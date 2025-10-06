



Київ після масованої атаки: ситуація зі світлом, водою та транспортом - 10.10.2025 13:54

Після чергової нічної атаки Росії по Україні столиця переживає складну добу. Київ оговтується від масованого удару, який завдав суттєвих пошкоджень енергетичній та житловій інфраструктурі. У місті частково відсутні світло, вода, перебої в роботі транспорту, а школи та садочки переходять у режим «Пунктів незламності».

Комбінована атака та наслідки

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, у ніч на 10 жовтня ворог здійснив комбіновану атаку — одночасно дронами та ракетами. Ударів зазнали житлові квартали, а також об’єкти критичної інфраструктури. Унаслідок цього понад 5800 житлових будинків — як багатоквартирних, так і приватних — залишилися без електропостачання.

Особливо важка ситуація спостерігається у приватному секторі на лівому березі міста, де також виникли перебої з водопостачанням. На правому березі значні проблеми фіксуються в Голосіївському, Солом’янському та Печерському районах. В інших частинах столиці залишаються окремі осередки знеструмлення, а також зниження тиску у водомережі.

Робота транспорту

Через перебої з електропостачанням частина тролейбусів і трамваїв не працює. Для зручності пасажирів «Київпастранс» запустив резервні автобусні маршрути.

№37ТР — від вул. Милославської до станції метро «Лісова»;

№28Т — від Дарницької площі до вул. Милославської;

№30ТР — від Милославської до «Почайни»;

№8Т — від Дарницької площі до «Позняків», дублюючи трамвай №8.

Також збільшено кількість автобусів маршрутів №114 та №50ТР, аби розвантажити пасажиропотоки.

Стан роботи метро

Метрополітен частково обмежив рух. На червоній лінії поїзди курсують від «Академмістечка» до «Лісової» з подовженими інтервалами. Синя гілка працює у штатному режимі, а зелена — між станціями «Сирець» і «Осокорки». Водночас ділянка від «Позняків» до «Червоного хутора» тимчасово закрита для руху.

Освіта та Пункти незламності

Через перебої з електроенергією частина шкіл і дитсадків столиці працює у форматі Пунктів незламності. Там забезпечено тепло, генератори для підзарядки пристроїв, доступ до води та укриття на час повітряної тривоги.

Навчальний процес відбувається у змішаному форматі: за наявності світла — онлайн-уроки, за його відсутності — самостійні завдання. Для дітей, які не можуть залишатися вдома, організовано чергові класи та групи. Проте батьків просять, за можливості, залишати дітей удома до стабілізації ситуації.

Відновлення електрики та води

За інформацією КМВА, енергетики та аварійні служби працюють безперервно. Першочергово підключають об’єкти соціальної інфраструктури — лікарні, школи, дитсадки, пункти теплопостачання. Після цього відновлюватимуть електрику у житлових будинках.

Водопостачання також поступово відновлюється, але повне повернення тиску у системі потребує часу. У деяких районах кияни можуть спостерігати слабкий напір води або її тимчасову відсутність.

Пошкодження в місті

Серед основних локацій, які зазнали пошкоджень, — будинок по бульвару Лесі Українки у Печерському районі. Там внаслідок удару постраждали 11 людей. Неподалік, у ліцеї №84, розгорнули оперативний штаб для надання допомоги постраждалим і координації рятувальних робіт.

Фіксуються також інші місця падіння уламків, проте більшість пошкоджень — локальні. Комунальні служби оперативно ліквідовують наслідки вибухів, прибирають завали та відновлюють інфраструктуру.

Заклик до містян

Міська влада закликає мешканців зберігати спокій і не створювати паніки. Водіїв і служби таксі просять допомагати тим, хто через відключення не може дістатися додому або на роботу.

Киянам нагадують про необхідність економного використання електроенергії — вимикати непотрібні прилади, не вмикати одночасно потужну техніку та по можливості обмежити споживання у вечірні години.

Водночас усі райони столиці розгортають додаткові Пункти незламності, де можна зігрітися, підзарядити телефони, отримати воду та доступ до інтернету.

Загальна ситуація по країні

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд спільно з енергетиками робить усе можливе для якнайшвидшого відновлення енергосистеми. Після нічних обстрілів у кількох регіонах України запроваджено аварійні графіки відключень, щоб уникнути перевантаження мережі.

Уряд просить громадян із розумінням ставитися до тимчасових труднощів і дотримуватися елементарних правил безпеки під час відключень.

Анна Горбань

