У Норвегії сьогодні оголосили ім’я лауреата Нобелівської премії миру 2025 року. Цьогоріч почесну нагороду отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо — за «невтомну боротьбу за демократичні права свого народу та за прагнення до мирного переходу від авторитаризму до демократії».

Як зазначив Нобелівський комітет, діяльність Мачадо стала символом стійкості громадянського суспільства у Венесуелі, а її політична мужність надихає тисячі активістів по всьому світу.

Хто така Марія Коріна Мачадо

Мачадо — відома політична діячка, економістка та філантропка. Народилася 7 жовтня 1967 року у Каракасі в сім’ї підприємця й психологині. Навчалася у Католицькому університеті Андреса Бельо, де здобула освіту інженера, а згодом отримала ступінь магістра з фінансів у Каракасі.

На початку 1990-х вона створила благодійний фонд «Атенеа», що допомагав дітям-сиротам і безпритульним. Згодом стала однією із засновниць громадської організації «Сумате», яка сприяла проведенню чесних виборів у країні.

У 2010 році Марія Коріна пройшла до Національної асамблеї Венесуели, здобувши рекордну підтримку виборців. Її активна участь у протестах 2014 року проти режиму Ніколаса Мадуро зробила її однією з головних фігур опозиції.

Однак за це влада позбавила її права обіймати державні посади на 15 років. Незважаючи на тиск і переслідування, Мачадо продовжила політичну діяльність, очоливши партію Vente Venezuela та виступаючи за демократичні реформи.

Політична боротьба і заборона на участь у виборах

У 2023 році вона оголосила про намір балотуватися у президенти Венесуели. Проте виборчі органи, підконтрольні режиму, заборонили їй участь у перегонах. Тоді Мачадо підтримала іншого опозиційного кандидата — Едмундо Гонсалеса Уррутію.

Опозиційні сили документально підтвердили перемогу свого кандидата, але уряд Мадуро оголосив про власну «перемогу». Саме після цього Мачадо стала світовим символом боротьби за чесні вибори й мирні зміни у країнах, де громадяни позбавлені політичної свободи.

Саме ці зусилля й стали підставою для присудження їй Нобелівської премії миру.

Що символізує ця нагорода

Нобелівська премія миру — це найвідоміша міжнародна відзнака, заснована шведським винахідником Альфредом Нобелем. З 1901 року нею нагороджують тих, хто «працює задля єдності народів, скорочення збройних конфліктів та розвитку миру».

Премію традиційно присуджує Норвезький нобелівський комітет, який складається з п’яти осіб, призначених парламентом Норвегії. На відміну від інших категорій, які оголошуються у Стокгольмі, лауреата миру визначають в Осло.

Цьогоріч переможниця отримає 11 мільйонів шведських крон (близько 1,05 мільйона доларів США), золоту медаль та почесний диплом.

Хто ще був серед номінантів

На премію 2025 року висували 338 кандидатів — 244 особи та 94 організації. Повний список тримають у секреті протягом 50 років, але ЗМІ повідомляли про низку ймовірних претендентів.

Серед них — ООН, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, «Лікарі без кордонів» та суданська ініціатива Emergency Response Rooms. Серед індивідуальних кандидатів — канадський правозахисник Ірвін Котлер, гонконгська активістка Чоу Хан-Дун, а також президент України Володимир Зеленський і вдова Олексія Навального — Юлія Навальна.

Деякі експерти також припускали, що на нагороду претендує колишній президент США Дональд Трамп, який неодноразово заявляв про «своє право» на Нобелівську відзнаку за «мирні ініціативи». Однак комітет не розглянув його кандидатуру серйозно через відсутність реальних результатів миротворчої діяльності.

Минулорічний лауреат

У 2024 році Нобелівську премію миру присудили японській організації Nihon Hidankyo — спільноті людей, які пережили ядерні бомбардування Хіросіми та Нагасакі. Їх відзначили за багаторічну боротьбу за заборону ядерної зброї та збереження пам’яті про трагедію.

Це рішення тоді стало потужним нагадуванням про важливість миру на тлі нових воєнних загроз у світі.

Інші лауреати Нобелівського тижня

Нобелівський тиждень 2025 року розпочався 6 жовтня.

У галузі медицини перемогли Мері Брунков, Фред Рамсделл та Шимон Сакагучі — за відкриття механізмів імунної толерантності.

У фізиці — Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс за дослідження квантового тунелювання.

Премію з хімії отримали Сусуму Кітагава, Річард Робсон та Омар Ягхі за досягнення у метаорганічній хімії.

У літературі відзначили угорського письменника Ласло Краснагоркаї за «творчість, що показує силу мистецтва навіть у часи апокаліптичного страху».

Заключним акордом стане премія з економіки, яку оголосять 13 жовтня.

Коли відбудеться церемонія

Традиційна церемонія вручення Нобелівських нагород відбудеться 10 грудня в Осло — у день смерті Альфреда Нобеля. Тоді Марія Коріна Мачадо отримає медаль і виступить із промовою, яку вже зараз називають історичною.

Її перемога — це не лише визнання особистої мужності, а й послання всьому світу: боротьба за свободу й гідність має глобальне значення, навіть якщо починається в одній країні.

