, блоггер, основатель Ассоциации трейдеров Украины, автор образовательных курсов по криптовалют.

Его смерть стала болезненным ударом для украинского финансового сообщества.

🔗 Если вы или кто-то рядом оказался в кризисном состоянии - обращайтесь за помощью:

Линия поддержки "Расскажи мне" - 0 800 33 16 77

Lifeline Ukraine — 7333

Или к любому психологу онлайн.

Жизнь всегда важнее любых денег или криптовалюты.

