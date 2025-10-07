



У Києві знайшли мертвим відомого трейдера Kostya Kudo - причиною могло стати різке падіння крипторинку - 12.10.2025 10:25

У Києві знайшли мертвим відомого бізнесмена і трейдера: причиною трагедії могло стати різке падіння крипторинку

Вранці 11 жовтня у Києві, в районі Оболоні, знайшли мертвим 32-річного бізнесмена, трейдера і популярного блогера Костянтина Ганіча Kostya Kudo . Його тіло виявили у салоні розкішного автомобіля Lamborghini Urus. За попередньою інформацією, чоловік вистрелив собі в голову. Поруч із тілом лежала офіційно зареєстрована на нього зброя.

Поліція підтвердила факт смерті і відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, із приміткою «самогубство». На місці події працювали криміналісти, експерти та оперативники.

Хто такий Костянтин Ганіч

Ганіч був відомим трейдером і криптоблогером, очолював Громадську організацію “Асоціація трейдерів України”, а також був співвласником консалтингової компанії “ТСТА Консалтінг”, що спеціалізується на навчанні у сфері фінансів та інвестицій. У соцмережах він активно публікував прогнози щодо курсу криптовалют, ділився аналітикою та порадами з торгівлі.

Його Telegram-канал KostyaKudo, де було понад 50 тисяч підписників, підтвердив смерть автора. Пост з відповідним повідомленням з’явився вранці, невдовзі після того, як новину поширили ЗМІ.

Останні дні життя

За словами близьких друзів, напередодні трагедії Костянтин переживав сильний психологічний тиск, пов’язаний із фінансовими втратами на крипторинку. Він скаржився на проблеми, поганий настрій і навіть писав, що "втомився боротися".

Невдовзі перед смертю він надіслав кільком знайомим прощальні повідомлення, в яких дякував за підтримку і просив «не звинувачувати нікого».

У його авто знайшли телефон, де залишилися відкриті месенджери та біржові додатки — ймовірно, він спостерігав за падінням ринку до останніх хвилин.

Що сталося на крипторинку

За попередніми даними, трагедія сталася після обвалу світового крипторинку, який почався одразу після резонансної заяви колишнього президента США Дональда Трампа.

Трамп оголосив про намір запровадити 100% мита на китайські товари та обмежити експорт американського програмного забезпечення. Це спричинило паніку серед інвесторів та різке падіння курсів криптовалют.

🔻 10 жовтня біткоїн втратив майже 15% вартості та опустився до позначки $110 623 — одне з найпомітніших падінь за останні місяці.

🔻 За даними аналітичної платформи Coinglass, лише за добу було ліквідовано понад $1 млрд криптопозицій, а загальні збитки трейдерів перевищили $2 млрд.

🔻 Багато інвесторів, які використовували кредитне плече, втратили всі свої активи.

Для трейдерів, що торгували з високими ризиками, подібне падіння могло стати фінансовою катастрофою. Друзі Ганіча зазначають, що він мав великі позиції у ф’ючерсах і саме через це зазнав серйозних збитків напередодні трагедії.

Реакція у мережі

У соцмережах смерть Костянтина викликала шок і хвилю співчуття. Його колеги та підписники пишуть, що він був «щирим, розумним і талановитим», який завжди підтримував новачків у сфері трейдингу.

Проте багато хто зазначає, що останні його пости мали тривожний характер — він публікував повідомлення про втому, тиск і розчарування у фінансовому світі.

Дехто припускає, що рішення могло бути імпульсивним, на тлі глибокої депресії.

Поліція продовжує розслідування

Наразі правоохоронці не виключають жодної версії. Хоча основна — самогубство, слідчі все ж перевіряють можливість примусу чи доведення до самогубства. Призначено низку експертиз, серед яких — балістична, дактилоскопічна та токсикологічна.

Також триває аналіз переписки та банківських транзакцій Ганіча, аби з’ясувати, чи не зазнав він фінансового тиску або шантажу.

Пам’ять і попередження для інших

Ця трагедія стала черговим нагадуванням про психологічні ризики трейдингу. Робота з криптовалютами вимагає не лише знань, а й емоційної стійкості — різкі коливання ринку можуть призвести до великих втрат і глибоких депресій.

Фахівці з психічного здоров’я наголошують:

Якщо ви відчуваєте сильну напругу, втому, безвихідь — не залишайтесь із цим наодинці. Зверніться до близьких, психолога або на гарячу лінію підтримки.

💬 У соцмережах уже з’являються дописи з хештегами #підтримкайтрейдера та #немовчи, які закликають дбати про своє психічне здоров’я навіть у світі фінансів.

🕯 Костянтин Ганіч (1992–2025) — трейдер, блогер, засновник “Асоціації трейдерів України”, автор освітніх курсів з криптовалют.

Його смерть стала болючим ударом для української фінансової спільноти.

🔗 Якщо ви або хтось поруч опинився у кризовому стані — звертайтеся по допомогу:

Лінія підтримки “Розкажи мені” — 0 800 33 16 77

Lifeline Ukraine — 7333

Або до будь-якого психолога онлайн.

Життя завжди важливіше за будь-які гроші чи криптовалюту.







Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

