



Долар трохи подорожчав: обмінники оновили курс валют - 10.10.2025 14:14

На валютному ринку України зранку зафіксували незначні коливання курсів іноземних валют. Американський долар продовжує зміцнювати позиції, тоді як євро, навпаки, дещо втратило у вартості.

За даними моніторингу фінансового ринку, середній курс продажу долара в обмінних пунктах України зріс на 4 копійки порівняно з попереднім днем і становить 41,71 гривні, тоді як курс євро знизився на 11 копійок — до 48,56 гривень.

У середньому в обмінниках долар купують по 41,17 гривні, а євро — по 47,91 гривні. Такі показники свідчать, що українці традиційно віддають перевагу американській валюті, особливо на тлі незначних коливань на міжбанківському ринку.

Міжбанківський ринок

На міжбанку сьогодні курс долара становить 41,51–41,54 грн/долар (купівля–продаж). Це на 4 копійки більше, ніж на момент закриття торгів 9 жовтня. Євро на міжбанку демонструє слабку динаміку — його котирування трохи знизилися, що відображає загальну тенденцію посилення долара на світових ринках.

Фінансові аналітики зазначають, що зростання курсу долара є очікуваним, адже впродовж останніх тижнів українські банки та фінансові компанії спостерігають підвищений попит на валюту з боку імпортерів і громадян, які планують витрати за кордоном.

Причини коливань валют

Фахівці пояснюють, що нинішня ситуація є наслідком впливу одразу кількох факторів. Серед них — коливання світових валютних ринків, сезонне зниження ділової активності в Україні та підготовка бізнесу до оплати зовнішніх контрактів.

Крім того, певну роль відіграють очікування щодо подальшої політики Національного банку України. Хоча регулятор і надалі дотримується політики поступової лібералізації валютного ринку, курс гривні залишається під впливом ринкових механізмів.

“Долар зараз відображає загальносвітову тенденцію зміцнення на тлі побоювань інвесторів щодо економічного сповільнення в ЄС і Китаї. Євро, у свою чергу, дещо слабшає через м’якшу монетарну політику Європейського центробанку”, — коментує ситуацію фінансовий експерт.

Динаміка за останні дні

За останній тиждень долар на готівковому ринку подорожчав у середньому на 10–15 копійок. Це не критичне зростання, однак воно демонструє стабільний тренд на посилення американської валюти. Євро, навпаки, поступово дешевшає — приблизно на 20–25 копійок за тиждень.

На думку аналітиків, до кінця жовтня курс долара може коливатися в межах 41,50–42,00 грн, тоді як євро, ймовірно, залишиться в діапазоні 48,40–48,80 грн.

Як реагують українці

Незважаючи на незначне подорожчання долара, в обмінниках не спостерігається ажіотажу. Українці стали більш спокійно реагувати на такі коливання — багато хто купує валюту для заощаджень поступово, без паніки.

Фінансові консультанти радять тим, хто планує валютні операції, орієнтуватися не лише на поточний курс, а й на тенденції міжнародних ринків. “Курс може змінюватися щодня, але якщо подивитися на динаміку за місяць, гривня залишається відносно стабільною. Для пересічних громадян це означає, що немає причин для поспішних валютних покупок”, — зазначають у профільних банках.

Прогнози експертів

Більшість аналітиків сходяться на думці, що долар у жовтні залишатиметься у межах 41–42 гривень. Гривня, хоч і перебуває під тиском через високі бюджетні витрати та залежність від зовнішнього фінансування, має підтримку завдяки валютним надходженням від експорту та міжнародної допомоги.

На думку експертів, зростання курсу долара на кілька копійок не є приводом для занепокоєння — це звичайне ринкове коливання, яке не має суттєвого впливу на купівельну спроможність населення.

Станом на 10 жовтня долар в Україні демонструє помірне зростання, тоді як євро злегка дешевшає. Середній курс продажу долара становить 41,71 грн, а євро — 48,56 грн. На міжбанку долар торгується в межах 41,51–41,54 грн, підтверджуючи загальну тенденцію до поступового зміцнення американської валюти.

Український валютний ринок продовжує залишатися стабільним, а коливання у межах кількох копійок — це нормальна реакція на глобальні економічні процеси.

Платинова Буковина, Чернівці

