



Де сьогодні немає світла: графіки, регіони, ситуація після масованої атаки РФ - 10.10.2025 11:02

Після чергової масованої атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру в ніч на 10 жовтня частина України залишилась без електроенергії. Через масштабні пошкодження енергооб’єктів «Укренерго» та місцеві обленерго запровадили аварійні відключення, щоб стабілізувати енергосистему країни.

⚡ Що повідомило «Укренерго»

За даними компанії, внаслідок ракетно-дронових обстрілів знеструмлено значну кількість споживачів у Києві та Київській області, а також у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

«Для утримання балансу в енергосистемі ми змушені були запровадити аварійні відключення. Наші фахівці цілодобово працюють, щоб якнайшвидше повернути стабільне постачання електроенергії», — йдеться у заяві «Укренерго».

Компанія наголосила, що обмеження діятимуть тимчасово — до стабілізації ситуації. Водночас енергетики вже фіксують пошкодження ключових об’єктів у кількох областях, де ситуація залишається найскладнішою — зокрема, у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській.

⚙️ Дані Міненерго

Міністерство енергетики повідомило, що станом на 13:00 у дев’яти областях тривають аварійні знеструмлення. Найбільше постраждали Київ, Харківщина, Полтавщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Запорізька та Черкаська області.

Після проведених відновлювальних робіт вдалося частково зменшити обсяги обмежень у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Водночас у Чернігівській області продовжують діяти погодинні графіки відключень.

🏙️ Ситуація у Києві

У столиці внаслідок нічної атаки без світла залишаються кілька районів — Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Подільський та Святошинський. Частина мікрорайонів знеструмлена через локальні аварії.

Фахівці «ДТЕК Київські електромережі» вже працюють над усуненням пошкоджень. Через відсутність електроенергії та води деякі школи й дитячі садки перейшли у режим Пунктів незламності. Там організовано місця для обігріву, зарядки гаджетів, є доступ до води та укриття на час повітряних тривог.

Навчання в Києві проводиться у змішаному форматі — онлайн або з використанням завдань для самостійного виконання. У разі тривалого відключення світла дітям дозволено залишатися вдома.

🌆 Київська область

У частині Бориспільського району через локальні аварії без електроенергії залишаються тисячі домогосподарств. За даними обласної адміністрації, знеструмлено близько 28 тисяч сімей у Броварському та Бориспільському районах.

Місцева влада розгортає Пункти незламності, а соціальні об’єкти переходять на живлення від генераторів. Зокрема, у Броварах, Княжичах і Требухові світло поки відсутнє, проте навчальні заклади мають резервні джерела живлення, тож освітній процес триває.

🌃 Сумщина

У Сумській області сьогодні діють графіки аварійних відключень для 10 черг споживачів. За інформацією місцевої влади, тривалість знеструмлень поки не визначена — усе залежить від команд «Укренерго».

Міська рада Сум закликала жителів із розумінням ставитися до тимчасових труднощів і за можливості обмежити використання енергоємних приладів.

🌲 Чернігівщина

На Чернігівщині застосовуються погодинні графіки відключень. Енергетики сподіваються зменшити обсяг обмежень упродовж дня, якщо не буде нових атак.

В області тривають ремонтні роботи на підстанціях, пошкоджених уламками під час попередніх обстрілів.

🛠 Полтавщина

У Полтавській області найбільше постраждав Кременчуцький район — там уламки російських ракет пошкодили енергооб’єкт. Без електрики залишаються понад 16,5 тисяч побутових і близько 800 юридичних абонентів.

Окрім цього, у регіоні зафіксовані пошкодження приватних будинків, однак жертв немає. В області діють аварійні та спеціальні графіки відключень.

🏚 Харківщина

Харківська область також зазнала масштабних знеструмлень. У містах Ізюм, Балаклія та навколишніх громадах електропостачання відсутнє частково або повністю.

«Наші ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі. Зусилля спрямовані на те, щоб першочергово підключити лікарні, водоканали та об’єкти теплопостачання», — повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Застосовано аварійні графіки також у Златопільській громаді. Про строки відновлення поки не повідомляють.

⚙ Дніпропетровська та Кіровоградська області

У Дніпропетровській області енергетики за наказом «Укренерго» ввели екстрені відключення. У Кривому Розі частина критичної інфраструктури перейшла на генератори.

Аналогічна ситуація у Кіровоградській області. Там теж запроваджені графіки аварійних вимкнень, аби уникнути перевантаження системи після масованих обстрілів.

🔥 Загальний контекст

Масована атака Росії в ніч на 10 жовтня стала однією з найпотужніших останнім часом. Було застосовано десятки ракет та ударних дронів по об’єктах енергетики в різних регіонах. У Києві поранення отримали дев’ятеро людей, на лівому березі міста зникла електроенергія.

У Дніпрі та Запоріжжі вибухи спричинили масштабні пожежі, є постраждалі серед мирного населення. Головна мета атак — знищення енергетичної інфраструктури, щоб дестабілізувати роботу енергосистеми України.

Всі новини